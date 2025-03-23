青山｜剛開幕就排爆的人氣手搖飲，鶴茶樓新品牌青山首度插旗台中!

台中勤美這個隊伍太誇張了吧~原來是鶴茶樓新品牌【青山】首度插旗台中，以職人精神挑戰青茶天花板主打，光是青茶就有四款不同的韻味及茶感，以四季為靈感命名『春青、夏青、秋青、冬青』，成為青茶界的夢幻般存在，咀嚼控們選擇也很多，可以搭配珍珠、菜燕、茶凍、婚貴、杏仁凍還有滑順奶蓋，2025/3/24（一）～3/26（三）全品項73折，每人限購五杯，各位手搖控可以準備出發啦!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

青山 環境分享

▼【青山】是人氣手搖鶴茶樓的新品牌，首度插旗在台中勤美商圈，就在台中西區的美村路上，主打全台最美侘寂風手搖飲，才剛開幕第一天就大排長龍，真的很誇張!

青山 菜單

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青山 飲品介紹

蕎麥珍珠夏青那堤(M) 💰65元/(L)💰75元

▼蕎麥珍珠夏青那堤是我的最愛，純粹的木質調香氣搭配濃郁奶香，伴隨獨特的蕎麥焦香珍珠，會讓人不知不覺一直喝下去!

青山綠水 (M)💰35元/(L)💰40元

▼這杯青山綠水非常特別，就算是無糖喝起來也順口不澀，前調散發梔子花的韻味，後調帶茉莉香氣，愛喝茶的朋友會很喜歡!

青山 心得分享

大排長龍果然不是沒原因~鶴茶樓新品牌【青山】認真好喝，無論是Q彈的珍珠配料，還是順口的純茶系列，一次通通能夠滿足你!

青山 美村店 店家資訊

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地址：台中市西區中興里美村路一段209號

電話 : 04-2301-0611

營業時間:11:00~21:00(周日~周三)/10:00~21:00(週四~周五)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.foo