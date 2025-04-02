這間叫做3일한우국밥的餐廳，厲害的地方就在於他們是24小時營業的，對於像我這種有時候搭紅眼班機，半夜肚子餓到咕嚕咕嚕叫的人來說，簡直就是救星！而且他們家的招牌韓牛湯飯更是厲害，聽說是用了牛骨熬煮了整整三天的時間耶，光聽就覺得超濃郁超好喝的，而且這間店就在熱鬧的弘大附近，從弘大9號出口走個10分鐘左右就到囉，是不是超方便的。

店裡的裝潢是走那種韓式小清新風格，感覺很乾淨舒服，不過可能因為是離峰時間，店裡客人不多，只有老闆一個人忙進忙出，有些用完餐的桌子都還沒來得及收拾。

菜單MENU

他們的菜單不用擔心看不懂喔，因為上面有中文、英文、韓文三種語言，超貼心的，他們主要的餐點有韓牛湯飯、牛膝骨湯、還有水餃跟紅燒排骨等等，價位大概落在6000到19000韓元之間。我看到韓牛湯飯一鍋居然不到台幣300塊，而且聽說料很多，感覺CP值超高的！

點餐也很方便，是用點餐機自己點，而且有多國語言可以選擇，還可以刷卡喔，對於觀光客來說真的很方便。

餐點

首先是他們家的大餃子，餃子皮吃起來QQ的，簡單沾點醬就很好吃。

看起來就超下飯的紅燒辣排骨，吃起來帶點辣度，排骨燉得很軟嫩，一點都不會柴，裡面還有我超愛的辣年糕耶，而且份量也蠻多的，一個人吃也很滿足。

重頭戲當然就是他們的韓牛骨湯啦！送上來的時候還會附一碗白飯。這個湯底真的是厲害了，聽說是用了三天的時間才熬製出來的。

第一天只用牛骨熬煮了24小時，第二天再加入蔬菜水果一起熬，第三天則是靜置，難怪喝起來這麼濃郁！而且雖然說是牛骨湯，但其實帶有一點點微微的辣度，喝起來更夠味，裡面的料也很豐富，有很多軟嫩的牛肉塊，搭配他們家的辣泡菜跟醃蘿蔔一起吃，真的是絕配啦！

這次在弘大發現的這間24小時營業的3일한우국밥真的是太棒了，下次如果半夜到首爾，或是隨時想來一碗暖呼呼又濃郁的韓牛湯飯，這裡絕對是我的首選啦。

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