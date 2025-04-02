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【新北九份老街必吃美食推薦】賴阿婆芋圓｜手工芋頭、地瓜圓、紫薯、綠茶圓和芝麻圓一次滿足(九份老街人氣綜合圓、熱湯或剉冰都好吃!!!)

賴阿婆芋圓 老街必吃 地瓜圓 自由行 more
2025-04-02 10:00:00 文字：pfse64289
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【新北九份老街必吃美食推薦】賴阿婆芋圓｜手工芋頭、地瓜圓、紫薯、綠茶圓和芝麻圓一次滿足(九份老街人氣綜合圓、熱湯或剉冰都好吃!!!)

【新北九份老街必吃美食推薦】賴阿婆芋圓｜手工芋頭、地瓜圓、紫

來台北近郊自由行，九份老街的必吃美食、巷弄小吃推薦，「芋圓」一定榜上有名，九份除了阿柑姨芋圓外，還有另一家九份超人氣的「賴阿婆芋圓」，除了經典的芋圓與地瓜圓外，還有芝麻圓、綠茶圓、紫薯圓這些創新口味，搭配紅豆、綠豆、大紅豆等配料，冰的清涼爽口，熱的香甜暖心，適合喜愛嘗鮮的旅客，怎麼吃都好滿足~

賴阿婆芋圓，九份最多口味的綜合圓!!!

「賴阿婆芋圓」不僅有多樣的圓圓口味，且店內裝潢充滿懷舊風情，紅色燈籠高掛，營造出濃厚的台灣老街氛圍；在品嚐美食的同時，還能感受到九份獨特的氛圍，成為旅客到九份時不可錯過的美食之一。

賴阿婆芋圓│交通

【新北九份老街必吃美食推薦】賴阿婆芋圓｜手工芋頭、地瓜圓、紫

Google地圖請點我 > 九份老街到「賴阿婆芋圓」

安妮王搭乘965(台灣好行-九份金瓜石線)，從台北不到1小時就到九份老街了；另外，也可以瑞芳火車站搭公車「788」、「1062」等，約15分鐘就能抵達九份老街站，再步行一小段路就到了，交通整個超級方便的，超適合來九份慢慢玩、慢慢吃~

 

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「賴阿婆芋圓」位於九份老街的中心地帶，不大需要爬樓梯與斜坡，沿著基山街走就到了，造福了安妮王、老年父母的雙腳與膝蓋XD

賴阿婆芋圓│用餐環境

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懷舊復古的老街氛圍

「賴阿婆芋圓」就在熱鬧的老街上，點餐後可以選擇內用或外帶。內用區雖然空間不大，但可以坐下來慢慢品嚐，用餐環境充滿濃濃的九份老街味，簡單又帶點復古風情。

賴阿婆芋圓│菜單

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多樣又經典的綜合圓，最得安妮王的心><

「賴阿婆芋圓」的菜單其實很簡單，主打就是Q彈有勁的手工芋頭圓、地瓜圓、紫薯圓、綠茶圓和芝麻圓，每一顆都紮實又帶點嚼勁。

最經典的當然是綜合圓，可以選擇熱湯或剉冰，搭配紅豆、花豆等配料，滿滿一碗超有誠意><

賴阿婆芋圓│綜合圓(熱)

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綜合圓熱湯，一次吃到5種口味

賴阿婆芋圓的綜合圓，紫色的是芋圓，淡淡的芋香、Q彈有勁；金黃色的是地瓜圓，帶點自然甜味；深紫色的紫薯圓，多了一絲綿密感，香氣更濃郁。

特別的是綠茶圓，微微茶香讓整體不會太甜膩，而黑色的芝麻圓則帶著濃郁的堅果香，每一口都能感受到芝麻的獨特風味，甜而不膩，讓人忍不住一口接一口，超級滿足~~~

賴阿婆芋圓│伴手禮

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直接買一盒綜合圓，成為圓圓富翁吧!!!

如果在現場吃綜合圓，覺得意猶未盡的饕客，也可以向店家直接購買一整盒綜合圓，有芋圓、地瓜圓、紫薯圓、綠茶圓和芝麻圓，買回家自己煮，要多少有多少，成為真真正正的圓圓富翁XD

賴阿婆芋圓│評價

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「賴阿婆芋圓」絕對是九份老街必吃的經典小吃!!!

安妮王一走進店裡，就能感受到濃厚的懷舊氛圍，紅色燈籠高掛，老街的獨特韻味撲面而來。

點上一碗熱呼呼的綜合圓，每顆圓仔都Q彈有勁，芋圓香濃、地瓜圓微甜、紫薯圓細緻，還有特別的綠茶圓與芝麻圓，口感層次超豐富。

冬天來一碗熱湯暖胃，夏天配剉冰透心涼，真的怎麼吃都滿足，吃完還能買盒伴手禮回家，讓美味永流傳~

賴阿婆芋圓│店家資訊

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景點：賴阿婆芋圓

地址：224新北市瑞芳區基山街143號

營業時間：08:00–20:00

 

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賴阿婆芋圓

phone02-2497-5245
place新北市瑞芳區基山街143號
4.33 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.36
服務品質
4.27
裝潢氣氛
4.18
CP值
4.32
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