這家就在洗車場裡面，而且生意非常好，就算平日也有很多人排隊，香腸跟米腸，都會附上店家自製的嫩薑及醃蘿蔔，很提味也超解膩，但因為香腸皆為現烤，建議可以先電話預定，要不然現場很多人排隊，等候需要一些時間

撰文。拍攝／呂萱萱

地點很特別，其實不難找，就在「特麗自助洗車」裡面，附近滿多居民會購買，建議可以先電話預定，因為香腸現烤需要時間（雖然營業時間到晚上六點，但如果賣完就會提早打烊哦）

從外面就可以聞到，陣陣的烤香腸味道，真的非常誘人

店家另外還有販售生的香腸，逢年過節或中秋烤肉，滿多人會來預定

生鮮腸一包28條1000元/1條45元

生米腸1條25元

烤香腸1條50元

烤米腸1條30元

大腸包小包1組80元

蒜頭自取，可以搭配香腸吃

點餐時老闆會問你，要不要切，要不要加辣

這次我們點了二條香腸、還有一份大腸包小腸，選擇要切開

這包裝不像訪間的香腸攤是紙袋，而是用獨立的塑膠盒裝

剛烤好的香腸真的好香！還沒吃就先聞到炭烤香！還有淡淡的酒香氣，香腸口感超級嫩，多汁不會柴，肥瘦比例很剛好，吃起來不會讓人覺得太油膩

可以搭配店家附的嫩薑及醃蘿蔔，超提味，也能降低油膩感

大腸包小腸，我們也是選擇用切的，上面都有淋上店家自製的甜辣醬，再搭配蒜頭，口感超級棒，若來個冰啤酒，真的很爽

因為真的太好吃了，後來又追加一份外帶回家，晚上當晚餐，超級下飯