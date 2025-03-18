在嘉義文化路夜市的巷弄中，隱藏著一家讓人一試難忘的美食寶藏

林聰明沙鍋魚頭。這家店不僅以其獨特的砂鍋料理聞名，更因其嚴選食材

與傳統熬煮工藝，成為嘉義必吃的美食之一。吃完後，你還可以漫步於夜市

，感受嘉義的夜晚風情，絕對是一場味覺與視覺的雙重享受！

從網路節目到現場體驗 一場美食的邂逅從現在開始

當初因為看到網路節目《一日系列》的介紹，我就對這家店充滿了期待

。今天終於來到現場，映入眼簾的是外頭滿滿的等待人潮，場面相當

壯觀。令人驚訝的是，今天還是平日！這足以證明林聰明沙鍋魚頭的超高人氣與口碑。

南部傳統特色大鍋湯 用料實在，物超所值

林聰明沙鍋魚頭的招牌料理，正是其南部傳統特色大鍋湯。每一鍋都是

經過長時間熬煮，湯頭鮮美，用料實在。店內招牌的砂鍋魚頭，搭配

新鮮蔬菜與豆腐，一鍋上桌，料多滿滿，絕對物超所值。

特別提醒，砂鍋料理有分魚肉與魚頭，若想品嚐魚頭的朋友，記得選擇魚頭版本喔！

貼心服務與用餐流程 輕鬆等待不浪費時間

這裡不提供線上訂位，內用的客人需先點選用餐人數，再抽取號碼牌。

號碼牌上的QR code可以掃描，隨時查看前面還有幾組人等待。因此，

你不必待在現場乾等，可以先到附近逛逛，充分利用時間。今天我在

平日晚上前往，大約等了快一小時就等到位子，效率相當不錯。

復古木頭風格裝潢 明亮乾淨的用餐環境

店內裝潢以復古的木頭風格為主，整體明亮乾淨，讓人感到舒適自在。

無論是家庭聚餐還是朋友小聚，這裡都是絕佳的選擇。

必點招牌菜 砂鍋魚頭與雞肉飯的完美搭配

砂鍋菜+鰱魚頭 的湯頭微辣，辣度剛剛好，讓人胃口大開。大白菜、木耳、

豆皮等配料煮得入味，湯頭鮮甜鹹香，絕對是味蕾的極致享受。

此外，店內的雞肉飯也是必點之一，雞肉軟嫩，飯與雞油的香氣撲鼻

，搭配砂鍋魚頭，簡直是完美的組合。

開胃配菜推薦 三色蛋的清爽口感

除了招牌砂鍋魚頭，店內的三色蛋也是不容錯過的開胃配菜。皮蛋、鹹鴨蛋

與雞蛋的三合一精華，清爽中帶著濃郁的蛋香，絕對是開胃的好選擇。

吃完林聰明沙鍋魚頭後，別忘了到文化路夜市走走逛逛。這裡匯集了各式

各樣的在地小吃與特色商品，讓你繼續享受嘉義的夜晚魅力。

無論是尋找伴手禮，還是單純感受夜市氛圍，這裡都能滿足你的需求。

林聰明沙鍋魚頭以其傳統的南部大鍋湯、嚴選食材與貼心服務，成為

嘉義文化路夜市的隱藏版美食寶藏。無論是砂鍋魚頭的鮮美湯頭，還是

雞肉飯的香氣四溢，都讓人一試成主顧。下次來到嘉義，千萬別錯過

這家讓人回味無窮的美食名店。

林聰明沙鍋魚頭

嘉義市東區中正路361號

營業時間:1130–20:00 (星期二 休息)

小提醒：不提供線上訂位，建議提早前往以免久候！

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