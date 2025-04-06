[ 創意蔬食餐廳_養心茶樓 蔬食飲茶 ]

台北第一家蔬食+港式餐廳，於2013年成立， 匯集資歷深厚的港點師傅以巧思，創造出將近80道風味獨具、高級質感的蔬食港點。

除了具有創意外，用餐環境、餐點、服務人員態度深受老一輩的民眾喜愛，也讓年輕族群躍躍欲試，一餐大約花1-2張藍色小朋友，就可以讓家族吃得很滿意，而且很健康，可以說是孝親餐廳的首選。

因此，本篇為安妮王記錄 "養心茶樓 蔬食飲茶" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪 - 養心茶樓 蔬食飲茶 ]

"養心茶樓 蔬食飲茶" 位於台北松江南京站8號出口，一樓是麵包店，不用懷疑，直接進去後，走樓梯到2樓，就可以看到排隊人潮

在用餐環境上，有一面透明鏡子，可以看見廚師製作料理的經過，讓人十分安心

在吊燈的設計上，充滿濃濃的中國典雅氣息，用酷似宣紙的材質，微弱燈光打上，散發溫煦的光芒；另一具則是以 "窗花" 的意象，筆直的線條縱橫交錯，富有幾何造型的美感

[ 菜單 - 養心茶樓 蔬食飲茶 ]

"養心茶樓 蔬食飲茶" 的菜色，分為 "煎炸類"、"蒸籠類"、"焗烤類"、"腸粉類"、"飯、麵、湯"、"甜點" 等分類，每一盤小點的份數大約2-3人為主。

享用精緻的蔬食料理時，也會有香片茶、普洱茶或烏龍茶，可以免費續杯。

[ 蔬食料理 - 養心茶樓 蔬食飲茶 ]

品名 : 蟲草花腸粉

價格 : 128元

安妮王推薦 : 腸粉起源於嶺南廣州的西關地區的漢族特色小吃，用現磨在來米粉做成半透明雪白滑嫩的手工薄皮腸粉，淋上香菜熬煮的淡香甜醬汁，口感溫和清爽，在香港，腸粉亦是傳統粥店中早餐常見的食品；而這道蟲草花腸粉嚐起來外軟內脆，在腸粉裡包裹薄薄脆脆的拉花米網，拉花米網為這道港點加了很多分，搭配洋地瓜丁、杏鮑菇以及有助健康功效的橙黃色蟲草花，綜合成豐富多層次的口感。

品名 : 金銀蛋莧菜

價格 : 180元

安妮王推薦 : 金銀蛋浸莧菜為中國廣東、香港和澳門地區常見的小菜。材料莧菜、蒜粒、鹹蛋黃和皮蛋，也可以改用菠菜或絲瓜炒金銀蛋，是一味很好的清熱潤腸小菜，更添層次風味。

品名 : 薺菜焗燒餅

價格 : 128元

安妮王推薦 : 《詩經》里有「甘之如薺」之句，可見古人很常用薺菜做料理；唐代，人們用薺菜做餡包春餅。現在，北方人用薺菜包春卷。薺菜被稱作春菜。而養心茶樓的招牌-薺菜焗燒餅，外層是飽滿金黃的酥香餅皮，內層則是剁碎的上海薺菜，一咬下去，清爽的薺菜散發野菜香氣，與鬆脆的酥餅，外酥內爽脆的層疊口感，為一道精緻小點。

品名 : 家鄉鹹水角

價格 : 98元

安妮王推薦 : 鹹水角是廣東、香港和澳門地區常見的點心。鹹水角內裡餡料有豬肉碎、韭菜、蝦米、冬菇、沙葛。將滾水沖入澄麵中攪勻，糯米粉置盤中，加入糖、豬油、凍水搓勻，再與澄麵混合。分出多份粉糰，每份放入餡料包好，放滾油內炸至淺金黃色，口感脆而不韌，Q而不黏，充滿驚喜的口感層次，巧妙地十分搭配。

品名 : 蘿蔔絲酥餅

價格 : 108元

安妮王推薦 : 蘿蔔絲餅是一種油炸小吃，在中國大陸華東、華南、台灣及香港，都有這種小吃。麵皮是以手工桿皮製作餅皮，餅皮大略與餡餅餅皮相似，但是內餡是以蘿蔔絲為主。製作蘿蔔絲餅需要把蘿蔔切成幼細的蘿蔔絲，而且要把水分瀝乾。蝦米與蔥先要炒出香味，再將蘿蔔絲放入鍋子內與配料一起炒，最後再用鹽、味精及胡椒調味。之後把炒好的蘿蔔絲放入粉皮，再放入滾油內炸至金黃香脆，一口咬下馬上感受到外酥內鮮甜，蘿蔔絲保有原味的清甜芬芳，是著名的港式小點。

品名 : 香煎蘿蔔糕

價格 : 68元

安妮王推薦 : 蘿蔔糕就是菜頭粿，其寓意為"菜頭粿，好彩頭"，而"菜頭"也就是過年前最豐盛的蔬菜，最符合經濟效益，因此每年過年拜拜，拜蘿蔔糕的習俗就這樣傳了下來，到現在，蘿蔔糕已經成為年節送禮，拜拜的最佳選擇。在製作過程上，加入新鮮蕈菇提味，少油煎法使蘿蔔糕表皮金黃、糕體軟嫩，並帶有現磨米的淡淡香氣，每一口都吃得到蘿蔔絲在內餡中，成為必點招牌點心。

品名 : 芝士焗白菜

價格 : 128元

安妮王推薦 : 焗烤白菜，是中國漢族傳統菜品之一。焗烤白菜表面大方的覆蓋著厚厚的芝士，焗烤成金黃色表皮、香氣十足，奶香白菜燉得軟綿入味，加入分層次料理的磨菇，芝士濃郁，白菜清甜，脫去了傳統焗烤的膩感，取代以滑潤清爽，成為一道經典的港式招牌菜。

品名 : 田園蔬菜餃

價格 : 108元

安妮王推薦 : 餃子，是一種源自中國的一種以麵皮包餡、形如半月或元寶形的食物，常見於中國和東亞其他地區。在歷史上，大約最早出現在中國南北朝時期，現今通過考古發現可以證明唐朝已經享用餃子，1972年，新疆吐魯番阿斯塔那墓就發現了餃子實物。餃子在元明時代稱為「扁食」，清代稱為「餑餑」，除夕包水餃，稱為「煮餑餑」。在料理上，精華在於細緻的手工薄餃皮，清蒸後呈現半透明模樣，以及新鮮的內餡，以田園蔬菜而言，包著清新的蔬菜與蕈菇、豆干末...等餡料，散發自然清爽的氛圍。

品名 : 香茜芋頭糕

價格 : 98元

安妮王推薦 : 芋頭糕是廣東食品，也是香港和澳門茶樓賣的點心。在馬來西亞和新加坡也常見，材料有新鮮芋頭與現磨在來米粉做成的芋頭糕體、蝦米、冬菇、臘腸和臘肉。清蒸後菇汁流洩，剛好與芋頭糕一起沾食，細細品嘗，特別具有芋香+米香+蕈菇風味。

品名 : 香椿荷葉飯

價格 : 98元

安妮王推薦 : 荷葉飯是廣東點心的一種。製法是以新鮮荷葉包著香米，中央放魚、雞肉、冬菇等餡料，蒸熟而成。最早相傳在南北朝時已開始有以荷葉包裹米飯的作法。在口感上，新鮮的荷葉包裹著口感Q彈的糯米飯，散發淡淡的荷葉香氣，香椿與綜合蕈菇入料，加以銀杏果、猴菇片搭配，散發優雅、層次豐富的味覺饗宴。

品名 : 忘憂百花腸

價格 : 128元

安妮王推薦 : 腸粉是港點特色小吃，在腸粉裡包裹金針花、百合花，搭配脆口的蘆筍。視覺上白如雪，薄如紙，油光閃亮，味道香滑可口手，更顯細緻，入口即化，非常清爽、一吃忘憂，成為一道健康的港式點心。

品名 : 半天筍三絲羹

價格 : 260元

安妮王推薦 : 羹，中國傳統食物。為五味調和的濃湯(辛、酸、甘、苦、鹹)。主要由肉、菜及勾芡調和，碰是蔬食時，清爽的半天筍片煮成清羹，筍絲與蔬菜絲形成最佳配搭，顛覆了一般大眾對於羹湯的味覺印象，是一碗清爽、開胃健脾的蔬菜羹湯。

品名 : 黃金流沙包

價格 : 128元

安妮王推薦 : 流沙包是一種粵式包點，常見於廣東和香港的酒樓，作為一道點心，因以液體餡料與固體混餡料合物而得名。在製作過程上，手工擀製的包子皮白胖Q彈，內餡以椰漿、鹹蛋黃及起司融合而成，伴隨著金黃閃亮的香濃內餡流瀉而出，呈現最極致的精華美味！

[ 總結 - 養心茶樓 蔬食飲茶 ]

景點 : 養心茶樓 蔬食飲茶

地址 : 104台北市中山區松江路128號2樓

網址 : https://www.ysvege.com/

營業時間 : 每日皆有營業，開放時段請查閱官網/googe大神

交通方式 : 台北捷運松江南京站8號出口

安妮王推薦 : 以上是安妮王品嘗養心茶樓 蔬食飲茶的些許餐點，在傳統的料理上，忠於古法製作；在食材創意上，增加健康、清爽理念，兩者結合，成為讓人驚喜、顛覆港點油膩的既有印象，對長輩而言，吃的是一種懷舊、回憶；對年輕族群而言，品的是一種創新、挑戰的新舊交合。

附註 : 蟲草花腸粉、 薺菜焗燒餅、蘿蔔絲酥餅、 忘憂百花腸以及半天筍三絲羹，在一般的港式餐廳很少吃到，讓人為之一亮的港式+蔬食結合的料理

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