甩鍋雞韓式炒雞吃到飽中友店 | 台中吃到飽399元，韓式炸雞、辣炒年糕、韓國魚板串無限續。

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽中友店 | 台中韓國料理吃到飽推薦，韓國人氣連鎖餐廳「甩鍋雞」主打現點現炒，特殊口味醬料搭配雞肉一同拌炒，醬汁入口濃郁，提供了八種口味可以無限續加，同時自助吧品項也很豐富，韓式糖醋炸雞、辣炒年糕、韓國魚板串、炸洋蔥圈、蔬菜配料自助吧、汽水可樂飲料咖啡等都無限量供應，進口食材口味道地，愛吃韓式料理的你不能錯過！

399元起韓式炒雞吃到飽

在韓國擁有180間分店的甩鍋雞，台灣的第三家分店就設立在台中中友百貨A棟後方，一整棟建築相當顯眼，一樓是兩餐、二樓就是甩鍋雞，口味有蜂蜜醬香雞、義式茄醬雞、BBQ醬炒雞、韓流粉紅雞、辛奇泡菜雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞、狠角色辣雞，吃到後面還可以加入高湯變成一鍋兩吃變成火鍋吃到飽。

【炙燒雞吃到飽方案】

成人469元/人

兒童(兒童110~140cm)235元/人

60歲以上長者跟學生持相關證件可享有每人425元吃到飽優惠

方案內容：炙燒雞肉及火鍋肉片均可無限續點＋鍋料自取＋全區自助吧吃到飽

【吃很飽優惠新方案】

每人均一價399元

方案內容：肉品為固定份量＋鍋料無限自取＋全區自助吧吃到飽

不再適用其他優惠及折扣

同桌用餐需選擇相同方案且中途不可更改

以上價位不分平假日均相同，並均須另加10%清潔費

用餐時間為100分鐘

方案內容及各項優惠說明以官方粉絲頁公告為準

▲台中第一間甩鍋雞就在中友百貨旁邊北區育才北路59號2樓。

▲甩鍋雞的用餐環境清爽寬敞，可享受悠閒的用餐空間。

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽中友店菜單

選口鍋味：蜂蜜醬香雞、義式茄醬雞、BBQ醬炒雞、韓流粉紅雞、辛奇泡菜雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞、狠角色辣雞

自助吧：蔬菜鍋料區、PIZZA炸雞炸物、各式麵類、炸雞奶油飯、沙拉麵包、韓國魚板串、飲品冰品。

469元+10%(主鍋可以續鍋口味+肉品一樣也可以無限續點+自助吧全區吃到飽。)

399元+10%(主鍋一鍋+自助吧全區吃到飽。)

韓國原裝進口的特色醬料，我們第一鍋吃的是「韓流粉紅豬」，第二鍋吃的是「蜂蜜醬香雞」，光是這兩鍋就吃的超飽，聽說有客人一口氣吃了六鍋，幾乎是每種口味都吃了一遍！🫠

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽自助吧品項

自助吧全區：蔬菜鍋料區、PIZZA炸雞炸物、各式麵類、炸雞奶油飯、沙拉麵包、韓國魚板串、飲品冰品。吃了一圈自助吧感覺業主真的很有誠意，檯面維持乾淨且炸物跟其它心類口味都不錯，有幾款都讓我多拿了幾次。

韓式糖醋炸雞！相當受歡迎的炸物品項，金黃酥脆的炸雞裹上一層香甜糖醋醬汁，口感外脆內嫩，也很勤勞補炸雞。

炸薯球、炸洋蔥圈、炸餃子，也都補的很滿，不怕客人吃，而且我覺得餃子很酥脆不油膩，口感不錯，旁邊有番茄醬可以沾取。

韓國泡菜炒飯，紅通通的顏色也是蠻刺激食慾的。

Pizza是鹹甜的藍莓口味，吃起來味道蠻有趣的。

韓式海鮮炒麵、韓國辣炒年糕。

韓式辣炒年糕一般夜市小攤一份都要80起跳，這裡可以盡情吃到飽。

韓式海鮮炒麵加入了不少魷魚、蝦仁，麵條吃起來蠻有勁道的。

還有提供韓國泡麵跟麵筋球，各種醬料和辛香料，可以依照個人的口味調整鍋底的濃淡。

這個麥芬堡加熱後夾上炒雞跟沙拉醬非常好吃，推薦要嚐試一下。

自助吧這個燒賣很扎實好吃，推薦必拿！旁邊則是紅豆包子。

韓國街頭常見的魚板串在甩鍋雞也吃得到，原味跟麻辣兩種口味，原味湯可以喝。

這魚板串在外面一串也要幾十元，主要是吃起來很軟口味很好，魚板鮮度也很足。

吃肉也要加菜吃起來營養更均衡，各式蔬菜、菇類、馬鈴薯、甜不辣、韓國綜合魚板、韓國冬粉、韓國寬冬粉等，另外還有韓式年糕、板豆腐、魷魚，相當多選項可以夾取。

看的出來朋友夾的都是他自己愛吃的，我個人則是比較喜歡吃蔬菜類。

吃炒雞鍋當然少不了飲料搭配，可樂、雪碧、氣泡水、韓式柚子茶、烏梅汁、可爾必思、日式無糖綠茶、冰沙等。

熱咖啡有多種選擇可以按取，旁邊則是單買的韓國啤酒跟韓國燒酒。(未成年請勿飲酒、喝酒不開車)

冰淇淋則是小美冰淇淋四種口味，飯後再來冰淇淋真的讓人滿足。

配料區白飯DIY做成拌飯或是炸雞奶油飯，白飯上面加上1~2匙洋蔥奶油醬，然後再放上想吃的配料，最後淋上芝麻油就可以了。

甩鍋雞的用餐方式

外面隨便吃個火鍋都要四百多元以上，在甩雞鍋想吃多少都可以無限續鍋，甩鍋雞保留韓國傳統的烹煮方式，雞肉會先在廚房快炒炙燒到七八分熟，上桌後會幫客人倒入夾好的蔬菜跟食材，加熱後計時器到就會幫客人炒雞肉，讓醬料均勻沾上每種食材，肉品除了炙燒雞還有火鍋肉片(牛、豬、雞)全都可以無限續點，最後也可以改火鍋，肉品一樣可以無限續點喔。

我們點的韓流粉紅醬汁是微辣的口味，但加入了不少食材吃起來不會感覺到辣味，醬汁很濃郁，陣陣香氣撲鼻而來，雞肉、年糕、蔬菜等包裹上醬汁，看起來就很好吃。

雞肉很嫩口，有帶一點雞皮，年糕相當彈牙，特別好吃！詢問了一下原來是依照韓國傳統的製造方式做的，果然一吃就知道不一樣，加入馬鈴薯片也很好吃。

目前打卡贈送「熔岩起司絲」，服務人員推薦加入蜂蜜醬香雞，這口味甜甜鹹鹹，小朋友特別喜愛，加入起司更增加濃郁口感。

夾好的配料放進鍋子裡，之後就可以蓋上鍋子悶煮6分鐘，打開後拌炒一下再加入乳酪絲，悶製乳酪絲融化。

的甩鍋雞配料吸附了飽滿的醬汁，搭上融化的起司，真的讓人欲罷不能！入口鹹鹹甜甜很好吃，是大人小孩都會喜愛的口味。

起司加什麼醬都好吃，這就是韓國人很愛吃東西都加入起司絲的原因吧，年糕特別好吃，幾乎都被我吃光光。

自助吧的麥芬堡加熱三分鐘，可以夾上生菜跟醬汁，但我夾入炒雞、玉米粒、沙拉醬！

加上玉米粒真的有畫龍點睛的口感，鹹鹹甜甜超級好吃！

這個燒賣很扎實好吃，連同行的朋友都說很棒。

魚板串也是韓國進口，吃起來很嫩，我覺得比超商的好吃很多，直接吃就很入味，也可以跟炒雞一同入口。

紅豆包內餡不會太甜。

吃完炒雞後可以去自助吧拿柴魚高湯加入鍋底，變成火鍋吃法，這種吃法也蠻有趣的。

豬肉、雞肉、牛肉，三款品質都不錯，吃起來很嫩口，自助吧有提供火鍋醬料可以沾取。

最後我還吃了小美冰淇淋跟無糖可口可樂。

469+10%就可以吃這麼多種餐點，8種炒雞都可以吃完再續點，臉書不定期還有優惠方案，性價比很高，很適合學生族群或者上班族聚餐，吃到飽又不傷荷包，CP值真的不錯。