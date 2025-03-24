新北中和美食推薦_思汗烤雞─環球購物中心中和店附近美食，外帶烤雞專賣店，獨家靈魂醃料配方蒜香烤雞，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃_2025思汗烤雞菜單，新北中和外帶美食推薦、板橋捷運站附近美食推薦、板橋火車站附近美食推薦

關於思汗烤雞

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思汗烤雞在哪裡

思汗烤雞位於新北市中和區莒光路44號1樓，近中和民享市場、環球購物中心中和店，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

思汗烤雞外帶烤雞特色

「外帶烤雞專賣店，烤雞二吃、烤雞全家餐」

「獨家烤雞醃料配方、烤雞二吃秘製醬料」

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_板橋火車站，走路16分鐘；捷運_板橋捷運站，走路16分鐘；577路、667路、藍17路公車_莒光路站，走路1分鐘。

機車：附近機車停車格_莒光路。

汽車：附近汽車停車格_莒光路；民享市場地下停車場，走路5分鐘。

交通指引_思汗烤雞

環球購物中心中和店、中和民享市場附近；莒光路德光路交叉口，高評價外帶烤雞專賣店─思汗烤雞。

思汗烤雞環境開箱

台北出差日，當天工作結束後，搭公車到莒光路站下車，走路1分鐘抵達思汗烤雞，領取已在思汗烤雞LINE@預購的烤雞二吃。

思汗烤雞_接待區

走向思汗烤雞接待區，看到已準備好在櫃檯等候領取的烤雞二吃。

烤雞出爐時間：

平日下午4:00、下午5:00、傍晚6: 00、晚上7:00 ；假日加開中午11:00 、中午12:00 、下午1:00。

接待區有設置超人氣外帶烤雞餐，方便路過的朋友們參考。

思汗烤雞的蒜香烤雞都是每天定時新鮮烤製出爐的，建議提早電話或LINE預訂，避免撲空。

接待區前方，有擺放幾張坐感舒適的椅子，提供給現場候餐的朋友們稍坐等候。

思汗烤雞的蒜香烤雞會裝在品牌質感保溫提袋內。

保溫提袋的保溫效果還不錯，到家打開蒜香烤雞還是熱騰騰冒著煙的。

思汗烤雞外帶烤雞開箱

烤雞二吃580元

烤雞二吃餐點內容

烤雞二吃內容有：

蒜香烤雞一隻、餅皮6片、生菜一份、番茄丁一盒、洋蔥丁一盒、特製醬汁一盒、手扒雞手套兩雙。

先用天然香料醃製 → 採用獨家蒸烤技術 無油烘烤的低脂低卡蒜香烤雞，是在飲食控制、調整飲食的朋友們也可以享受的好滋味。

先拆了兩支肉質口感最滑嫩的大骨腿開吃，在料理過程中完美鎖住了優質雞肉的原始鮮甜，在嘴裡飄散著迷人的醃料香氣，整體鹹度很剛好，不搭配生菜、餅皮吃也不會覺得太鹹。

生菜，烤雞二吃附的生菜量大約可以包5卷烤雞肉生菜捲。

吃得到細膩麵香的餅皮有6片。

番茄丁、洋蔥丁

貼心切丁的番茄、洋蔥，可以搭配烤雞肉一起包入生菜或餅皮裡增加香氣與口感層次。

特製醬汁三擇一：

香辣過癮的泰式辣味醬、香氣醇厚微甜的日式烤肉醬、酸酸甜甜很開胃的港式冰梅醬。

手扒雞手套兩雙，優雅吃烤雞~

烤雞二吃吃法

將餅皮鋪在盤子上 → 刷上想吃的醬汁 → 擺入烤雞肉、番茄丁、洋蔥丁→ 灑點思汗烤雞特選胡椒鹽 → 享受多種食材堆疊的清爽版烤雞捲餅。

每口都有料，吃完一卷還想再吃一卷~

把生菜鋪在盤子上 → 刷點醬汁 → 鋪上烤雞肉、番茄丁 → 烤雞生菜卷完成。

整隻烤雞所有部位的肉質都是十分有彈性、不乾柴的，直接吃、搭配烤雞二吃食材增加層次，都不錯。

消費資訊

外帶烤雞日期：2025/03/12(三)

付款方式：現金、LinePay

2025思汗烤雞菜單

新北中和美食推薦_2025思汗烤雞菜單，攝於2025/03/12

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思汗烤雞

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⏰ 營業時間

三~四 15：30~22：30 (週一、二公休)

五~日 11：00~22：30

📍 地址：新北市三峽區民生街116號

📞 電話：0911 329 880

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