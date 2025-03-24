苗栗三義美食 『賴新魁麵館』已經是苗栗80年老字號的在地美食。必點『賴新魁麵館』招牌粄條，有超多顆餛飩、豬肉片、滷蛋，充滿油蔥香氣的骨頭肉湯也相當經典。重點『賴新魁麵館』他們家小菜也不錯吃，會讓人忍不住多拿幾盤。每到用餐時間都是滿滿人潮，對面附設自家停車場，來到苗栗三義玩推薦可以安排在行程裡面~

賴新魁麵館 三義總店

地址:苗栗縣三義鄉中正路170之1號

電話:03-787-2600

時間:07:00–20:00(周三休息)

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賴新魁麵館在哪裡?

『賴新魁麵館』位在苗栗三義熱鬧的中正路上，這裡有不少間客家美食小吃。自家停車場就在店門口對面，想用餐得提早些到，不然一下就滿了~

賴新魁麵館環境介紹

在地80年老字號客家麵食館，儘管有人說味道已經跟以前不一樣，現在依然還是滿滿的用餐人潮，沒吃過的還是可以來嘗鮮看看~

裡面座位還真不少，有四人桌跟圓桌，朋友、家庭聚餐，團體聚餐都沒問題

賴新魁麵館小菜區

琳瑯滿目的小菜區，這邊採自助式自己拿，剛補滿馬上又被拿空XD

賴新魁麵館菜單價位

價位上大多是銅板價，加上餛飩也只要100元，幾個人分食也能吃飽。

桌上都附有基本的辣椒醬及一些調味料。

賴新魁麵館菜色介紹

小魚乾花生炒得很香，然後有加些許糖，吃起來有點甜甜的，但是非常下飯。

小菜的經典款豆干跟海帶，滷的非常入味。

皮蛋豆腐上撒點柴魚片口感更豐富。

涼拌豆干絲也是口感清爽的小菜，一上桌就被秒殺了XD

涼拌小黃瓜有加入醋去調味，口感酸甜清爽很開胃。

豬耳朵帶點煙燻香味，口感Q彈軟骨的地方越嚼越香。

豬頭肉也是滿滿膠質的口感，完全不會有油膩感，入口即化。

餛飩粄條

來客家庄粄條一定是必吃的，賴新魁的粄條真的超大碗，可以選擇湯的或是乾的。粄條Q彈滑嫩，也不會一夾就斷，吃起來非常過癮。

賴新魁的湯頭算是比較濃郁的，濃厚鹹香，卻不會過於油膩，撒上油蔥酥更是香到讓人一口接一口。湯內還有滷蛋跟肉片，餛飩也很多顆，一碗吃下來真的超滿足。

客家米粉

客家米粉也是一個必點的經典麵食。米粉吸飽了濃厚的大骨湯頭，每一口都能感受到湯頭的鮮甜，加點辣椒更夠味。

招牌燙韭菜

韭菜本身的香氣十足，淋上油蔥更加豐富有層次。

骨頭肉湯

骨仔肉其實是豬頭骨邊邊的肉，肥瘦適中很有口感。有幾塊肉還帶有軟骨，肉都還蠻大塊的，很滿足。

賴新魁麵館伴手禮區

店面旁還有一個小空間販售油蔥酥辣椒花生等，調味品及一些農產品。回家簡單燙個麵，加一匙油蔥酥就能簡單擁有好味道。

店家資訊

賴新魁麵館 三義總店

地址:苗栗縣三義鄉中正路170之1號

電話:03-787-2600

時間:07:00–20:00(周三休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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