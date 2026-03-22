東京人氣牛舌店終於西進，名店ねぎし4月下旬進駐LINKS UMEDA，關西首店盛大開幕。

關東地區超人氣牛舌店進軍關西，在大阪開第一間店，將美味的牛舌定食及多元菜單帶進關西，快來嚐嚐看關東名店的滋味。

發跡於東京的人氣牛舌專門店「牛たんとろろ麦めし ねぎし」，即將首度進軍關西地區。關西一號店預計於2026年4月下旬在大阪梅田的LINKS UMEDA開幕，牛舌愛好者趕快筆記囉！

首都圈超過50店的牛舌名店

ねぎし在首都圈已展店超過50間，以肉類定食專門店的定位深受消費者喜愛。招牌牛舌料理越嚼越能感受到肉汁的鮮美，提供厚切、薄切，以及口感扎實的「頑固醬」等多樣選擇，滿足不同喜好的顧客。

除了牛舌，店內也供應牛五花肉「Blacky」、以味噌醃漬的「網燒味噌豬肉」等其他肉類料理，菜單豐富多元。

▲在東京擁有超過50間店舖，以肉類定食專門店的定位深受消費者喜愛。





精心搭配的定食組合

ねぎし的定食不只牛舌本身美味，配菜的搭配也經過精心設計。每份定食都附上可無限續碗的麥飯、滑順的山藥泥、濃郁的牛尾湯，以及醃漬小菜。這些配菜與牛舌的搭配相得益彰，麥飯的口感、山藥泥的滑潤、牛尾湯的鮮香，都讓整體用餐體驗更加完整。

▲ねぎし的定食除了牛舌外，配菜有山藥泥、牛尾湯及醃漬小菜。





關西首店打造舒適空間

即將開幕的LINKS UMEDA店是ねぎし在關西地區的第一間分店。店內採用明亮舒適的木質調裝潢，營造溫馨沉穩的氛圍，不僅適合家庭聚餐或朋友聚會，也特別考量到女性單獨用餐的需求，打造讓人能輕鬆自在入座的空間。

▲關西第一間分店採用明亮舒適的木質調裝潢，營造溫馨沉穩的氛圍。



4月下旬開幕後，喜歡牛舌料理的饕客們不妨親自造訪，品嚐這間在東京累積多年好評的牛舌專門店究竟有何魅力！





牛たんとろろ麦めし ねぎし リンクス梅田店店舖資訊

地址：大阪府大阪市北区大深町1-1 ヨドバシ梅田タワー内 リンクス梅田





肉控在日本就是要吃肉啊

推薦閱讀：神戶三宮必吃MOURIYA鐵板燒！A5頂級神戶牛排入口即化。

推薦閱讀：鳥取市たくみ割烹店涮涮鍋發源地，頂級和牛與民藝陶器的美味饗宴。