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「北投圖書館」全名應該是「臺北市立圖書館北投分館」，是全臺首座且名列世界級的綠建築圖書館，位置就在綠意環繞，生態豐富的北投公園內，是棟地下一層、地上二層，總面積650坪的圖書館。一旁也是著名的北投溫泉博物館。這裏自從成立後就獲獎無數，2012年獲得美國網站Flavorwire.com評選為「全球最美25座公立圖書館」之一。除了外觀外，建築內部也很有特色，像是大樓梯閱讀區真的很棒!! 裏裏外外都非常好拍!!北投圖書館也離新北投捷運站不遠，來北投一定要來朝聖的景點啊
- 名稱：台北市立圖書館北投分館
- 地址：台北市北投區光明路251號
- 營業時間：08:30-21:00
- 電話：28977682
北投圖書館交通資訊
- 自行開車：Google導航輸入「北投圖書館」即可到達
- 大眾運輸：新北投捷運站出口5-10分鐘路程
北投圖書館空間環境
「臺北市立圖書館北投分館」是臺灣首座綠建築圖書館，座落於北投公園內，這裏的環境超棒的。一旁與溫泉博物館相隔不遠
這二棟建築物都很精采
因為是位於公園裏，所以有一整片綠意盎然的樹林還有生態荷花池，讀書累了坐在圖書館的戶外閱讀區往外看，真的連身心都得到放鬆
這裏以「生態保育」為館藏特色，因為是綠建築，所以屋頂有太陽能光電板、雨水可以回收~~~都是北投圖書館的特色啊
北投圖書館 內部樓層介紹
「臺北市立圖書館北投分館」樓層配置：
- 一樓⇒ 為主要入口，設綜合服務臺、期刊報紙區、參考資料區、電腦查詢區、中文圖書 (0-4類)、綠建築圖書區、陽台閱讀區。
- 二樓⇒ 圖書區：為中文圖書 (5-9類)、外文圖書、館藏特色區(生態保育)、陽台閱讀區。
- 地下一樓⇒ 為兒童閱覽室、陽台閱讀區、視聽室。
大樓梯閱讀區
其實整座圖書都非常漂亮，很羨慕有這樣的環境可以沐浴在書香之中
其中又以「大樓梯閱讀區」 最有特色
地下一樓的樓層是為兒童閱覽室、陽台閱讀區、視聽室。所以很適合帶小孩來看書哦
一樓閱讀區
一樓是為主要入口，設綜合服務臺、期刊報紙區、參考資料區、電腦查詢區、中文圖書 (0-4類)、綠建築圖書區、陽台閱讀區
通風採光都很棒的座位區
這裏的閱讀區規豈的很棒。不但有充電座，讀書累了，抬頭就是綠色植被環繞的自然環境，真的很舒服
二樓閱讀區
二樓圖書區：為中文圖書 (5-9類)、外文圖書、館藏特色區(生態保育)、陽台閱讀區。
如果天氣好的時候，真的超適合坐在陽台的閱讀區，呼吸自然的空氣
下方的遊客也很多啦，你看人家，人家也在看你啊
這樣的環境，說它是全台最美的圖書館也不為過啊
這樣的圖書館真的適合來走走。同時也可以邊順遊周邊景點：新北投車站、北投公園、溫泉博物館、地熱谷、凱達格蘭文化館
北投圖書館附近景點美食
- 附近景點：新北投車站、北投溫泉博物館、地熱谷、硫磺谷、復興公園泡腳池、泉源公園溫泉泡腳池
- 附近美食：豪季水餃、高記茶莊、苗榜花園餐廳、PURE餐廳
- 北投住宿推薦：北投亞太、陽明山天籟、北投大地酒店
- 北投湯屋推薦：
你可能用得到的景點及折扣
以上台北市的「北投圖書館」文章推薦給你知道。
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