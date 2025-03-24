為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

2025-03-24 12:39:00 文字：冠婷｜生活趣
share
冠婷｜生活趣

冠婷｜生活趣

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

新北中和美食推薦_思汗烤雞環球購物中心中和店附近美食，外帶烤雞專賣店，獨家靈魂醃料配方蒜香烤雞，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃_2025思汗烤雞菜單，新北中和外帶美食推薦板橋捷運站附近美食推薦板橋火車站附近美食推薦

 

關於思汗烤雞

「新北中和美食推薦_環球購物中心中和店附近美食」

「新北中和外帶美食推薦_板橋捷運站附近美食推薦_板橋火車站附近美食推薦」

 

思汗烤雞在哪裡

思汗烤雞位於新北市中和區莒光路44號1樓，近中和民享市場、環球購物中心中和店，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

 

思汗烤雞外帶烤雞特色

「外帶烤雞專賣店，烤雞二吃、烤雞全家餐」

「獨家烤雞醃料配方、烤雞二吃秘製醬料」

 

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_板橋火車站，走路16分鐘；捷運_板橋捷運站，走路16分鐘；577路、667路、藍17路公車_莒光路站，走路1分鐘。

機車：附近機車停車格_莒光路。

汽車：附近汽車停車格_莒光路；民享市場地下停車場，走路5分鐘。

 

交通指引_思汗烤雞

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

環球購物中心中和店、中和民享市場附近；莒光路德光路交叉口，高評價外帶烤雞專賣店─思汗烤雞。

 

思汗烤雞環境開箱

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

台北出差日，當天工作結束後，搭公車到莒光路站下車，走路1分鐘抵達思汗烤雞，領取已在思汗烤雞LINE@預購的烤雞二吃。

 

思汗烤雞_接待區

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

走向思汗烤雞接待區，看到已準備好在櫃檯等候領取的烤雞二吃。

烤雞出爐時間：

平日下午4:00、下午5:00、傍晚6: 00、晚上7:00 ；假日加開中午11:00 、中午12:00 、下午1:00。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

接待區有設置超人氣外帶烤雞餐，方便路過的朋友們參考。

思汗烤雞的蒜香烤雞都是每天定時新鮮烤製出爐的，建議提早電話或LINE預訂，避免撲空。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

接待區前方，有擺放幾張坐感舒適的椅子，提供給現場候餐的朋友們稍坐等候。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

思汗烤雞的蒜香烤雞會裝在品牌質感保溫提袋內。

保溫提袋的保溫效果還不錯，到家打開蒜香烤雞還是熱騰騰冒著煙的。

 

思汗烤雞外帶烤雞開箱

烤雞二吃580元

烤雞二吃餐點內容

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

烤雞二吃內容有：

蒜香烤雞一隻、餅皮6片、生菜一份、番茄丁一盒、洋蔥丁一盒、特製醬汁一盒、手扒雞手套兩雙。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

先用天然香料醃製 → 採用獨家蒸烤技術 無油烘烤的低脂低卡蒜香烤雞，是在飲食控制、調整飲食的朋友們也可以享受的好滋味。

先拆了兩支肉質口感最滑嫩的大骨腿開吃，在料理過程中完美鎖住了優質雞肉的原始鮮甜，在嘴裡飄散著迷人的醃料香氣，整體鹹度很剛好，不搭配生菜、餅皮吃也不會覺得太鹹。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

生菜，烤雞二吃附的生菜量大約可以包5卷烤雞肉生菜捲。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

吃得到細膩麵香的餅皮有6片。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

番茄丁、洋蔥丁

貼心切丁的番茄、洋蔥，可以搭配烤雞肉一起包入生菜或餅皮裡增加香氣與口感層次。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

特製醬汁三擇一：

香辣過癮的泰式辣味醬、香氣醇厚微甜的日式烤肉醬、酸酸甜甜很開胃的港式冰梅醬。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

手扒雞手套兩雙，優雅吃烤雞~

 

烤雞二吃吃法

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

將餅皮鋪在盤子上 → 刷上想吃的醬汁 → 擺入烤雞肉、番茄丁、洋蔥丁→ 灑點思汗烤雞特選胡椒鹽 → 享受多種食材堆疊的清爽版烤雞捲餅。

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

每口都有料，吃完一卷還想再吃一卷~

 

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

把生菜鋪在盤子上 → 刷點醬汁 → 鋪上烤雞肉、番茄丁 → 烤雞生菜卷完成。

整隻烤雞所有部位的肉質都是十分有彈性、不乾柴的，直接吃、搭配烤雞二吃食材增加層次，都不錯。

 

消費資訊

外帶烤雞日期：2025/03/12(三)

付款方式：現金、LinePay

 

2025思汗烤雞菜單

新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣

新北中和美食推薦_2025思汗烤雞菜單，攝於2025/03/12

 

新北中和美食推薦相關資訊

思汗烤雞

熱門搜尋：新北中和美食推薦、環球購物中心中和店附近美食、新北中和外帶美食推薦、板橋捷運站附近美食推薦、板橋火車站附近美食推薦

⏰ 營業時間

三~四  15：30~22：30 (週一、二公休)

五~日 11：00~22：30

📍 地址：新北市三峽區民生街116號

📞 電話：0911 329 880

 

 

品牌資訊

思汗烤雞FB粉絲頁

思汗烤雞IG

思汗烤雞LINE@

 

_點擊橘字進入傳送門
_追蹤我們的instagram，蒐集更多即時美食旅遊資訊

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

思汗烤雞

phone
place新北市中和區莒光44號1樓
4.48 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.33
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.42
CP值
4.83
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up