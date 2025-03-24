苗栗三義美食『賴新魁麵館』已經是苗栗80年老字號的在地美食。必點『賴新魁麵館』招牌粄條，有超多顆餛飩、豬肉片、滷蛋，充滿油蔥香氣的骨頭肉湯也相當經典。重點『賴新魁麵館』他們家小菜也不錯吃，會讓人忍不住多拿幾盤。每到用餐時間都是滿滿人潮，對面附設自家停車場，來到苗栗三義玩推薦可以安排在行程裡面~
苗栗美食、景點好吃好玩推薦
➤苗栗美食推薦
➤苗栗旅遊景點
➤【苗栗三義】火炎山
➤台中登山步道全攻略
賴新魁麵館在哪裡?
『賴新魁麵館』位在苗栗三義熱鬧的中正路上，這裡有不少間客家美食小吃。自家停車場就在店門口對面，想用餐得提早些到，不然一下就滿了~
賴新魁麵館環境介紹
在地80年老字號客家麵食館，儘管有人說味道已經跟以前不一樣，現在依然還是滿滿的用餐人潮，沒吃過的還是可以來嘗鮮看看~
裡面座位還真不少，有四人桌跟圓桌，朋友、家庭聚餐，團體聚餐都沒問題
賴新魁麵館小菜區
琳瑯滿目的小菜區，這邊採自助式自己拿，剛補滿馬上又被拿空XD
賴新魁麵館菜單價位
價位上大多是銅板價，加上餛飩也只要100元，幾個人分食也能吃飽。
桌上都附有基本的辣椒醬及一些調味料。
賴新魁麵館菜色介紹
小魚乾花生炒得很香，然後有加些許糖，吃起來有點甜甜的，但是非常下飯。
小菜的經典款豆干跟海帶，滷的非常入味。
皮蛋豆腐上撒點柴魚片口感更豐富。
涼拌豆干絲也是口感清爽的小菜，一上桌就被秒殺了XD
涼拌小黃瓜有加入醋去調味，口感酸甜清爽很開胃。
豬耳朵帶點煙燻香味，口感Q彈軟骨的地方越嚼越香。
豬頭肉也是滿滿膠質的口感，完全不會有油膩感，入口即化。
餛飩粄條
來客家庄粄條一定是必吃的，賴新魁的粄條真的超大碗，可以選擇湯的或是乾的。粄條Q彈滑嫩，也不會一夾就斷，吃起來非常過癮。
賴新魁的湯頭算是比較濃郁的，濃厚鹹香，卻不會過於油膩，撒上油蔥酥更是香到讓人一口接一口。湯內還有滷蛋跟肉片，餛飩也很多顆，一碗吃下來真的超滿足。
客家米粉
客家米粉也是一個必點的經典麵食。米粉吸飽了濃厚的大骨湯頭，每一口都能感受到湯頭的鮮甜，加點辣椒更夠味。
招牌燙韭菜
韭菜本身的香氣十足，淋上油蔥更加豐富有層次。
骨頭肉湯
骨仔肉其實是豬頭骨邊邊的肉，肥瘦適中很有口感。有幾塊肉還帶有軟骨，肉都還蠻大塊的，很滿足。
賴新魁麵館伴手禮區
店面旁還有一個小空間販售油蔥酥辣椒花生等，調味品及一些農產品。回家簡單燙個麵，加一匙油蔥酥就能簡單擁有好味道。
店家資訊
延伸閱讀:
- 【苗栗美食】古早味挫冰學堂｜三義老街豆花剉冰
- 【苗栗美食】阿公の店｜銅鑼古早味剉冰、雪花冰
- 【苗栗美食】日宣嫩仙草｜料滿滿仙草冰+香醇仙草凍奶
- 【苗栗美食】洗衫坑小吃｜南庄老街客家小吃
- 【苗栗美食】阿興手工麻糬｜南庄老街60年人氣客家麻糬
- 【苗栗美食】南庄抹茶冰｜日式建築復古冰店
- 【苗栗美食】中原美饌-金萱茶蚵仔煎｜東石港直送鮮蚵
- 【苗栗美食】OLULU咖啡｜隱身田野鄉間的秘境咖啡館
- 【苗栗泰安】老街牛肉麵館-三色臭豆腐｜清安豆腐街人氣美食
- 【苗栗泰安】老街好吃豆花｜洗水坑老街下午茶
- 【苗栗泰安】黑皮臭豆腐｜清安豆腐街人氣臭豆腐
以上為個人體驗感受，僅提供參考唷
文章有時效性，相關資訊以店家為主
歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載
更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧