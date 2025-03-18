最新！2025東京skyliner人臉識別進站方式～成田機場到東京市區最快方案

現在從成田機場進東京市區又更快了！原本已經是最快的Skyliner，今年一月底又加上了人臉識別的服務，出發前買票時順便拍一張照片，就可以一秒進站！而且辨識的超快一秒成功完全不會卡住！下飛機後再也不用排隊買票換票！真的超級無敵方便！商務旅客或是家族旅行都超適合！而且還比現場原價購買更便宜！

使用方式及流程：

購買網站：官網點此

票價：到上野站是2310日幣，現場買票是原價2580日幣哦！

1.搭乘之前先上官網購買單程車票，購票完後做人臉辨識

（可以出發前在家先做、或者下飛機後排貪吃蛇入境的時候做、或者在票口做都可以），強烈建議出發前在家先做好，到了日本才不會手忙腳亂的。

購買流程非常簡單！一兩分鐘就能買好，以下是購買頁面的流程：

▲用手機購買就可以，進入官網後輸入你要搭乘的日期、人數，最多可以一次買八張票，僅需一個人代表購買及做人臉識別即可，其他人都不用做人臉識別。出發前30天內就可以購買，只會限定搭乘日期，不會問你時間。

要注意！！要用人臉識別的話目前還只能買單程票，不能買來回票喔！回程要再購買一次（也是要做一次人臉識別）你如果買了來回那就只能乖乖去機器排隊換票唷～

▲選擇你要上下車的車站，總共有這四個站可以使用人臉識別（上野、日暮里、成田空港1及2、3航廈)、最後輸入email信箱。

▲接著會收到一封信，直接點下面那排連結，接著請把點開的頁面另外用瀏覽器google chrome之類的打開，千萬不要直接在信箱裡開啟的網頁繼續操作，因為會有可能沒辦法打開你手機的相機進行人臉註冊，這點很重要喔！

▲打開網頁後就是刷卡付費頁面了（這邊我就省略），刷卡完後會是這樣的頁面，請點中間那排文字（請由此處註冊臉部資訊），不要刷完卡很興奮就關掉網頁喔，最後要拍完照才行。

▲按下去後就會開始進行拍照，拍的不好可以一直重拍，拍清楚一點就可以了，拍完按註冊，就完成了！

▲接著馬上會收到一封信，主旨是「購入完了」，就表示購買成功囉！直接開心的去機場就可以了！

2.到京成電鐵票口直接刷臉進站，並領取紙本車票

下飛機後直接走京成電鐵的票口（藍色的有寫Skyliner），走中間有一台小螢幕的那條走道，臉靠近刷一下就可以了，然後在票口會出一張紙本車票給你，上面會寫你的班次、車廂號碼、跟座位號碼。

3.下車後走人工通道出站

下車後將紙本車票交給站務員即可，就是這麼簡單！