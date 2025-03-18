雖然今年冬天特別冷，但終於也熬到尾聲了，趁此春暖花開的時節，趕快來賞花吧！每年春天一到，台北人的重頭戲就是賞花，2025陽明山花季已然登場，今年的主題是迪士尼公主，還有IG美圖大賞，到底陽明山花季的交通問題該如何接駁？還有哪些活動可以參加？這篇文章都幫你重點整理出來囉！

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2025陽明山花季日期

2025陽明山花季日期：2025/1/24~3/16

2025陽明山花季交通

這裡有前往陽明山的交通資訊，包括可下車的捷運站，和可以搭乘上陽明山的公車🚌

另外這張看起來格外複雜的，就是陽明山花季的公車路線圖。紅色的是市區公車，藍色的是休閒公車，綠色的則是花季專車；如果怕塞車不想開車的人，這張就是很實用的公車路線參考圖👍

每年1月底到3月初正是櫻花綻放的季節，這個時候上陽明山，剛好能欣賞到櫻花盛開的美景🌸，用櫻花來當前景，剛好把花鐘框在中間，這角度拍起來也不錯(圖片取自官網)

陽明公園園區導覽圖

大家都知道陽明山占地遼闊，所以這張陽明公園的賞花資訊導覽圖也頗具參考價值，包括櫻花遍布的景點、洗手間🚻、涼亭和停車場🅿️等

瞧瞧枝頭上怒放的八重櫻，密密麻麻地好幾叢聚在一起，是不是有種數大就是美的感覺😍？

還有顏色更清爽粉嫩的吉野櫻，在藍天當背景的襯托下，更具有春天的氣息

尋找迪士尼公主主題裝置藝術

為了讓賞花能增加更多趣味性，2025陽明山花季還特地規劃出迪士尼公主為主題的裝置藝術，讓大家在賞花之餘還能來跟迪士尼公主們合照，順便上傳打卡，就有機會獲得各項好禮喔！（以下圖片皆取自官網）

迪士尼公主入口意象 地點：立體停車場

白雪公主櫻花裝置藝術 地點：遊客中心前廣場

仙杜瑞拉櫻花裝置藝術 地點：噴水池區

迪士尼主題裝置藝術 地點：公車總站旁的紫藤花架

南瓜馬車裝置藝術 地點：噴水池區

2025陽明山花季IG美圖大賞

IG美圖大賞活動日期：2025/1/24~3/16 參加步驟： 追蹤陽明山花季IG(個人帳號設為公開) 拍攝2025陽明山花季櫻花與迪士尼公主花卉造景(照片或影片皆可) 上傳個人IG並標記 #2025陽明山花季IG美圖大賞 #台灣樂高(貼文須設定公開)

草山百年風華串聯活動

2025陽明山花季除了IG美圖大賞外，另外還能參加這個草山百年風華串聯活動，只要到辛亥光復樓、中山樓、陽明書屋、華岡博物館、林語堂和閻錫山故居五大廠館領取酷卡，參與導覽並蓋章，集滿5個館場的印章，就有機會兌換限定禮品。看來2025陽明山花季不僅噱頭多，對獎活動也多多，很適合安排一場春日踏青之旅喔！