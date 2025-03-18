高千穗要覓食會比較困難

還好找到鶏の炭火焼 吾平店

有用碳烤出來的香氣還有好吃的雞肉

甚至還有定食之類的可以選擇

自駕過來也非常方便喔

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

鶏の炭火焼 吾平店離高千穗神社開車約十分鐘

店內前方就是停車場



檢視較大的地圖

周圍還有大型超市

吃完後再去逛逛捕貨也很不錯

這次沒有訂位，約晚間六點半來店用餐

這時店內就已經有客人

到用餐完約八點離開就都是滿座了

外面就有菜單讓人看起來比較安心

有比較便宜的丼飯以及定食

當然也還有燒肉

店內還有這樣的暖爐

如果冬天來至少可以很溫暖

旁邊還有小賣部

可以買一些在地特產

接下來烤爐就上桌啦

不過這裡的抽油煙機不太夠力

吃完後身上也都是燒烤的味道

首先上桌的當然是雞肉燒烤(1420日圓)

簡單的醬油等醃漬過後直接連皮上炭爐烤

烤的時候味道超香的

這時就可以看每個人喜歡的口感

喜歡皮稍微脆一點的就烤久一點吧

但是肉質可以說是很特別的有點QQ的

很有彈性，味道也很足夠不太需要再沾醬

炭烤雞肉本身有附小菜和一碗白飯

整體的份量也是足夠的

另外還點了南蠻雞肉定食(1300 日圓)

高千穗這邊的米也超好吃

原本想說跟燒烤雞肉有兩碗飯會不會量太多

沒想到整個吃光光

南蠻雞肉看來日本很多地方作的會有點不一樣

簡單的說就是有點糖醋的感覺

只是這一邊的比較甜一點

就我個人的口味來說是超級喜歡且開胃的

而且雞肉超大一塊還有肉汁

吃起來就是超級令人滿足

然後還額外點了一份鍋燒烏龍麵(990日圓)

也是料多實在吃得超飽

要下結論了喔!

炭火燒肉有一定的水準

然後因為地較偏所以無論是價格或是份量都讓人滿足

QQ的雞肉吃起來就是很特別

定食的份量也是沒有在客氣的

適合想要符合CP值的人來吃

店家基本資料=>

地址:3121-2 Mitai, Takachiho, Nishiusuki District, Miyazaki 882-1101日本

電話:+81 982822353

營業時間:11:00~14:00，17:00~20:30(週二公休)

店家官方網站請點我