七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店｜挑戰最奢華的海味滷肉飯，滿滿蚵仔+鮭魚卵讓你吃到爽!

各位海鮮控快收藏這家~這家超強的【七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店】，主打從產地到餐桌的一條龍服務鮮，選用來自產地台南七股虱目魚，每尾都是活蹦亂跳有夠新鮮，還有超奢華的海味滷肉飯，滿滿蚵仔+鮭魚卵讓你吃到爽!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店 環境分享

▼從台南起家的【七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店】，在全台共有多家分店，讓人無論在各地都能吃到新鮮美味，這次來到位於桃園的平鎮店，看到充滿海洋感的藍色招牌就是了!

▼【七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店】有別於傳統小吃的印象，用餐環境乾淨明亮，還有冷氣開放不怕邊吃邊流汗!

▼【七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店】提供多款醬料自行取用，可以依照喜好調配口味~

▼【七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店】的飲料櫃有多款品項可選擇，傳統小吃搭配涼的就是絕配!

七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店 菜單

七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店 餐點介紹

鮮蚵滷肉飯 💰140元 鮭魚卵滷肉飯💰145元

▼超級補的海鮮滷肉飯系列，整碗滿到快要炸出來了~鮮蚵滷肉飯吃起來鹹香入味，肥美的蚵仔顆顆新鮮飽滿，在嘴裡爆漿好過癮~

▼還有鮭魚卵滷肉飯也是大推，逼逼啵啵在口中跳舞，根本是爽度破表的海陸饗宴!

泡菜海產烏龍麵💰210元

▼讓人飽到天靈蓋的泡菜海產意麵，海鮮料超級豐富，可以吃到虱目魚皮、虱目魚、鮮蝦、蛤蠣和小卷，泡菜湯頭更是集結了海鮮鮮味，伴隨彈牙的讚岐烏龍麵太涮嘴!

澎湖小卷💰160元

▼這盤澎湖小卷會不會太划算~每一尾小卷的飽滿又大個，彈牙嚼勁咬下是滿滿鮮香，CP值十足一定要點起來!

川燙魚皮💰100元

▼Q到不行的川燙魚皮 ! 吃起來鮮味十足無腥味，沾點醬在尬上薑絲吃，最能感受新鮮食材的甜味!

七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店 用餐心得

不用去台南也能吃到滿滿鮮味!這家【七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店】，雖然外表浮誇但也很真材實料，每一碗的食材都給料實在，新鮮度更是完全沒話說，喜歡海鮮的吃貨絕對要收藏~

七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店（平鎮南豐店） 店家資訊

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電話 : 03-469-1169

地址：桃園市平鎮區南豐路131號

營業時間 : 11:00–14:00, 16:30–21:00

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