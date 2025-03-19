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> 美食 > 台北下午茶｜爆紅日式質感咖啡廳【4F劇場咖啡 古亭店】焦糖乳酪巴斯克必吃😍☕️ - 雁雁｜美食 旅遊 生活娛樂

台北下午茶｜爆紅日式質感咖啡廳【4F劇場咖啡 古亭店】焦糖乳酪巴斯克必吃😍☕️ - 雁雁｜美食 旅遊 生活娛樂

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2025-03-19 10:59:00 文字：雁雁日嚐
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雁雁日嚐

雁雁日嚐

4F劇場咖啡 古亭店

#台北美食#台北下午茶

🌟Google評價：4.9（271）

近期因草莓提拉米蘇盒、焦糖巴斯克蛋糕爆紅的劇場咖啡我也來訪啦🔥古亭站走路五分鐘，整棟復古日系的建築很有特色，店內空間蠻舒適～當天12:30去其實就快客滿了，剛好幸運有窗邊座位！陽光灑進來超漂亮😻可以先來IG看我的影片喔！

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4F劇場咖啡 古亭店 店家環境

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4F劇場咖啡 古亭店 餐點

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摩卡咖啡

拉花很漂亮～上桌我狂拍🤣咖啡味道蠻濃郁的我喜歡

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鍋煮奶茶（伯爵）

基地有錫蘭紅茶、伯爵紅茶可以選，不會很甜有淡淡的伯爵香

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焦香布朗尼

超美的布朗尼！🥰香蕉片上有脆脆的焦糖吃起來更有層次，可搭配Cream一起吃更好吃

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三溫焦糖巴斯克乳酪

招牌焦糖巴斯克乳酪必點🔥這個真的蠻好吃的！我跟朋友都很愛，但比較像乳酪蛋糕非流心口感喔

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本日精選Pizza（白醬燻雞）

想吃鹹食小點也可以點披薩🍕小小薄片窯烤香味濃郁～肚子餓時很可以來上一片

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每道餐點都無雷很優秀，是很值得再訪的下午茶店✨

想吃 #草莓提拉米蘇 記得先預定！
（我沒吃到🥹）

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🏷️ #雁雁吃台北
➡️如果喜歡我的分享,歡迎追蹤：@yen_dailylife

4F劇場咖啡 古亭店 店家資訊

📪地址：台北市中正區羅斯福路二段30巷13號
🚇捷運：古亭站
🈺️營業：11:00-19:00

#古亭美食#古亭下午茶#公館美食#劇場咖啡#巴斯克#咖啡廳#台北捷運美食地圖#日式文青

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4F劇場咖啡 古亭店 Theater café

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place台北市中正區羅斯福路二段30巷13號
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美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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