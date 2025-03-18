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日本2024九州自由行-高千穗炭火烤雞肉-鶏の炭火焼 吾平店

2025-03-18 14:05:21 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

Ivan Sha

高千穗要覓食會比較困難

還好找到鶏の炭火焼 吾平店

有用碳烤出來的香氣還有好吃的雞肉

甚至還有定食之類的可以選擇

自駕過來也非常方便喔

本篇依次分享交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024九州自由行-高千穗炭火烤雞肉-鶏の炭火焼 吾平店

交通位置=>

鶏の炭火焼 吾平店離高千穗神社開車約十分鐘

日本2024九州自由行-高千穗炭火烤雞肉-鶏の炭火焼 吾平店

店內前方就是停車場


檢視較大的地圖

周圍還有大型超市

吃完後再去逛逛捕貨也很不錯

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這次沒有訂位，約晚間六點半來店用餐

這時店內就已經有客人

到用餐完約八點離開就都是滿座了

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外面就有菜單讓人看起來比較安心

有比較便宜的丼飯以及定食

當然也還有燒肉

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店內還有這樣的暖爐

如果冬天來至少可以很溫暖

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旁邊還有小賣部

可以買一些在地特產

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接下來烤爐就上桌啦

不過這裡的抽油煙機不太夠力

吃完後身上也都是燒烤的味道

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首先上桌的當然是雞肉燒烤(1420日圓)

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簡單的醬油等醃漬過後直接連皮上炭爐烤

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烤的時候味道超香的

這時就可以看每個人喜歡的口感

喜歡皮稍微脆一點的就烤久一點吧

但是肉質可以說是很特別的有點QQ的

很有彈性，味道也很足夠不太需要再沾醬

炭烤雞肉本身有附小菜和一碗白飯

整體的份量也是足夠的

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另外還點了南蠻雞肉定食(1300 日圓)

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高千穗這邊的米也超好吃

原本想說跟燒烤雞肉有兩碗飯會不會量太多

沒想到整個吃光光

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南蠻雞肉看來日本很多地方作的會有點不一樣

簡單的說就是有點糖醋的感覺

只是這一邊的比較甜一點

就我個人的口味來說是超級喜歡且開胃的

而且雞肉超大一塊還有肉汁

吃起來就是超級令人滿足

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然後還額外點了一份鍋燒烏龍麵(990日圓)

也是料多實在吃得超飽

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要下結論了喔!

炭火燒肉有一定的水準

然後因為地較偏所以無論是價格或是份量都讓人滿足

QQ的雞肉吃起來就是很特別

定食的份量也是沒有在客氣的

適合想要符合CP值的人來吃

 

店家基本資料=>

地址:3121-2 Mitai, Takachiho, Nishiusuki District, Miyazaki 882-1101日本

電話:+81 982822353

營業時間:11:00~14:00，17:00~20:30(週二公休)

店家官方網站請點我

 

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