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北投免費景點「陽明山國家公園」內的【硫磺谷泡腳池】就位於北投硫磺谷地熱景觀區，這裏的泉質有硫磺味，俗稱「白磺」的免門票足湯，不但開車就能到，還有免費停車場。龍鳳谷地熱景觀眺望台是能散步健行的好地方，遠處還有步道能到達涼亭，也這裡可以看到硫磺谷全貌，沿著步道一直往上走，就會到達龍鳳谷跟泉源路公園。

北投是台灣著名的溫泉區，我們選擇了北投老爺酒店作為住宿地點，並安排了兩天的行程，探索這個美麗的地方。來到硫磺谷踏青後還可以到北投一日遊，或是鄰近的溫泉餐廳泡湯用餐，連同新北投捷運站的「復興公園泡腳池」及溫度最高的「泉源公園」，北投三大免費泡腳池就可以一次完成了，能夠在大自然中享受暖呼呼的足湯真的太棒了

硫磺谷泡腳池 名稱：

地址：台北市北投區泉源路77號斜對面，陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內

營業時間：08:00–11:00, 13:00–18:00 週一公休

電話：0901413306

門票：免門票，免費參觀

廁所 ： 一進來左手邊有廁所以及溫泉泡腳區，泡腳區有兩個區塊

一進來左手邊有廁所以及溫泉泡腳區，泡腳區有兩個區塊 查詢

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北投硫磺谷地熱景觀區 交通停車

自行開車：Google導航輸入硫磺谷泡腳池即可到達

停車場：園區有免費停車場約12格，有分機車跟汽車，位置不多

大眾運輸：北投捷運站搭乘小7、小9、小26公車於「彌陀寺站」下車

北投硫磺谷地熱景觀區 園區環境

硫磺谷泡腳池位於陽明山國家公園硫磺谷地熱景觀區內，這一帶可以看到硫磺谷的地理景觀，非常特別

從北投市區開車約十來分就可以到達此地了，非常方便

硫磺谷溫泉屬酸性硫酸鹽泉，受地底熱作用，含有豐富的硫化物等磺物質，水質呈黃白色、有硫磺味，俗稱「白磺」，泉溫40～60度C，有緩解慢性皮膚病、關節炎等功效，是一處適合全家大小同遊的泡湯好去處

如果連同新北投捷運站的「復興公園」中溫泉泡腳池及溫度最高的「泉源公園」，那北投三大免費泡腳池就可以一次完成了

我們將車開入此地，這裏大約有二十幾台車位!!

北投硫磺谷泡腳池

在硫磺谷中，有許多天然的溫泉泉眼，其中一些泉眼被用來建造了溫泉足湯和泡腳池，成為了遊客來到這裡必去的地方之一

聽說這裏算是剛整修完成，所以可以遮陽避雨，滿不錯的

一旁也有公廁、置物櫃，設施滿便利的

因為是平日前來，所以幾乎都是長輩居多!

這裡共三大池足湯，兩處在屋簷下可遮陽避雨，一處則在戶外

入湯池前要先把腳沖乾淨

戶外這池足湯還欣賞藍天綠地，真舒服

一入池～媽啊，這溫泉水好燙!!

一看旁邊的溫度計，上面是寫43度，但心想絕對不只啊～

對面的在地人立馬跟我說，那裡是出水口最燙，挪了位子示意要讓我坐過去

這裡的溫泉水溫度舒服許多！

硫磺谷的溫泉泉水是含有豐富礦物質的酸性泉水，對人體有許多好處

在硫磺谷中泡腳可以促進血液循環，緩解疲勞和壓力，並幫助放鬆身心

溫泉水呈淡藍色，有點乳白藍的顏色，如果再深一點，那就成了TIFFANY 藍了

這池的深度不小，可以到大腿了!! 好多長輩都是泡到雙腳通紅

北投硫磺谷地熱景觀區 環谷步道

泡完足湯還能往園區上方走，散步一下喔！

供遊客在這裡坐著休息、用餐

沿著一旁的步道，來到真正的硫磺谷了

北投硫磺谷地熱景觀區 龍鳳谷地熱景觀眺望台

龍鳳谷地熱景觀眺望台擁有豐富的地質與地形景觀，這裡有著裸露的岩壁地質．美麗的河谷景緻及地熱景觀，是個值得一訪的北投自然生態景點

這裡可是北投區著名的景點之一，位於陽明山國家公園內，是一個以自然風景和溫泉聞名的地方

還有一些石頭和木板橋，可以讓遊客在谷中散步和欣賞美麗的風景

這裏從清代就開始採礦了!! 現在因諸多因素所以停止了

遠處還有步道能到達涼亭，也是能散步健行的好地方

這裡可以看到硫磺谷全貌

煙霧繚繞，不分畫夜的發出白色的煙霧，空氣中也瀰漫著硫磺的味道

因受到硫磺噴氣的影響，佈滿黃色硫黃結晶，使山谷呈現如仙境般的夢幻景色

北投硫磺谷地熱景觀區 心得評價

看到谷中的溫泉煙霧和水氣從地底湧出，這是一個非常壯觀的景象，真的是很特別的體驗啊，下次來時候再沿著步道前行應該會有更棒的收獲！

硫磺谷的足湯和泡腳池是北投區的一個獨特體驗，它不僅完全免費，還可以讓人感受到泡溫泉的美好，順便欣賞自然風景和生態環境的美麗。如果你正在尋找一個放鬆身心的地方，那麼硫磺谷絕對是一個值得推薦的選擇

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以上台北的【硫磺谷泡腳池】文章推薦給你知道。

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