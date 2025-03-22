小木屋鬆餅自創立以來，已經陪伴眾多學子與愛好者走過二十年時光。最初從交通大學校園內的小木屋起家，因實惠的價格、多樣的口味與豐富的內餡，迅速獲得廣大師生與校外民眾的喜愛，進而發展至各地開設分店。如今，交大店雖然經過改裝，依舊保留著熟悉的溫馨氛圍與親民價格，成為許多人校園生活中不可或缺的美食。即便算是校園美食長青樹，小木屋鬆餅仍求新求變在溫暖的春天推出期間限定「苺滿系列鬆餅」，無論是視覺、味覺或口感，都展現出精緻甜點的魅力。

小木屋鬆餅交大店營業資訊

小木屋鬆餅 交大店

地址：新竹市東區大學路1001號交通大學資訊技術服務中心前餐亭

電話：03-573-5754

小木屋門市| http://bit.ly/4bAKTWn

線上點餐|http://bit.ly/4aygh6v

小木屋鬆餅交大店環境

▼小木屋鬆餅交大店外觀是淺色木質牆面，搭配深色遮雨棚，風格自然且簡約。店鋪位於樹木環繞的開放空間，周圍環境綠意盎然，設有長椅、藤椅方便現買現吃。

▼小木屋鬆餅依然屹立在交大校園內多年，現在所見的是改裝後的新面貌，但仍保留原有的溫馨氛圍與親民價格，許多購買的師生都是熟客，店內阿姨會向他們問候話家常，都知道他們常常購買的口味有哪些。

▼點餐和取用飲料在面向小木屋的左邊窗口，取餐鬆餅則在另一窗口，有電子叫號機。

▼戶外座位區擺放藤椅和玻璃桌，空間自然且充滿校園活力。午後有學生一邊吃鬆餅一邊用筆電跟同學討論課業，也有散步的民眾在此休憩吃鬆餅，享受午後時光，成為師生與民眾的日常。

小木屋鬆餅菜單

▼小木屋鬆餅店的菜單有多元選擇：有甜鬆餅、鹹鬆餅、茶飲、咖啡、炸物等，滿足不同需求。價格範圍大致落在 30 元至 115 元 之間，很親民，適合早午餐、下午茶或輕食時段享用，鹹口味鬆餅當正餐吃沒問題。

期間限定苺滿系列鬆餅

▼所有的鬆餅都是現點現做，將預拌好的鬆餅糊均勻倒入模具，把鬆餅烘烤至外脆內軟，打開模具後取出鬆餅，加入配料。

▼紙袋上印了小木屋鬆餅與知名插畫家 Shiba Says 聯名插圖，相當可愛。對折式包裝方便手拿食用，適合外帶，方便即食。

莓滿芋泥大福鬆餅（期間限定）NT$ 129

▼在鬆餅上均勻塗抹細緻的芋泥醬，將新鮮的紅色草莓整齊排列在芋泥上，形成酸甜的對比，再將鮮奶油擠在草莓上，增添滑順口感。

▼新鮮草莓紅潤飽滿，增添果香與酸甜滋味。把大福夾在鮮奶油與芋泥之間，帶來 Q 彈食感。芋泥有天然芋頭香氣，略帶淡淡的甜味，微甜細緻。

▼烘烤過的鬆餅有迷人的麵糊香與淡淡的奶蛋香，和內餡的食材相互融合。

莓滿紅豆大福鬆餅（期間限定）NT$ 129

▼在金黃焦脆的鬆餅上淋上蜂蜜，吃起來更香甜。再抹一層草莓果醬，增添濃郁果香與微酸感，放上顆顆飽滿、色澤鮮紅的草莓。放入質地細膩、顆粒飽滿的紅豆餡，最後將一片大福麻糬平鋪在紅豆與草莓餡料上。

▼莓滿紅豆大福鬆餅完美融合鬆餅的香酥、紅豆的細膩、大福的 Q 彈與草莓的酸甜，豐富且不會過於甜膩，草莓與紅豆的甜味形成酸甜平衡。大福麻糬微微撒上糖粉，呈現日式甜點風格。

莓滿芝士戀曲鬆餅(期間限定)NT$ 129

▼製作莓滿芝士戀曲鬆餅時，放上切片起司，接觸到尚有熱度的鬆餅，能受熱軟化。

▼草莓的紅潤色澤與水嫩果肉讓整體視覺效果極為吸引人。起司被夾在鬆餅與草莓之間，與草莓果醬融合，帶來鹹甜交錯感。

加購套餐

▼凡點鬆餅，都能以 NT$59-NT$79 的加購價價格，搭配各種炸物，升級成套餐。想吃雞塊可選擇四號餐，內容包括鬆餅、炸雞塊、莊園琥珀紅茶 / 沁香四季春二選一。雞塊表面酥脆誘人，內部嫩口多汁。

蜂蜜鮮奶油鬆餅 NT$ 60

▼鬆餅經過適度烘烤，表面酥脆，內餡豐富柔滑，有鮮奶油的滑順與輕盈，還有蜂蜜的甜香感在舌尖綻放，不會過於厚重甜膩，表現出經典鬆餅口味的極致。

抹茶紅豆鬆餅 NT$ 75

▼抹茶醬微微苦韻，回甘順口，抹茶香氣濃郁清香。紅豆餡搭配抹茶醬，如日式傳統點心般的細膩。

碳烤雞腿蔬菜鬆餅NT$ 90

▼雞腿肉經過碳烤處理，富含煙燻香氣，表面微微焦香，色澤紅潤、肉質軟嫩，醬汁滲入雞肉，鹹甜平衡。爽脆的生菜葉舖滿鬆餅內層，充滿清新感與解膩效果。生菜的水分不會因雞腿肉的醬汁過於厚重，甜甜的醬汁與黃芥末醬與碳烤雞腿相輔相成，使味道更加濕潤豐富。

原味咔啦炸雞蔬菜鬆餅 NT$ 90

▼原味咔啦炸雞蔬菜鬆餅鹹甜交織，酥脆與柔軟並存：炸雞的鹹香與厚實的雞肉、醬料、鬆餅的奶香、生菜的清爽，使每一口都有變化，份量讓人特別有飽足感。

葡萄奶酥鬆餅 NT$ 65

▼葡萄奶酥鬆餅是「看不見吃得到」的「國王鬆餅」，用鬆餅內層包覆著餡料。奶酥的細膩甜香，輕盈卻富有濃郁的乳脂風味。與葡萄乾的果酸甜味合拍，吃起來不單調。

牛肉堡蔬菜鬆餅 NT$ 80

▼也是「國王的鬆餅」其中一款。牛肉漢堡排厚實多汁、油脂的甘美， 與鬆餅的奶香、酥軟形成美妙對比，搭配生菜的清脆， 結合美式漢堡的經典風味與鬆餅的細膩，是一道鹹香、層次分明的創意鬆餅。

雙色地瓜球 NT$ 49

▼雙色地瓜球表面乾酥、圓潤飽滿，內部 Q 彈香甜，入口時有帶勁的嚼感，咬下後能感受到內部的輕盈與彈性。讓人忍不住一顆接一顆。

美式脆薯 NT$ 39、好吃鹹酥雞 NT$ 79

▼美式脆薯表面炸至香酥金黃，有微微的鹽味，內部保留馬鈴薯的綿密鬆軟與淡淡的自然薯香。好吃鹽酥雞的雞肉軟嫩不柴，保有豐富肉汁，鹹香中有自然回甘感，醃料很厲害，才能讓鹽酥雞的味道圓潤順口，是當天喜歡的炸物第一名。

手搖飲

▼小木屋鬆餅的飲品類品項齊全度不遜於市售手搖飲，純粹好茶、職人鮮奶、季節限定、冬瓜冷露、咖啡等飲品展現四季風情，無論是冷飲的清爽、熱飲的溫潤，都能為味蕾帶來不同的享受，怎麼搭配都有新鮮感。

結語

小木屋鬆餅不僅是一間提供美味鬆餅的輕食店，更是一代代學生共同擁有的青春記憶。從經典款到期間限定，每一道鬆餅都展現了獨特的風味與用心。無論是午餐、下午茶，還是課餘時光，小木屋鬆餅始終為學子與民眾帶來滿足與溫暖。對於許多交大校友來說，小木屋鬆餅是點心，也是一段值得珍藏的校園歲月，讓人即便畢業多年，仍會懷念那一口酥脆鬆軟的好滋味與鬆餅阿姨的人情味。