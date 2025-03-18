小時候很常吃位於嘉義新榮路溫州大餛飩，是我用作來評分各家大餛飩的圭臬

倘若吃到跟它家味道類似的大餛飩，就是我認為的「美味」！

過去已寫過數家高雄大餛飩，有位在地人網友推薦我可以試試鹽埕三家老牌：知味村、黑乾(1958)、金溫州(1954)。 這三家其實出自同一師門，餛飩口味應是相去不遠。

於是今(2025)年三月我在高屏的 #孤獨的潤餅獵人 旅行中也安排一日下午，直接連三家餛飩各吃一回，比較口味差異，並看看是否跟我童年回憶的美味大餛飩是否相似？

根據下午營業時間順序，我先後到金溫州餛飩大王、黑乾溫州餛飩大王、知味村溫洲大餛飩，並且都是點抄手(乾餛飩)

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金溫州餛飩大王

商家地址：高雄市鹽埕區新樂街163巷1號

相關連結：Instagram

營業資訊：07-5511378 週一至五14:00-20:25；週六日11:30-20:28

▲金溫州餛飩大王 店面

店面位在狹小的小巷子內。儘管是下午三點多這個非正餐時間，內用也近乎八九成客滿。也因為生意夠好、餛飩消夠快的關係吧？店家持續在大鍋中煮滿滿餛飩，而非現點才現煮，所以點餐後餐點很快就上桌了。

(客串演出: J哥 )

▲金溫州餛飩大王 菜單

乾拌餛飩 NT 95

內容：鮮肉餛飩五顆、榨菜、小白菜、蔥花，客製化不加豬油

不加豬油就真的只有煮好的餛飩和配菜而已，其他調味都自己來。烏醋，就是我最愛、最習慣的抄手調味！

▲外觀：皮肉比例尚好(皮越少肉越多=越好)但不到優，塊頭約是一顆乒乓球大小，可被稱得上是大餛飩但非讓我滿意的大。

口感：餛飩皮厚度一般，肉餡像是完整一糰，但在捏和處會跟餛飩皮稍微交錯，不會輕易皮肉分離。整體肉餡不算很飽滿也不至於太空洞。

風味：豬肉餡多瘦，僅有少許一、兩粒小小的肥肉，純粹肉香、剛好的鮮味，正是我童年美味大餛飩的滋味，可得高分！配菜的榨菜則軟脆且鹹，是可接受鹹度範圍的頂標，可吃但無法多吃，若再鹹就過頭了

整體而言，口味我讓我十分歡喜，但外觀體積差強人意，價格則是貴到我吃不起(單顆19元)

黑乾溫州餛飩大王

商家地址：高雄市鹽埕區大仁路213號

相關連結：FB粉絲專頁

營業資訊：07-5618422 週五至三16:30-00:00；週四休

▲黑乾溫州餛飩大王 店面

▲黑乾溫州餛飩大王 菜單

紅油抄手 NT 75

內容：鮮肉餛飩五顆、榨菜、薑絲、蔥花、香油、豬油、湯汁，客製化不加辣(辣油、辣椒醬)

▲外觀：看起來比金溫州餛飩大王的餛飩略小一點，皮的比例看起來更多，外觀不甚讓我滿意

口感：肉餡是完整一糰(片)的，面積約比五十圓大一些，可和餛飩皮輕易分離

風味：碗內已經有些湯汁和香油與豬油，不一定需要額外調味，但我還是有加烏醋，酸味能幫助消解油膩感。

餛飩內餡味道也是我喜愛的大餛飩滋味，但肉香沒有金溫州餛飩大王的濃郁且肥肉量偏多，比較膩。榨菜比較清脆但也是鹹到一個尚可接受閾值的頂標了，可吃得下但無法多吃

鮮肉餛飩湯 NT 70/ 小

內容：鮮肉餛飩五顆、榨菜、小白菜、蔥花、湯

餛飩泡在湯裡後，因為餛飩皮幾乎完全跟肉餡分離，看起來不僅體積變大，同時也沒了漂亮的皺摺，而是平滑一片，就顯得更空虛。當然也更容易咬開餛飩皮後肉餡就整團(片)滑出來。湯頭有豬肉香甜味和醬油香氣，口味好但浮油很多，實在不敢多喝

餛飩整體口味好，但較多油肥而易膩，體積有比金溫州餛飩大王小一點，價格也比金便宜一些。

知味村溫洲大餛飩

商家地址：高雄市鹽埕區大仁路204巷36號

營業資訊：07-5614905 11:00-14:30 17:00-20:00

▲知味村溫洲大餛飩 店面

(客串演出: Na哥)

▲知味村溫洲大餛飩 菜單

抄手 NT 60/ 小

內容：鮮肉餛飩五顆、榨菜、蔥花、湯汁，客製化不加香油、豬油

▲外觀：外觀看起來肉餡渾圓，乍看肉餡飽滿，皮肉比優，僅收口處有比較多皮而已

口感：餛飩皮稍厚，肉餡則是薄薄一層抹在餛飩皮上，而且是偏粒粒分明的碎絞肉、非完整一糰(片)的，且包起來後皮肉層層交錯，不會皮肉分離

風味：客製化不加香油和豬油，碗內仍有裝湯汁，湯汁已經有醬味，其實不太需要額外調味。肉餡口味則比較像是有少少醬油和胡椒調味的肉燥，而非很單純的豬肉味，質地跟口味都跟另外兩家差別最大。雖然不是我真愛的餛飩滋味，不過這肉餡味道也是不錯，我也喜歡！且肥肉不多，吃起來不像黑乾溫州餛飩大王那麼容易膩

三家統整比較

鹽埕這三家溫州大餛飩雖然出自同師門，但包法和口味還是有作出各家差異。

同樣都是五顆鮮肉餛飩盛在一個小小碗內，對我來說這三碗都是僅有三分飽的份量，一碗95元、75元、60元的消費感覺還是有差別，但都稱不上便宜就是了。

以下簡化三家乾餛飩(抄手)的各品項主觀評分，供參考(順序： 金溫州/ 黑乾/知味村 )

【體積(大顆高分)】 60/50/60

【皮肉比(皮少肉多高分)】 70/60/70

【風味(好吃高分)】 100/70/80

【肥瘦(「少」肥高分)】 90/60/70

【榨菜】 都很鹹

【性價比】 50/60/70

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以上。