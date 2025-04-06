為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北市中山區蔬食界的愛馬仕_養心茶樓 蔬食飲茶

台北市中山區蔬食界的愛馬仕_養心茶樓 蔬食飲茶

養心茶樓蔬食飲茶 桌菜 中式合菜 中式餐廳 more
2025-04-06 10:00:00 文字：pfse64289
share
pfse64289

pfse64289

[ 創意蔬食餐廳_養心茶樓 蔬食飲茶 ]

養心茶樓_210131_9

台北第一家蔬食+港式餐廳，於2013年成立， 匯集資歷深厚的港點師傅以巧思，創造出將近80道風味獨具、高級質感的蔬食港點。

除了具有創意外，用餐環境、餐點、服務人員態度深受老一輩的民眾喜愛，也讓年輕族群躍躍欲試，一餐大約花1-2張藍色小朋友，就可以讓家族吃得很滿意，而且很健康，可以說是孝親餐廳的首選。

因此，本篇為安妮王記錄 "養心茶樓 蔬食飲茶" 的交通、環境以及推薦餐點 台北市中山區蔬食界的愛馬仕_養心茶樓 蔬食飲茶

[ 初訪 - 養心茶樓 蔬食飲茶 ]

養心茶樓_210131_3

"養心茶樓 蔬食飲茶" 位於台北松江南京站8號出口，一樓是麵包店，不用懷疑，直接進去後，走樓梯到2樓，就可以看到排隊人潮 台北市中山區蔬食界的愛馬仕_養心茶樓 蔬食飲茶

 

養心茶樓_210131_4

在用餐環境上，有一面透明鏡子，可以看見廚師製作料理的經過，讓人十分安心 台北市中山區蔬食界的愛馬仕_養心茶樓 蔬食飲茶

 

養心茶樓_210131_1 養心茶樓_210131_5

在吊燈的設計上，充滿濃濃的中國典雅氣息，用酷似宣紙的材質，微弱燈光打上，散發溫煦的光芒；另一具則是以 "窗花" 的意象，筆直的線條縱橫交錯，富有幾何造型的美感 台北市中山區蔬食界的愛馬仕_養心茶樓 蔬食飲茶

[ 菜單 - 養心茶樓 蔬食飲茶 ]

養心茶樓_210131_7 養心茶樓_210131_8

"養心茶樓 蔬食飲茶" 的菜色，分為 "煎炸類"、"蒸籠類"、"焗烤類"、"腸粉類"、"飯、麵、湯"、"甜點" 等分類，每一盤小點的份數大約2-3人為主。

 

養心茶樓_210131_10

享用精緻的蔬食料理時，也會有香片茶、普洱茶或烏龍茶，可以免費續杯。

[ 蔬食料理 - 養心茶樓 蔬食飲茶 ]

養心茶樓_210131_24

品名 : 蟲草花腸粉

價格 : 128元

安妮王推薦 : 腸粉起源於嶺南廣州的西關地區的漢族特色小吃，用現磨在來米粉做成半透明雪白滑嫩的手工薄皮腸粉，淋上香菜熬煮的淡香甜醬汁，口感溫和清爽，在香港，腸粉亦是傳統粥店中早餐常見的食品；而這道蟲草花腸粉嚐起來外軟內脆，在腸粉裡包裹薄薄脆脆的拉花米網，拉花米網為這道港點加了很多分，搭配洋地瓜丁、杏鮑菇以及有助健康功效的橙黃色蟲草花，綜合成豐富多層次的口感。

 

養心茶樓_210131_19

品名 : 金銀蛋莧菜

價格 : 180元

安妮王推薦 : 金銀蛋浸莧菜為中國廣東、香港和澳門地區常見的小菜。材料莧菜、蒜粒、鹹蛋黃和皮蛋，也可以改用菠菜或絲瓜炒金銀蛋，是一味很好的清熱潤腸小菜，更添層次風味。

 

養心茶樓_210131_11 養心茶樓_210131_15

品名 : 薺菜焗燒餅

價格 : 128元

安妮王推薦 : 《詩經》里有「甘之如薺」之句，可見古人很常用薺菜做料理；唐代，人們用薺菜做餡包春餅。現在，北方人用薺菜包春卷。薺菜被稱作春菜。而養心茶樓的招牌-薺菜焗燒餅，外層是飽滿金黃的酥香餅皮，內層則是剁碎的上海薺菜，一咬下去，清爽的薺菜散發野菜香氣，與鬆脆的酥餅，外酥內爽脆的層疊口感，為一道精緻小點。

 

養心茶樓_210131_18 養心茶樓_210131_25

品名 : 家鄉鹹水角

價格 : 98元

安妮王推薦 : 鹹水角是廣東、香港和澳門地區常見的點心。鹹水角內裡餡料有豬肉碎、韭菜、蝦米、冬菇、沙葛。將滾水沖入澄麵中攪勻，糯米粉置盤中，加入糖、豬油、凍水搓勻，再與澄麵混合。分出多份粉糰，每份放入餡料包好，放滾油內炸至淺金黃色，口感脆而不韌，Q而不黏，充滿驚喜的口感層次，巧妙地十分搭配。

 

 養心茶樓_210131_13 養心茶樓_210131_20

品名 : 蘿蔔絲酥餅

價格 : 108元

安妮王推薦 : 蘿蔔絲餅是一種油炸小吃，在中國大陸華東、華南、台灣及香港，都有這種小吃。麵皮是以手工桿皮製作餅皮，餅皮大略與餡餅餅皮相似，但是內餡是以蘿蔔絲為主。製作蘿蔔絲餅需要把蘿蔔切成幼細的蘿蔔絲，而且要把水分瀝乾。蝦米與蔥先要炒出香味，再將蘿蔔絲放入鍋子內與配料一起炒，最後再用鹽、味精及胡椒調味。之後把炒好的蘿蔔絲放入粉皮，再放入滾油內炸至金黃香脆，一口咬下馬上感受到外酥內鮮甜，蘿蔔絲保有原味的清甜芬芳，是著名的港式小點。

 

養心茶樓_210131_22 養心茶樓_210131_28

品名 : 香煎蘿蔔糕

價格 : 68元

安妮王推薦 : 蘿蔔糕就是菜頭粿，其寓意為"菜頭粿，好彩頭"，而"菜頭"也就是過年前最豐盛的蔬菜，最符合經濟效益，因此每年過年拜拜，拜蘿蔔糕的習俗就這樣傳了下來，到現在，蘿蔔糕已經成為年節送禮，拜拜的最佳選擇。在製作過程上，加入新鮮蕈菇提味，少油煎法使蘿蔔糕表皮金黃、糕體軟嫩，並帶有現磨米的淡淡香氣，每一口都吃得到蘿蔔絲在內餡中，成為必點招牌點心。

 

養心茶樓_210131_16 養心茶樓_210131_30

品名 : 芝士焗白菜

價格 : 128元

安妮王推薦 : 焗烤白菜，是中國漢族傳統菜品之一。焗烤白菜表面大方的覆蓋著厚厚的芝士，焗烤成金黃色表皮、香氣十足，奶香白菜燉得軟綿入味，加入分層次料理的磨菇，芝士濃郁，白菜清甜，脫去了傳統焗烤的膩感，取代以滑潤清爽，成為一道經典的港式招牌菜。

 

養心茶樓_210131_32 養心茶樓_210131_33

品名 : 田園蔬菜餃

價格 : 108元

安妮王推薦 : 餃子，是一種源自中國的一種以麵皮包餡、形如半月或元寶形的食物，常見於中國和東亞其他地區。在歷史上，大約最早出現在中國南北朝時期，現今通過考古發現可以證明唐朝已經享用餃子，1972年，新疆吐魯番阿斯塔那墓就發現了餃子實物。餃子在元明時代稱為「扁食」，清代稱為「餑餑」，除夕包水餃，稱為「煮餑餑」。在料理上，精華在於細緻的手工薄餃皮，清蒸後呈現半透明模樣，以及新鮮的內餡，以田園蔬菜而言，包著清新的蔬菜與蕈菇、豆干末...等餡料，散發自然清爽的氛圍

 

養心茶樓_210131_29 養心茶樓_210131_36

品名 : 香茜芋頭糕

價格 : 98元

安妮王推薦 : 芋頭糕是廣東食品，也是香港和澳門茶樓賣的點心。在馬來西亞和新加坡也常見，材料有新鮮芋頭與現磨在來米粉做成的芋頭糕體、蝦米、冬菇、臘腸和臘肉。清蒸後菇汁流洩，剛好與芋頭糕一起沾食，細細品嘗，特別具有芋香+米香+蕈菇風味。

 

養心茶樓_210131_31 養心茶樓_210131_34

品名 : 香椿荷葉飯

價格 : 98元

安妮王推薦 :  荷葉飯是廣東點心的一種。製法是以新鮮荷葉包著香米，中央放魚、雞肉、冬菇等餡料，蒸熟而成。最早相傳在南北朝時已開始有以荷葉包裹米飯的作法。在口感上，新鮮的荷葉包裹著口感Q彈的糯米飯，散發淡淡的荷葉香氣，香椿與綜合蕈菇入料，加以銀杏果、猴菇片搭配，散發優雅、層次豐富的味覺饗宴。

 

養心茶樓_210131_21 養心茶樓_210131_23

品名 : 忘憂百花腸

價格 : 128元

安妮王推薦 : 腸粉是港點特色小吃，在腸粉裡包裹金針花、百合花，搭配脆口的蘆筍。視覺上白如雪，薄如紙，油光閃亮，味道香滑可口手，更顯細緻，入口即化，非常清爽、一吃忘憂，成為一道健康的港式點心。

 

養心茶樓_210131_26 養心茶樓_210131_27

品名 : 半天筍三絲羹

價格 : 260元

安妮王推薦 : 羹，中國傳統食物。為五味調和的濃湯(辛、酸、甘、苦、鹹)。主要由肉、菜及勾芡調和，碰是蔬食時，清爽的半天筍片煮成清羹，筍絲與蔬菜絲形成最佳配搭，顛覆了一般大眾對於羹湯的味覺印象，是一碗清爽、開胃健脾的蔬菜羹湯。

 

養心茶樓_210131_35 養心茶樓_210131_37

品名 : 黃金流沙包

價格 : 128元

安妮王推薦 : 流沙包是一種粵式包點，常見於廣東和香港的酒樓，作為一道點心，因以液體餡料與固體混餡料合物而得名。在製作過程上，手工擀製的包子皮白胖Q彈，內餡以椰漿、鹹蛋黃及起司融合而成，伴隨著金黃閃亮的香濃內餡流瀉而出，呈現最極致的精華美味！

[ 總結 - 養心茶樓 蔬食飲茶 ]

養心茶樓_210131_0

景點 : 養心茶樓 蔬食飲茶

地址 : 104台北市中山區松江路128號2樓

網址 : https://www.ysvege.com/

營業時間 : 每日皆有營業，開放時段請查閱官網/googe大神 台北市中山區蔬食界的愛馬仕_養心茶樓 蔬食飲茶

交通方式 : 台北捷運松江南京站8號出口

安妮王推薦 : 以上是安妮王品嘗養心茶樓 蔬食飲茶的些許餐點，在傳統的料理上，忠於古法製作；在食材創意上，增加健康、清爽理念，兩者結合，成為讓人驚喜、顛覆港點油膩的既有印象，對長輩而言，吃的是一種懷舊、回憶；對年輕族群而言，品的是一種創新、挑戰的新舊交合。

附註 : 蟲草花腸粉、薺菜焗燒餅、蘿蔔絲酥餅、忘憂百花腸以及半天筍三絲羹，在一般的港式餐廳很少吃到，讓人為之一亮的港式+蔬食結合的料理 台北市中山區蔬食界的愛馬仕_養心茶樓 蔬食飲茶

 

 
文章標籤
桌菜 中式合菜 養心茶樓蔬食飲茶 中式餐廳 台菜 合菜 台北蔬食餐廳 台北蔬食推薦 港式飲茶 台北平價餐廳 港式料理 台北餐廳 台北平價美食 素食餐廳 素食美食 健康料理 創意蔬食餐廳 素食 素食餐廳台北 素食餐廳推薦
創作者介紹
創作者 安妮王 的頭像
安妮王

安妮王的旅行記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#桌菜
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

養心茶樓蔬食飲茶

phone02-2542-8828
place台北市中山區松江路128號2樓
4.05 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.16
服務品質
3.84
裝潢氣氛
3.96
CP值
3.88
share place
延伸閱讀
台北市南港區台北市南港區台北南港-[玉虫画室] 南港站10分鐘近台北流行音樂中心，日系金魚缸妝點夢幻質感空間，美味熱狗堡與烤飯糰佐咖啡，寵物友善的畫室複合復古咖啡喫茶
 Elisa
台北市中正區外帶美食_平安京茶事(下午茶推薦!!!)
 pfse64289
台中咖啡廳！日式昭和風喫茶月滿與文青書店，親子寵物友善推薦。
 游小熊
張家檸檬綠茶！TOYZ手搖杯拾汣茶屋推張家檸檬綠茶，家寧 Andy YTR限定手搖杯。
 編輯 張人尹
台北下午茶｜爆紅日式質感咖啡廳【4F劇場咖啡 古亭店】焦糖乳酪巴斯克必吃😍☕️ - 雁雁｜美食 旅遊 生活娛樂
 雁雁日嚐
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up