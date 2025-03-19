《2025中台灣元宵燈會》開始好幾天了！大家去看過沒？今年2025台中燈會很精彩！比去年2024台中燈會的參觀體驗還要好，雖然開展前女媧主燈正負的討論很多，但也意外發現更多的《2025中台灣元宵燈會》亮點！尤其被大家讚賞比主燈還主燈的冰晶守護者，超大北極熊傲立當場，周圍圍繞著可愛的企鵝群，來到這裡哪管大人還是小孩，每個人都嘛大拍特拍，說是今年《2025中台灣元宵燈會》最強記憶卡殺手也不為過～

2025中台灣元宵燈會

2025中台灣元宵燈會跟去年的台中燈會有所不同，最大不同之處，就是佈置的單位，去年是各鄉鎮特色，每個人都去找所住區域的代表性燈組，而今年是由台中各個行政單位舉辦，有農業局、建設局、教育局、民政局跟觀旅局一起共襄盛舉，今年的女媧主燈，在《2025中台灣元宵燈會》活動開始前就很有話題度，無非是美醜問題，這是個人主觀也沒什麼好說，但！其中還帶到了超酷超帥的北極熊，哇！這波熱潮直接引起很多人的興趣，直接拉著小團體去熱鬧熱鬧，阿偉只能說，今年燈展真的很精彩！水準高過往年～

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2025中台灣元宵燈會資訊

2025中台灣元宵燈會時間：2月8日(六)～2月23日(日)

地點：台中市中央公園 / 地圖

2025中台灣元宵燈會 / 農業局主題

2025中台灣元宵燈會農業局燈展主打永續海洋奇幻冒險，主軸故事是大環境的改變，使海洋發生變化，各種奇幻生物紛紛出現，透過各種天馬行空的燈展主圖，反思大環境地球暖化、環境污染等問題，呼應聯合國永續發展目標 「 SDG14 保護海洋生態 」，燈組利用塑料及漂流木等海廢材料，傳遞保育及環保的教育意識。

2025中台灣元宵燈會在哪

《2025中台灣元宵燈會》地點就在台中中央公園，開幕當天我在周圍繞了好幾圈，終於找到了停車位，隨後在Google地圖指引下，看到了超別緻、超獨特的出入口！夜間的太陽造型真的太醒目～

太陽月神

太陽月神這個裝置藝術真的很有部門代表性！農業局不就跟太陽月亮有關嗎？因為植物離不開太陽的日照跟夜間的生長，日月結合在一起，慢賞是更有味道。

農業局的主題是海底世界，經過太陽月神入口後，最先經過的佈置，是有點像是通往海底世界的海底隧道。

在拍太陽月神的時候，旁邊的小朋友一直對我背後的方向說有眼睛…，這話說著簡單，聽的我可是頭皮發麻，就在我轉過去之後，哇塞！有樹人😂

同樣的魔樹之眼，在不同的樹木上，產生不同的戲劇化效果，加上眼珠看的方向，產生更多歡樂的逗趣感。

星海漫遊

星海漫遊是以海龜為外型的裝置藝術，結合春節元宵大紅色看起來特別喜氣。

除了主題裝置藝術外，《2025中台灣元宵燈會》農業局場區的場景布置也非常用心，浪漫的彩色長廊，走過路過不要錯過！

光芒珊瑚道

光芒珊瑚道真的太漂亮了！把深海的神秘感、迷幻感，展現的淋漓盡致，不知道大家知不知道，深海下的世界，並不是一片漆黑，而是有珊瑚等動植物會發光誘導獵食，最具代秉性的，當然就是安康魚拉～晚點也會出現🤩

看到珊瑚，當然不能少了可愛的小丑魚尼莫啦！橘色尼莫人氣太高，想來張獨照真的要等等，直接轉頭拍藍色的尼莫也不錯🤣

海靈智者

看到海靈智者旁邊的大珍珠，心想這若是真的，那可就發達了😂不管是外敷還是內用，都感覺會長命百歲🤣

光舞騎士

光舞騎士是海馬造型，別看海馬本人長的很奇怪，在藝術家的巧手下，一樣是萌萌der～話說大家知道海馬尾巴捲住的是什麼嗎？那不是金箍棒喔～那是棉花棒！該作品最偉大的細節之處，就是無形間的提倡環保愛地球，有帶小朋友來2025中台灣元宵燈會，一定要讓這優良行為傳承下去。

沿著水岸步道一直走，今年《2025中台灣元宵燈會》的燈光布置真的很棒，不只陸地燈組精彩，水面的燈組也超級棒，晚上7點半後來，真的太夢幻太精彩了。

魅影花鯨道

早在台中元宵燈會的前一天，阿偉就先來搶先看了！當時對魅影花鯨道這個裝置藝術，真的是一臉莫名，雖然鯨魚好看，但浮在空中好像也還好，直到《2025中台灣元宵燈會》當天，燈光開下去，直接變小朋友的專屬舞池。

視線沿著水母燈看去，一整個哇！的驚豔感，是超級超級超級大水母！太好拍了，今年2025中台灣元宵燈會 農業局海洋奇幻冒險燈區好可怕！真的是記憶卡殺手無誤～

異維光環

異維光環也超多人喜歡圍觀，不僅在前面駐留，還拍照打卡發限動，水母設計的真的很棒！讓我想起去海生館時，看見的夢幻海底世界。

低空往上看也超精彩，夢幻感滿分！

深淵幽靈

雖然深淵幽靈命名有點恐怖，但實際看起來還真可愛！小朋友超愛去它們牙齒旁拍照。

神秘漣漪

最讓我期待又稍微小失落燈組，莫過於神秘漣漪了！看到公布的招片真的超美，到了現場才看到鯨魚的尾巴弧度，跟照片有些落差，但多了水霧跟背景月亮的點綴，很可以了！！小失落忘了就好😂

冰晶守護者

冰晶守護者主題北極熊真的太漂亮了！阿偉從入口的太陽月神主題走過來，經過的大小朋友話語間，討論度最大的就是它，還有人說比主燈還好看！

下方還有超多企鵝！北極熊與企鵝相遇，不愧是海洋奇幻冒險！吸引超多大小朋友前來拍照打卡。

《2025中台灣元宵燈會》確實比去年的台中燈會精彩！去年都卡在岸邊，站太後面真的看不到表演，只記得有燈光秀😑

今年台中燈會做多議論的，就是女媧主燈的美醜，沒點燈真的有點陰森感，但點燈後，是真的很不錯，就是動作稍有單調，音樂開頭有震撼，後續重複性太高，久了就…😅

雖然女媧主燈的討論聲很大，嫌棄生也不少，但來看《2025中台灣元宵燈會》的民眾，還是一樣哇聲連連～

2025中台灣元宵燈會評價

2025中台灣元宵燈會真的不錯，雖然女媧主燈沒開燈前，討論身就很大，但點燈後，其實還不錯！但我覺得最棒的，就是被譽為《2025中台灣元宵燈會》另一主燈的北極熊！晚上真的太美了！北極熊與企鵝南北極的相會，真的有夠夢幻，拍起來也特別美～

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