超人氣火鍋店「和爺麻辣 」在安平區開了新分店囉！二二八連假期間，狡兔揪了小叮噹、兔媽去踩點，不僅店員親切、環境舒適，自助區的豐富程度更是讓我感動不已！難怪座無虛席！

和爺麻辣除了東區北門路那一間創始店，今後大家也可以前往安平區華平路這一間，路邊停車格很多，非常便利！

鄰近東東宴會式場的華平囍嫁館，那天恰好看見某位準新娘的曼妙背影，想當年狡兔和小叮噹是在另一間東東完成婚宴的呀！經過這麼多年，由衷感謝小叮噹還願意陪我覓食、為我下廚，並且適時充當廚餘桶！（燦笑）

和爺麻辣安平市府店的營業時間很長，從上午11:00一直開到深夜12:00，最後收客時間為晚上10:30，無疑是夜貓族吃宵夜的好去處。

狡兔心想店外怎麼沒放椅子供人歇息？一踏進去，發現門旁有貼心設置候位區！

我十分欣賞裝潢的主色調，令我聯想到葡萄酒，優雅沉穩，櫃台設計顯得時尚。

佔地廣闊，天花板的絕美造型燈具尤其讓我印象深刻！超夢幻的用餐空間啊！

哈！粉色的兒童座椅真可愛！老闆可能跟我一樣擁有少女心？

席次多，規劃成雙人桌、四人桌，適合團體聚餐吃春酒或尾牙喔！

舒服的雅座、寬敞的走道，眼前這一切新穎又整潔，真是可遇不可求！

每桌皆已備妥餐具、衛生紙、垃圾桶，桌面內嵌電磁爐，操作簡便也安全，能夠任意調節熱源大小。

狡兔11:00就衝進來，因為想要完整記錄一下自助吧！幸好來得早，否則過沒多久就滿座了，拍照恐怕會打擾到其他顧客取餐。

他們家的自助吧誠意十足！這一側擺滿多種冷熱飲機台，甚至還有冰淇淋！

哇！瞄到我們都喜歡的杜老爺冰淇淋！小叮噹一定比我還興奮，他會去大賣場購買家庭號杜老爺回來豪邁挖著吃！

備齊六種口味，當天是草莓、芒果、香草、巧克力、瑞士巧克力、香檳葡萄。

小朋友最愛的汽水系列，包含可口可樂、雪碧、芬達、萊姆氣泡水，還有檸檬紅茶。

隔壁是原萃的文山包種烏龍茶、日式無糖綠茶，以及美粒果的柳橙汁、蘋果汁。

兔媽最青睞這一台！居然有義豐古早味冬瓜茶、煉糖烏梅汁、韓式柚子茶、伯爵紅茶，沒想到兔媽接連喝了前面兩種，她平常是不太喝飲料的人！

太狂了！再過去驚見大苑子芒果冰沙、優酪思果乳酸菌冰沙，老闆大手筆引進知名廠牌飲品！

咖啡機台則是結合了莫凡彼、立頓兩大品牌，提供美式淡咖啡、義式濃咖啡、拿鐵咖啡、卡布奇諾、雙倍超濃咖啡、立頓奶茶、鴛鴦奶茶、重乳奶茶、熱牛奶，我稍晚發現兔媽又去按了一杯奶茶！XD

一旁備有糖包、攪拌棒，店家體貼入微。

自助吧的另一側同樣精彩可期！對於有輕度強迫症的狡兔來說，如此整齊劃一的檯面讓我感到舒心！

十二宮格醬料任君自由調配！包括和風醬油、薄鹽醬油、沙茶醬、胡麻醬、白醋、香油、洋蔥、蒜末、蔥、青蒜、辣椒、香辣粉。

上方特別印製清楚的對照表，不用玩猜猜我是誰！

老闆不怕大家吃！白米飯直接開放自取！選用優質的台梗九號米，其特色是米粒飽滿且Q彈。

麵食控要暴動啦！這邊出現蒸煮麵、科學麵、雞絲麵、意麵、粉絲、寬粉。

崇尚天然飲食的饕客有福了！火鍋食材琳瑯滿目！米血、海帶、蒟蒻絲、木耳、杏鮑菇、秀珍菇、金針菇、紅蘿蔔、玉米筍、山藥、芋頭，此外還有眾多新鮮葉菜類！

除了平日家裡餐桌上常見的高麗菜、青江菜、花椰菜、娃娃菜，咱們得以趁機吃到奶油白菜、茼蒿、山茼蒿、櫛瓜等鮮蔬。

席間，兔媽笑著拿了一顆雞蛋回來，她感到不可思議！其實店家準備的食材品項不只這些，小叮噹第二輪進攻時，注意到剛出場的玉米！

來這裡用餐等同於吃到飽模式！提醒各位珍惜食物不要浪費，而店家為了顧及食安與品質，剩餘的餐點恕不提供打包外帶服務。

((( 備註：正式營運後，成人基本消費已改為288元！ )))

用餐規定如圖，限時100分鐘，身高未滿120公分不收費，身高121至140公分酌收208元，而每位成人至少支付288元，即可無限享用自助吧！所謂的208元、288元是單指自助吧的享用權利，單點不可折抵，也就是單點必須另外計價！

基本288元並無包含肉品，若想吃肉片、海鮮就要選擇套餐方案！比方說個人鍋388元的牛五花套餐，此價格已包含自助吧的享用權利，以上所述皆需加收10%服務費。

我們點了一份雙人套餐——1188元的「豪華雙人肉盤」之牛豬組合A，也就是台灣梅花豬、低脂板腱牛，再加價298元升級獲得「超值海鮮拼盤」。

至於另一份是個人套餐——548元的「澳洲雪花和牛」，話說該店的和牛售價沒有想像中那麼高不可攀，況且這個價位是附帶自助吧的所有食材、飲料和冰品，感覺很超值！

入座後，店員會簡單說明並遞上各桌專屬QR碼，以手機掃碼即可進行點餐流程。

◎ 和爺麻辣之菜單：

https://photos.app.goo.gl/B4JVkFkJ7zXQwECZ7

不妨利用候餐空檔先去取菜，桌上的黑色美耐皿盤子是要拿來裝菜的，大家千萬別像兔媽一樣傻傻在自助吧那邊找盤子！哈！

火鍋畢竟是熱滾滾的，店家採用瓷碗、不鏽鋼湯勺和筷子，讓咱們大感安心。

想吃什麼就夾什麼！兔媽特愛吃芋頭！其實我是看兔媽卡在這邊很久才過來拍照，對她而言應該就像是來到菜市場，一時不知道該從何下手！

若有選擇障礙就每種都來一點！實現蔬菜自由不是夢！水喔！

我給兔媽出考題，請她精心擺盤讓我拍美照！不得不佩服有些火鍋店的員工，猜想他們是否都要先進修上過插花課？！

即使自助吧的食材種類繁多，店家亦用心挑選、清洗，不會濫竽充數。

小叮噹那個老屁孩，第一輪只有夾這樣！

大推寬版粉絲！兔媽本來要吃白飯，一看到這個又改變主意了！

小叮噹喝芒果冰沙，替我裝了一杯無糖的烏龍茶，後來我聽兔媽推薦義豐冬瓜茶好喝，我內心深處潛藏的台南螞蟻魂也趨使我喝一杯！XD

醬料自由配！我們家的人還是習慣沾沙茶醬，有點遺憾那天沒試試看胡麻醬。

鍋底、海鮮、肉品陸續上桌，品項皆正確無誤。我和小叮噹坐雙人桌，兔媽坐我左手邊距離很近的另一張雙人桌。

隨餐附送四種火鍋料：桂冠黃金魚蛋、蟹肉棒以及手工燕餃、手工蛋餃，一人一份。

<慢熬鈣骨鍋>

和爺不使用速成湯粉，費時熬製火鍋湯頭！店員推薦的慢熬鈣骨鍋，成色有別於一般乳白色大骨湯，還加入自家配方，風味獨特又爽口，適合長輩。

<四川麻辣鍋>

招牌四川麻辣鍋必點！承襲四川老師傅的正宗川味麻辣鍋！以手工炒製多種辣椒和辛香料，麻香帶勁！鍋中的鴨血和豆腐已預先置入好幾塊，而且鴨血切得超大塊！軟嫩噴汁好過癮！若吃不夠都能免費再續加！讚啦！

<東北酸菜鍋>

東北酸菜鍋的酸度合宜不嗆，伴隨著大量爽脆酸白菜，酸香開胃，無論涮肉片或煮海鮮都對味。

湯底選項尚有日式昆布、石頭火鍋、家傳胡椒、椒麻酸菜，其中的日式昆布湯底不收費，其他湯底則需要加價。

<台灣梅花豬>

豪華雙人肉盤的份量令我驚呆！豬肉、牛肉都很大一盤，共計600克，對得起價格！我覺得雙人套餐的肉量相當於一般火鍋店的四人份！

台灣梅花豬透著粉嫩色澤，不僅片數多，大小和厚度也讓人滿意，原塊肉萬歲！

<低脂板腱牛>

這一盤低脂板腱牛的片數更多，比起梅花豬稍微小片一點，但其實也不小！

狡兔原本有考慮吃牛五花，但又怕罪惡感太重，最後選定低脂板腱牛，紅豔略帶油花也不賴！

<澳洲雪花和牛>

珍貴的澳洲雪花和牛登場了！不自覺要肅然起敬！

雖然乍看片數不多，但每一片都是誇張的大片！超越前兩盤！

<超值海鮮拼盤>

加價升級的超值海鮮拼盤，集結了白蝦、花枝、蛤蜊、干貝。

海鮮肥美，蛤蜊和干貝都特大顆，干貝是北海道生食級，花枝來自澎湖！

四隻白蝦的體格也健碩！店家選材用料真的絲毫不馬虎！

<蝦滑>

狡兔原本是想加點手打花枝漿，後來瞥見菜單上面有罕見的蝦滑，改變主意點這個！

店家推薦內行人必點！它跟花枝漿一樣，要用勺子一球一球撥入鍋中烹煮。

開煮囉！可以任意取用自己想吃的東西，是一件非常美好的事情啊！

店員來回穿梭著，頻頻詢問我們是否需要加湯？收空盤也迅速，服務態度佳。

隨餐附送的手工蛋餃和手工燕餃真好吃！早知道我就加點餃類拼盤，哈！

蝦滑確實滑嫩又彈牙！網路查詢做法是蝦仁拌入太白粉，蝦子比例頗高，味道十分鮮甜！

小叮噹不吃牛，我偷吃幾片他的台灣梅花豬，鮮彈好嚼無臊味。

低脂板腱牛比我預想的還要細緻軟嫩耶！即使太晚夾起來煮到全熟，也不難咬！

澳洲雪花和牛切得大片且偏厚，建議不要涮太久，較能嚐到牛肉的原汁原味。

幸好海鮮盤底有碎冰保鮮，狡兔一直忙著吃海量的肉片，海鮮留到最後才煮。

白蝦實在有夠新鮮的啦！此時大感滿足！（嗝）

就算再飽也不能捨棄杜老爺冰淇淋！狡兔挖冰淇淋挖得相當順手，開玩笑說我可以去冰淇淋店打工了！兔媽也表示這邊的好挖，她之前去某間六X門挖得很辛苦！（笑）

和爺麻辣果真不同凡響！以當天的盛況看來，忠實顧客眾多，想必是火鍋品牌夠優良才得以順利展店，自助吧的多元食材符合現代人的飲食需求！倘若預算多一些的話，不妨點購和牛、伊比利豬、龍蝦，也是高CP值！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 和爺麻辣(安平市府店) ↓

臉書：https://www.facebook.com/p/61573373337940

地址：台南市安平區華平路162號

電話：0981-090-032

營業時間：週一至週日11:00~23:50 (最後收客22:30)