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台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

2025-03-27 09:00:00 文字：貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界
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貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界

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台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

要帶大家來看看我在台南中西區發現的驚喜美食！鑫發茶室厲害的地方在於，竟然在路邊餐車賣起了道地的港式小吃，是不是超酷的，而且早上聽說這個位置是賣玉米的，晚上就變身為港味十足的鑫發茶室，真的讓人覺得太有意思了。

鑫發茶室

地址：台南市中西區民族路三段53號

TEL：0987-655029

營業時間：17:00~23:00

FB：鑫發茶室

IG：https://www.instagram.com/yam1faat3_2024/

台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

那天我們特地跑來嚐鮮，鑫發茶室的位子不多，大概只有八個左右的內用座位，雖然說不上非常舒適，但是那種在路邊吃著港式小吃的感覺，真的很有FU啦，不過那天風真的有點大、有點冷就是了。

台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

翻開菜單，哇～密密麻麻的品項好多，像是香港很有名的小吃美食，燒賣、港點、煲仔飯、公仔麵、碟頭飯，還有港式甜品跟飲品等等，不過老闆跟老闆娘好像只有兩個人在忙，所以菜單上的東西並沒有全部都有供應喔。想知道當天有什麼好料的，記得抬頭看看餐車上掛的菜色，或是直接拿紙本菜單比較清楚。

台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

雖然可以選的沒有像大菜單上那麼多，但光是看著那些品項，就夠讓我這個貪吃鬼猶豫好久了！最後我們點了豬扒煎蛋飯、叉燒撈丁、四色燒賣、絲襪奶茶跟鹹檸七。

台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

先來說說這個鹹檸七，表現就是中規中矩，絲襪奶茶的部分，我個人覺得茶味可以再濃一點點。

台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

雙色燒賣，真的讓我驚艷，味道超級鮮美，吃起來又Q彈，口感真的是一級棒，原本想說路邊小餐車的燒賣應該就那樣，沒想到我完全錯了，真的要跟它說聲SORRY啊！

台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

這個豬扒煎蛋飯，那個豬排厚實又超嫩，吃起來很香，完全沒有豬肉的腥味，配上半熟蛋一起吃，實在是好吃到讓人印象深刻，旁邊還貼心地附上了餐肉跟青江菜，白飯還淋上了叉燒的豉油，齁～那個味道真的是「好好味」啊！

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裝碟頭飯的碗竟然是用公雞碗耶，整個港味都出來了，吃起來更有感覺了。

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叉燒撈丁的湯頭也很棒，叉燒不會太肥，連我這個不太愛吃肥肉的人都覺得很好吃。

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吃完飯，擦嘴的面紙竟然是用麻將包裝的，也太有趣了吧，原本還想再來個菠蘿油或是西多士當飯後甜點的，但是剛剛的正餐實在是吃太飽了，只好等下次有機會再來試試看囉。

台南中西區港式餐車美食！鑫發茶室公雞碗碟頭飯 叉燒撈丁太銷魂。

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