今天YUNO要來跟大家介紹一間位於雲林斗六超厲害的拉麵店啦！身為一個拉麵控，這間「將屋拉麵斗六總店」真的是讓我一試就愛上，直接列入我的雲林斗六拉麵必吃清單！聽說他們家的「泡系雞白湯拉麵」濃郁到不行，保證讓你一口接一口停不下來，趕快跟著我一起來看看這間雲林斗六拉麵到底有什麼魅力吧！

原文: 將屋拉麵斗六總店｜斗六最強拉麵推薦！爆濃郁「泡系雞白湯拉麵」讓人一試成主顧。菜單價位(斗六美食)

雲林斗六拉麵美食真的不少，但這間「將屋拉麵」可是許多在地人心中的首選喔！老闆是個很酷的職人，完全是靠自己摸索研究出這一身拉麵好手藝，湯頭濃郁卻又不會膩口，搭配上他們家低溫熟成的叉燒，每一口都是大大的滿足。這次YUNO很幸運地品嚐到他們家的三款人氣口味，分別是超推的「招牌泡系雞白湯拉麵」、「辛辣担担麵」和「極上雞高湯醬油拉麵」，每一款都有自己的特色，等等就來好好跟大家介紹一下。

將屋拉麵在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:將屋拉麵斗六總店

將屋拉麵電話:05-537-2862

將屋拉麵營業時間: 11:30–14:00, 17:00–21:00 詳見官網或google商家資訊

將屋拉麵ＦＢ: 點我

將屋拉麵ＩＧ: 點我

將屋拉麵地址:雲林縣斗六市九如街75號（雲林溪美食廣場內）





備註：文章皆有時效性，如有修正皆以將屋拉麵為主

文章內有將屋拉麵地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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「將屋拉麵斗六店」的地點真的很方便，不管你是來斗六一日遊還是專程為了拉麵而來都很適合。吃飽飯還可以順便去附近的景點逛逛，像是充滿文青感的雲中街文創聚落，或是充滿異國風情的雅聞峇里海岸觀光工廠，都很適合拍照打卡喔！

去「將屋拉麵」用餐前有些小規定要注意喔：

低消：國小以上每人要消費至少50元，國中以上是150元喔。

候位：如果客滿的話，要記得跟工作人員領號碼牌，然後在現場等叫號。

要全員到齊才可以入座，離開座位後就不能再回到同一桌了。

吃完飯要盡快讓位，方便後面的人。

他們家有提供外帶，但建議車程要在5分鐘內，這樣才能確保拉麵的最佳風味。

進門前記得要消毒雙手，遵守店家的規定，這樣才能好好享受美味的拉麵！

店裡面的裝潢主要是溫潤的木質風格，搭配開放式的吧檯座位，整個就是很有日式拉麵店的感覺。坐在吧檯前面，看著師傅炙燒叉燒、煮拉麵的樣子，真的超有儀式感。

吃拉麵的時候，很多人都會想配飲料，將屋拉麵很貼心地提供免費開水，讓客人可以自己取用。開放式的廚房設計可以直接看到裡面製作拉麵的過程，吃起來也更安心。

聽到湯頭滾煮的聲音，還有炙燒叉燒的香氣，還沒開始吃就已經被誘惑了，而且在將屋拉麵內用，不只湯頭濃郁，還有免費加麵的服務，食量比較大的朋友也不用擔心吃不飽！

免費加麵也是有規則，只要是拉麵系列都可以免費加麵，想吃更飽就記得加點吧，加麵要吃完才可以再加，如果沒吃完的話，會酌收20元的處理費喔。湯底不能額外加湯喔。

其他用餐規範也要注意一下：

入座後要先填寫桌號，劃好單之後要先結帳喔。吃完拉麵要把碗放到吧台上方。要自己用抹布或酒精擦拭桌面，保持整潔喔。

「將屋拉麵」的菜單品項雖然不多，但每一種都是經典，從清爽的雞白湯拉麵到重口味的辛辣担担麵，都是老闆精心調配的。他們家還有套餐加值的服務，只要加一點錢就可以有雙倍叉燒和一瓶可樂或雪碧，讓你更有滿足感。

說到「將屋拉麵」的由來，真的是一個充滿熱情的故事。老闆不是科班出身，完全是靠著自己對拉麵的熱愛，不斷自學和嘗試，才打造出他心目中的完美拉麵。他很認真地鑽研日本各種拉麵流派的特色，精選頂級食材，從雞骨、海鮮、醬油到麵條都非常講究，而且還不斷調整每一個細節，像是湯頭的濃度、泡泡的口感、叉燒的油脂比例等等，都力求完美。



「將屋拉麵」的湯頭都是經過長時間用低溫慢煮的方式熬製而成，這樣才能萃取出食材最精華的味道，喝起來濃郁卻不會有負擔，老闆的用心和堅持，讓「將屋拉麵」不只是一碗拉麵，更是一碗充滿靈魂和職人精神的美味，從雲林的「川賦拉麵」到現在的「將屋拉麵」，老闆始終保持著一樣的初心和熱情，也讓這間店很快就在斗六打響名號，成為在地的拉麵指標。

他們家的麵條軟硬度也可以依照個人喜好選擇，不管是喜歡Q彈有嚼勁的硬麵、滑順柔軟的軟麵，還是剛剛好的正常麵都可以客製化，而且每一碗拉麵的配料都超澎湃，難怪每天都這麼多人。

將屋拉麵這碗「招牌泡系雞白湯拉麵」絕對是喜歡濃郁湯頭的朋友不能錯過的，雞骨經過長時間熬煮，釋放出滿滿的膠質，讓湯頭呈現濃郁的奶白色，喝起來絲滑濃稠卻一點都不膩。 上桌時的綿密泡泡更是這碗拉麵的靈魂，湯底喝起來很有層次感，入口時可以感受到濃濃的雞脂香甜，尾韻還帶有一點點煙燻的味道。搭配的低溫舒肥雞胸肉和炙燒豚叉燒，肉質都非常軟嫩又充滿香氣，每一口都是享受。

YUNO選的是正常硬度的麵條，帶點嚼勁的口感真的很棒，還有細細的白蘿蔔絲，讓整體的風味更有深度。每一口都充滿香氣和層次，想要更飽足的話還可以免費加麵喔，不過要記得加了麵沒吃完會收20元處理費。這樣一碗極品拉麵，如果再配上一瓶清酒，真的是太享受了。

這碗拉麵最大的特色就是它的「泡系」湯頭，口感綿密滑順，來到將屋拉麵絕對必點。

將屋拉麵如果喜歡吃辣的朋友，YUNO很推薦他們家的「辛辣担担麵」，獨家的湯頭融合了自家特製的辣油，喝起來香辣夠勁，但又不會死鹹。裡面一樣有搭配頂級的舒肥雞胸肉和叉燒肉，上面還鋪了特製的肉燥和花生來提香，每一口都充滿豐富的層次感。

將屋拉麵這碗「極上雞高湯醬油拉麵」完全是湯頭控的最愛，用醇厚的雞高湯加上特製的醬油熬製而成，喝起來回甘又順口。相較於雞白湯的濃郁，這碗醬油拉麵就是另一種清爽的極致美味。湯頭帶有淡淡的焦糖香氣，鹹甜平衡，喝起來完全不死鹹，尾韻還會帶有一點點雞油的香氣，讓人忍不住一口接一口。搭配的舒肥雞和叉燒肉一樣很厲害，肉質鮮嫩完全不柴。

將屋拉麵除了拉麵，他們家的「日本炸蝦」也很值得點，新鮮的蝦子裹上厚厚的麵衣，炸到金黃酥脆，一口咬下去卡滋卡滋的，搭配鮮甜的蝦肉和香甜的美乃滋，真的超級過癮。

總之，當濃郁的雞白湯滑過舌尖，伴隨著彈牙的麵條和入口即化的舒肥雞胸、叉燒肉，你會發現「將屋拉麵」不只是一家拉麵店，更是一場味蕾的極致體驗，從熬煮多時的湯頭到精心舒肥的雞肉，每一個細節都展現了店家的用心和職人精神。無論你是愛好濃厚系湯頭的饕客，還是喜歡細膩層次感的麵食控，這裡都能滿足你對完美拉麵的想像，下次來到斗六，記得留點時間來這裡靜靜品味這碗用心熬製的幸福滋味吧，聽說雲林還有同老闆經營的「川賦拉麵」也是拉麵迷必試的好店喔。