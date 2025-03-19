4F劇場咖啡 古亭店
🌟Google評價：4.9（271）
近期因草莓提拉米蘇盒、焦糖巴斯克蛋糕爆紅的劇場咖啡我也來訪啦🔥古亭站走路五分鐘，整棟復古日系的建築很有特色，店內空間蠻舒適～當天12:30去其實就快客滿了，剛好幸運有窗邊座位！陽光灑進來超漂亮😻可以先來IG看我的影片喔！
4F劇場咖啡 古亭店 店家環境
4F劇場咖啡 古亭店 餐點
摩卡咖啡
拉花很漂亮～上桌我狂拍🤣咖啡味道蠻濃郁的我喜歡
鍋煮奶茶（伯爵）
基地有錫蘭紅茶、伯爵紅茶可以選，不會很甜有淡淡的伯爵香
焦香布朗尼
超美的布朗尼！🥰香蕉片上有脆脆的焦糖吃起來更有層次，可搭配Cream一起吃更好吃
三溫焦糖巴斯克乳酪
招牌焦糖巴斯克乳酪必點🔥這個真的蠻好吃的！我跟朋友都很愛，但比較像乳酪蛋糕非流心口感喔
本日精選Pizza（白醬燻雞）
想吃鹹食小點也可以點披薩🍕小小薄片窯烤香味濃郁～肚子餓時很可以來上一片
每道餐點都無雷很優秀，是很值得再訪的下午茶店✨
想吃 #草莓提拉米蘇 記得先預定！
（我沒吃到🥹）
🏷️ #雁雁吃台北
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4F劇場咖啡 古亭店 店家資訊
📪地址：台北市中正區羅斯福路二段30巷13號
🚇捷運：古亭站
🈺️營業：11:00-19:00
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