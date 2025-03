我覺得這裡的人太會享受了,先撇除市區的森林咖啡廳、瀑布咖啡廳,山頂上竟然還有一個夕陽烤肉餐廳,而且距離清邁市區不會很遠,差不多 30 分鐘的車程即可抵達!來到這裡吹吹風,看著日落就覺得好愜意,當然一定要搭配烤肉、烤香腸等美食,才是來泰國最頂級的享受!😎😎 話說這裡有一個網美盪鞦韆,一定要來打卡一波。另外餐點的部分,烤肉可以點套餐的,有豬肉、牛肉等,然後可以自己動手烤,很讚~

我自己是透過【三八旅客】的清邁近郊包車前往, 10 小時/天

一次去當地清邁的網紅景點拍照打卡,省時間又不用等車,一人平均下來不用 800台幣/天

📍Baan Kang Wat藝術村

📍Jing Jai Market

📍清邁山頂燒烤店

📍清邁夜市

On The Rock @NamPhrae

✔ หมู่ที่ 7 489 Nam Phrae, Hang Dong District, Chiang Mai 50230泰國

✔ 週四到週日 16:30–23:30