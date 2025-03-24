

去士林夜市不要再吃炭烤雞排了,推薦一家超讚的雞老闆桶仔雞,不只桶仔雞還有各種串燒.特色料理

現在還有生啤酒買2送1/學生吃雞優惠399/壽星滿額送雞..清酒梅酒暢飲等等優惠喔!



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雞老闆 桶仔雞相關地址資料

雞老闆已經營業超過13年了，是台北首創第一家桶仔雞，目前只有三家直營門市沒有加盟，也沒有其它名稱，什麼雞ＯＯ，雞ＸＸ，都跟雞老闆一點關係都沒有，要吃正宗好吃口味的桶仔雞,一定要記住【雞老闆桶仔雞】別跑錯家唷!

官方FB粉絲頁：https://www.facebook.com/chickenrc

雞老闆桶仔雞士林夜市店

地址：台北市士林區文林路101巷2號

電話：(02)28810777

營業時間：17:00~隔日02:30

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雞老闆桶仔雞長春店（創始總店）

地址：台北市松山區長春路454號

電話：(02)27175777

營業時間：12:00~隔日02:30

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雞老闆桶仔雞萬隆店

地址：台北市文山區羅斯福路五段69號

電話：(02)29330520

營業時間：17:00~隔日02:30

雞老闆 桶仔雞士林店菜單及優惠活動



雞老闆不是只賣桶仔雞!!串燒.烤物.特色菜.各種小酒好菜都有喔!~現在還有各種優惠好康報你知!!



桶仔雞現在還有學生吃雞只要$399/壽星來店消費滿額還免費送【桶仔雞乙隻】喔~



沒有當月壽星也不用擔心~凡店內消費達$2500(含酒水)就送【桶仔雞乙隻】還可以累贈喔!



哇~太酷了,現在除了生啤酒買2送1,連清酒.梅酒都有無限暢飲方案喔~~快揪朋友來吧!!



雞老闆 桶仔雞士林店用餐環境



吃飯.聚會.聊天.喝酒不用開車,更不用擔心開車沒停車位,搭乘捷運劍潭站1號出口走路7分鐘就可到達喔~



有看過吃烤雞還可以唱KTV嗎?超級特別的小確幸,大銀幕正版音樂唷~



店內座位蠻多的,還備了置物籃,牆面上還有菜單,方便大家隨時加點喔!

雞老闆 桶仔雞士林店食記菜品分享



雞老闆桶仔雞都是有經過CAS認證的優良雞隻喔!

哇!眾所矚目的烤雞出爐囉!!~燒燙燙啦~直接給他餓了!!



還在冒煙,立馬戴上手套幫大家服務,,一剝開肉汁直接炸出來,建議先吃原味,再沾雞油,口味較重的還可以沾胡椒粉喔!



雞老闆桶仔雞推薦必點的就是串燒~他們店內使用的醬料，都是獨家自行調配，不是買現成的醬料來加



他們的肉串真材實料都是整塊肉下去切割，並非坊間的重組肉,所以形狀可能都不一樣.



酥炸肥腸這一道我個人私心推薦,來一定要點~超級好吃..我覺得自己就可以吃掉一份喔!



四季豆完全不油膩很爽口,米血糕外皮微焦裡面很Q軟~這是小幫手的最愛



個人很愛串燒而且菜單種類好多喔!如果跟我一樣有選擇困難的朋友可以直接點他們的串燒拼盤



酒蒸蛤蜊超級好吃,濃郁的蒜香跟蛤蜊的鮮甜,搭配得剛剛好



想吃主食的話,也有雞油拌飯跟手工麻油麵線可以點喔!



最後還點了鳳梨苦瓜雞湯鍋,雞湯很清香夠味搭上鳳梨和苦瓜,這鍋大受歡迎,冷冷的天氣超暖身的.

朋友來訪最常帶去的就是士林夜市了,

外國友人最喜歡的就是道地的台灣料理,

有了雞老闆桶仔雞就不用只能去吃路邊攤了,

而且這裡各種串燒特色小菜種類超級多一定能符合大家的口味,

還能有一個室內環境坐下來聊天喝喝小酒好棒!

我們很推薦雞老闆桶仔雞士林店喔!~不要忘記目前只有三家直營門市(士林.長春.萬隆)別跑錯囉!

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