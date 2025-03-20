今天我們一家三口來到桃園，與久未見面的朋友聚餐。酒足飯飽後，友人向我們推薦了一間日常愛去的咖啡廳-「日福OH HAPPY DAY-藝文店」。日福目前有三間分店，桃園藝文店(桃園區中埔七街7號)、青埔書法店(大園區大仁路46號)、林口文化店(林口區文化二路二段46號)。日福藝文店座落於寧靜的住宅區中，黑色外牆和桃色招牌的撞色美學，搭配木質大門營造出簡單的溫馨感。咖啡廳對面有收費停車場，停車非常方便。

踏進日福，咖啡廳內日系文青的風格中，帶有輕鬆、愜意的氛圍。入口處擺放販售生日蛋糕蠟燭、裝飾物及文青小物，L型櫃檯中的玻璃冰櫃裡展示著各式蛋糕。日福選用簡單良好的食材，減糖、減油、無香料色素，用心製作出自然少負擔的清爽甜點。

日福每人低消一項飲品或蛋糕，不收服務費。用餐時間2小時(無人候位可續坐)，禁帶外食，插座可自由使用。日福專門製作自然、無添加的生日蛋糕、彌月禮盒與蔬果昔，還有活動外燴，提供外帶、宅配及外送(、Foodpanda)。

蛋糕白葡萄生乳酪 190元

白葡萄生乳酪是日福人氣商品NO.1！蛋糕上層使用一顆顆圓潤飽滿的翠玉葡萄鋪得滿滿滿，下層生乳酪濃厚的奶香，搭配百香果和檸檬的酸甜，非常順口。口感超特別的杏仁餅乾塔皮使用馬卡龍等級杏仁粉製作而成，香氣爆棚。白葡萄生乳酪每一口的清甜奶香，都實實在在的證明著其地位，完全是實至名歸的第一名啊！

蛋糕海塩焦糖巧克力戚風 160元

海塩焦糖巧克力戚風蛋糕口感柔軟、很濕潤，入口的一瞬間，巧克力香氣和海鹽焦糖鹹鹹甜甜的滋味在嘴中迸發，爾後綿密的奶油從中調和，層次感鮮明，口感超豐富！

蛋糕栗子洋梨戚風 190元

栗子洋梨戚風上的栗子鮮奶油甜而不膩，內餡的栗子泥讓栗子香氣更上一層樓。蛋糕中間夾層中的洋梨凍，除了增添口感之外，也讓整體口味更加清爽、更令人欲罷不能呀！

蛋糕不是喝的蔬果昔-藍莓核桃 180元

藍莓核桃跟一般見到的奶昔完全不同，顧名思義這是要用吃的蔬果昔！蔬果昔本身是藍莓和香蕉的味道，口味不會很甜，搭配的核桃含量很高，每一口都有滿滿的堅果香，一杯下肚飽足感超強！

蛋糕咖啡-柚見氣泡美 160元

柚見氣泡美是是美式咖啡和柚子果醬的結合，新穎的搭配感覺咖啡裡的苦味被淡化了，更增添了一些酸甜柚香。和氣泡清爽的口感搭配起來，層次十足！

蛋糕風味茶-有機莓果茶 180元

有機莓果茶無咖啡因，含有山芙蓉、玫瑰果、蘋果片、接骨木、橙皮、天然香料，可多次回沖。莓果茶一入口果香四散，略帶熱氣的茶讓人心神平靜，可以好好的放鬆，盡情沉浸在這場下午茶時光中！

日福每個蛋糕都像為自己的家人、小孩製作般用心，自然少負擔的口味，忠實呈現水果自然形色。一個愜意的午後，一場質感下午茶，用蛋糕分享幸福，讓我們日日都幸福！「日福OH HAPPY DAY-藝文店」分享給大家～

日福OH HAPPY DAY-藝文店

地址：桃園市桃園區中埔七街7號

電話：(03)325-9238

營業時間：週一-週日11:00-20:00

官網-https://www.ohhappydaynow.com/

FB-https://www.facebook.com/ohhappydaynow/

IG-https://www.instagram.com/ohhappydaynow/

Uber Eats-

Foodpanda-https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/y4tj/ri-fu-oh-happy-day?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google_reserve_place_order_action

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