離開初山別

我們真的得趕路了

今天的目的地是小樽

還得開3、4個小時的車

沿途的風景只好快拍

無法再停車了

這鬱金香(？)路燈好funny

總覺得在什麼電玩遊戲中看過

晚上8點半

終於要下小樽交流道了

小樽我們來囉！

到小樽後

我們怕沒地方洗澡

於是找了一家大眾澡堂先給大家洗去一身疲憊

尤其是開車的司機很需要

費用是大人850円、小孩400円

一般般價格

在小樽這個觀光景點這價格能接受

購票完後交給櫃台

就可以準備入浴囉~

女生請走這邊

男生請走那邊

泡完湯後來一瓶冰牛奶

是一件小確幸

很多人泡完湯後都不會急著走

在休憩區聊聊天、或躺、或臥、或坐

給自己一個空白的時間

不要讓瑣事把自己擠得滿滿的

清空一下自己

也是很不錯的事

小樽溫泉O-SPA位在小樽築港 一個像是貨港的地方

所以沒什麼觀光客

是蠻在地的澡堂

又可能位在貨港

所以會有很多工作完畢的工人想泡澡放鬆

因此這澡堂是24小時營業

只是還須注意

偶爾會有浴槽清洗時間

那個時候就沒開放了

我們將露營車停放到今晚車泊地之後

就散步來到小樽運河

夜景還是這麼的令人心醉

當時手機夜拍不是很好

只好用拍照APP來拍夜景了

畫質顆粒還是大了一點

出拔小路是我蠻喜歡的地點

記得裡面有一些餐館

但這次沒有走進去逛逛

站在淺草橋觀光案內所往回拍

這三位不知道來到小樽有多麼難得

也不懂得欣賞夜景

聚在一起聊天

看著他們的背影

也是有趣

這個漫畫我年輕的時候看過

而且很感人呢！

才驚喜中

旁邊就有人在耍寶

從小樽運河熱鬧處走回今晚車泊地

走路不需10分鐘

沿途還有很舒適的街道

天氣也很舒服

非常適合散步

晚上便是宿泊在這裡

張眼就能望到大海

最右邊的露營車便是我們

宿泊的車友都不會貼緊

給大家有個隱私的空間

從馬路對面看駐車場

可以停蠻多輛的

這個時候在裡面的車輛都是宿泊的

馬路對面就是小樽海上觀光船的搭乘處

所以要找這個停車場當宿泊點的話

可以導到這個地方會更好找

觀光船搭乘處旁就是公廁

車泊的朋友可以來這裡使用廁所

觀光船在這裡

兩側掛滿紅白燈籠

還蠻喜氣的

可以從地圖看出

這個駐車場跟小樽運河真的挺近的

推薦給車泊的朋友們哦！

因為我們晚上到的時候沒有管理員

隔天早上又待到快10點才開走

所以有兩張停車券

但是這個停車費還是比住宿費便宜啊~

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Day 1 2019.7.25

北海道露營裝備&虎航初體驗→露營車初體驗→根室花丸迴轉壽司→ 函館Homac→ 洞爺湖花火大會→洞爺湖車中泊

Day 2 2019.7.26

昭和新山&熊牧場→千歳さけますの森 さけます情報館→石狩しんしのつ公園道の駅車中泊

Day 3 2019.7.27

秩父別町鳴鐘道の駅→ベルパークちっぷべつキャンプ場 遊戲場→コムケ国際キャンプ場→ベイエリアオートサイト海洋公園露營場

→撞車事故

Day 4 2019.7.28

紋別海豹中心→冰海展望塔→海豹樂園→カニの爪、流冰公園→紋別はまなす通り夜市→紋太の湯

Day 5 2019.7.29

日の出岬展望台→枝幸町道の駅→千疊岩→さるふつ公園道の駅→宗谷岬→稚內港の湯

Day 5 2019.7.30

稚內森林公園露營場→稚內鹿群→稚內水族館&科學館→稚內港防波堤&最北道の駅→初山別みさき台公園キャンプ場&金比羅宮→小樽有料駐車場車泊

Day 5 2019.7.31

小樽駅＆三角市場→小樽水族館→

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小樽O-SPA



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小樽海上觀光船搭乘處

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