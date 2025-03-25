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日本【2019北海道。露營車夏令營】小樽の夜 & 小樽有料觀光駐車場車泊

2025-03-25 16:20:10 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

安妮貓玩食遊

日本【2019北海道。露營車夏令營】小樽の夜 & 小樽有料觀光駐車場車泊

離開初山別

我們真的得趕路了

今天的目的地是小樽

還得開3、4個小時的車

沿途的風景只好快拍

無法再停車了

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這鬱金香(？)路燈好funny

總覺得在什麼電玩遊戲中看過

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晚上8點半

終於要下小樽交流道了

小樽我們來囉！

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到小樽後

我們怕沒地方洗澡

於是找了一家大眾澡堂先給大家洗去一身疲憊

尤其是開車的司機很需要

費用是大人850円、小孩400円

一般般價格

在小樽這個觀光景點這價格能接受

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購票完後交給櫃台

就可以準備入浴囉~

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女生請走這邊

男生請走那邊

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泡完湯後來一瓶冰牛奶

是一件小確幸

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很多人泡完湯後都不會急著走

在休憩區聊聊天、或躺、或臥、或坐

給自己一個空白的時間

不要讓瑣事把自己擠得滿滿的

清空一下自己

也是很不錯的事

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小樽溫泉O-SPA位在小樽築港 一個像是貨港的地方

所以沒什麼觀光客

是蠻在地的澡堂

又可能位在貨港

所以會有很多工作完畢的工人想泡澡放鬆

因此這澡堂是24小時營業

只是還須注意

偶爾會有浴槽清洗時間

那個時候就沒開放了

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我們將露營車停放到今晚車泊地之後

就散步來到小樽運河

夜景還是這麼的令人心醉

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日本【2019北海道。露營車夏令營】小樽の夜 & 小樽有料觀光駐車場車泊

當時手機夜拍不是很好

只好用拍照APP來拍夜景了

畫質顆粒還是大了一點

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出拔小路是我蠻喜歡的地點

記得裡面有一些餐館

但這次沒有走進去逛逛

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站在淺草橋觀光案內所往回拍

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這三位不知道來到小樽有多麼難得

也不懂得欣賞夜景

聚在一起聊天

看著他們的背影

也是有趣

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這個漫畫我年輕的時候看過

而且很感人呢！

才驚喜中

旁邊就有人在耍寶

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從小樽運河熱鬧處走回今晚車泊地

走路不需10分鐘

沿途還有很舒適的街道

天氣也很舒服

非常適合散步

日本【2019北海道。露營車夏令營】小樽の夜 & 小樽有料觀光駐車場車泊

晚上便是宿泊在這裡

張眼就能望到大海

日本【2019北海道。露營車夏令營】小樽の夜 & 小樽有料觀光駐車場車泊

最右邊的露營車便是我們

宿泊的車友都不會貼緊

給大家有個隱私的空間

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從馬路對面看駐車場

可以停蠻多輛的

這個時候在裡面的車輛都是宿泊的

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馬路對面就是小樽海上觀光船的搭乘處

所以要找這個停車場當宿泊點的話

可以導到這個地方會更好找

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觀光船搭乘處旁就是公廁

車泊的朋友可以來這裡使用廁所

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觀光船在這裡

兩側掛滿紅白燈籠

還蠻喜氣的

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可以從地圖看出

這個駐車場跟小樽運河真的挺近的

推薦給車泊的朋友們哦！

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因為我們晚上到的時候沒有管理員

隔天早上又待到快10點才開走

所以有兩張停車券

但是這個停車費還是比住宿費便宜啊~

 

 

 

 

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小樽駅＆三角市場→小樽水族館→

 

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小樽O-SPA


檢視較大的地圖

 

小樽海上觀光船搭乘處

請搜尋「小樽観光振興公社


檢視較大的地圖

 

 

 

 

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