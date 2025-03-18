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「北投圖書館」全名應該是「臺北市立圖書館北投分館」，是全臺首座且名列世界級的綠建築圖書館，位置就在綠意環繞，生態豐富的北投公園內，是棟地下一層、地上二層，總面積650坪的圖書館。一旁也是著名的北投溫泉博物館。這裏自從成立後就獲獎無數，2012年獲得美國網站Flavorwire.com評選為「全球最美25座公立圖書館」之一。除了外觀外，建築內部也很有特色，像是大樓梯閱讀區真的很棒!! 裏裏外外都非常好拍!!北投圖書館也離新北投捷運站不遠，來北投一定要來朝聖的景點啊

名稱：台北市立圖書館北投分館

地址：台北市北投區光明路251號

營業時間：08:30-21:00

電話：28977682

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北投圖書館交通資訊

自行開車：Google導航輸入 「北投圖書館」 即可到達

即可到達 大眾運輸：新北投捷運站出口5-10分鐘路程

北投圖書館空間環境

「臺北市立圖書館北投分館」是臺灣首座綠建築圖書館，座落於北投公園內，這裏的環境超棒的。一旁與溫泉博物館相隔不遠

這二棟建築物都很精采

因為是位於公園裏，所以有一整片綠意盎然的樹林還有生態荷花池，讀書累了坐在圖書館的戶外閱讀區往外看，真的連身心都得到放鬆

這裏以「生態保育」為館藏特色，因為是綠建築，所以屋頂有太陽能光電板、雨水可以回收~~~都是北投圖書館的特色啊

北投圖書館 內部樓層介紹

「臺北市立圖書館北投分館」樓層配置：

一樓⇒ 為主要入口，設綜合服務臺、期刊報紙區、參考資料區、電腦查詢區、中文圖書 (0-4類)、綠建築圖書區、陽台閱讀區。

二樓⇒ 圖書區：為中文圖書 (5-9類)、外文圖書、館藏特色區(生態保育)、陽台閱讀區。

地下一樓⇒ 為兒童閱覽室、陽台閱讀區、視聽室。

大樓梯閱讀區

其實整座圖書都非常漂亮，很羨慕有這樣的環境可以沐浴在書香之中

其中又以「大樓梯閱讀區」 最有特色

地下一樓的樓層是為兒童閱覽室、陽台閱讀區、視聽室。所以很適合帶小孩來看書哦

一樓閱讀區

一樓是為主要入口，設綜合服務臺、期刊報紙區、參考資料區、電腦查詢區、中文圖書 (0-4類)、綠建築圖書區、陽台閱讀區

通風採光都很棒的座位區

這裏的閱讀區規豈的很棒。不但有充電座，讀書累了，抬頭就是綠色植被環繞的自然環境，真的很舒服

二樓閱讀區

二樓圖書區：為中文圖書 (5-9類)、外文圖書、館藏特色區(生態保育)、陽台閱讀區。

如果天氣好的時候，真的超適合坐在陽台的閱讀區，呼吸自然的空氣

下方的遊客也很多啦，你看人家，人家也在看你啊

這樣的環境，說它是全台最美的圖書館也不為過啊

這樣的圖書館真的適合來走走。同時也可以邊順遊周邊景點：新北投車站、北投公園、溫泉博物館、地熱谷、凱達格蘭文化館

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