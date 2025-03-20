來到彰化鹿港小鎮要怎麼玩呢？這間外觀像是一艘大船的「 台灣玻璃館 」，展示了許多玻璃藝術品，館內有黃金隧道、雷射玻璃迷宮隨手拍都超級夢幻；館外更有全台灣唯一採用玻璃打造的玻璃媽祖廟，跟著我們走進這座免費的玻璃觀光工廠，一起來看看玻璃藝術是如何貼近我們的日常生活。

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台灣玻璃館｜館內簡介

圖片來源：臺灣玻璃館

位於彰濱工業區的台灣玻璃館，外觀以一艘大船為設計概念，除了取一帆風順的意念外，也希望能像大船入港般帶領台灣的玻璃產業前進國際市場。同時也秉持著「四面亮麗、八方驚奇」的理念，提供台灣的玻璃藝術家一個發展平台，期望可以藉由免費參觀館內各種不同的玻璃設計，以寓教於樂的方式讓打破大家對於玻璃產業陌生遙遠且生冷的刻板印象。

▼透過館內各種玻璃體驗跟展示，讓玻璃藝術及玻璃文化更接近台灣人的日常生活之中!

▼玻璃橋下的池塘、魚等等全部都是玻璃作的!!

館內共分為五大區：「資訊知性區」、「工程內裝區」、「藝術創作區」、「生活玻璃區」以及「親子體驗區」等主題區。更規劃有餐廳區域，推出「填飽肚子.帶走盤子」主題餐，吃完餐點後的玻璃餐盤都可以帶回家，買冰淇淋或冰沙，也可把玻璃碗帶走。更有買玻璃杯罐或玻璃飲料瓶送花茶、買玻璃馬克杯送咖啡等等，有吃有喝又有拿整個十分划算。另外還有假日才開放的「煉工屋」，多種DIY口吹玻璃體驗課程超級適合帶小朋友來嘗試體驗。

台灣玻璃館｜台灣護聖宮《玻璃媽祖廟》

臺灣玻璃館花了六年時間耗資上億元，打造了這座全台唯一的「玻璃媽祖廟-台灣護聖宮」。將過去用在傳統廟宇上的木材、石材改為玻璃建材，利用玻璃面反射效果，將貼近我們生活的媽祖廟與玻璃藝術結合。除了石柱上玻璃拼畫而成的龍柱裝飾，廟宇必備的門神與廟裡供奉的媽祖神像都是由玻璃打造而成的唷！

白天透過太陽光灑落在玻璃媽祖廟裡，可以感受到玻璃的透明開放感；晚上搭配五顏六色的燈光，讓媽祖廟頓時變成有如夜店的霓虹感；打破傳統廟宇給人的莊嚴氣氛，玻璃媽祖廟給人一種特別的時髦感。

台灣玻璃館｜宇宙星辰風貌《宇宙塔》

高度約10.3公尺、直徑約22公尺，總共使用了數千片玻璃加上近萬顆 LED 燈泡組成的這座美麗「宇宙塔」，是臺灣玻璃館在2016年台灣燈會時所建造，燈會結束後台灣玻璃館特地移至玻璃館外展示。塔上的玻璃彩繪著宇宙銀河，尤其是夜晚點燈後的宇宙塔，從不同角度看都有著不同的星辰風貌。

台灣玻璃館｜黃金隧道《雷射玻璃迷宮》

首先來到台灣玻璃館內，最不能錯過的就是從名字猜不出端倪的「黃金隧道」了。黃金隧道內是利用玻璃反射展場內的LED燈光，搭配上音效跟視覺效果製造出像是懸空漫步一般的唯美浮游感，就像是進入了一座「玻璃迷宮」般。不同區域還有分叢林鳥叫、海底世界等等不同世界感，忍不住就是要在這大拍特拍一番啊！

臺灣玻璃館是免費入場，黃金隧道則需要購買NT$199元體驗卷（贈送可選擇款式尺寸的專用藍白拖跟精美小禮品）。另外會提供手套以維護參觀安全及展區內玻璃設計製造出的效果。透過鏡子般的玻璃反射，最後真的會失去方向感，而且地板真的還蠻滑的，拍照之餘也要小心不要撞玻璃牆撞得滿頭包喔！

台灣玻璃館｜慕仁巷《玻璃摸乳巷》

台灣玻璃館內的兩道牆稱為慕仁巷，也就是鹿港著名景點「摸乳巷」的別稱。館內的摸乳巷採用多彩的玻璃磚打造，雖然玻璃反射需要花點工夫找到對的取景角度，色彩繽紛的玻璃小巷也十分適合拍照呢！

台灣玻璃館｜營業資訊、門票資訊

台灣玻璃館

※2F資訊館及導覽服務目前暫停開放。 ※館內禁止飲食及攜帶外食、禁止吸菸、禁止寵物入場。 ※由於館內有許多玻璃品展示為了維護安全也禁止嬉戲奔跑，帶小朋友來親子旅遊要記得提醒小朋友注意安全喔！

玻璃媽祖廟－台灣護聖宮

台灣玻璃館｜交通方式

自行開車

Google Map導航「臺灣玻璃館」

大眾交通

台鐵-彰化站

台灣好行-鹿港祈福線 6936 高鐵-台中站

台灣好行-鹿港祈福A線 6936A (國道直達、不經彰化市區)

高鐵台中站⇔台明將台灣玻璃博物館 >>詳細資訊

看完這麼多色彩繽紛的美照，是否也很心動想要來台灣玻璃博物館大拍特拍呢？彰化鹿港周邊還有很多有特色的觀光工廠與打卡景點，若時間充足，非常推薦在彰化住一晚深度旅遊哦～

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