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日本西鐵INN 那霸渡假飯店，那霸西鐵渡假客棧(Nishitetsu Resort Inn Naha)，沖繩那霸飯店推薦

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2025-03-26 10:31:00 文字：旅咖
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旅咖

旅咖

這次前往沖繩，有幾天都住在那霸市區的。飯店距離沖繩單軌電車站大約步行5分鐘，交通相當方便。因為之前去名古屋時曾入住名名古屋西鐵克魯姆飯店，這次選擇沖繩住宿時，也優先考慮同一集團旗下的飯店。那霸西鐵渡假客棧的價格相對親民，屬於經濟型飯店，主要提供基本住宿服務，並沒有豪華的飯店設施。不過對於只需要一個舒適、乾淨的住宿環境來說，這裡已經相當划算。整體來說，那霸西鐵渡假客棧適合預算有限、重視交通便利性的旅客，是一個不錯的選擇。

那霸西鐵渡假客棧｜地理位置

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旅咖搭乘星宇航空從台中出發前往沖繩，抵達時間已經是下午3點45分。出關後一路搭乘單軌電車到飯店，大約已經5點了。所以第一天就沒有租車，直接搭電車比較方便，也能省下一天的停車費。沖繩只有單軌電車，路線相對單純，共有19個站。旅咖入住的就位於沖繩單軌電車縣廳前站（縣政府前07）附近，只要搭到縣廳前站2號出口走出來就可以到達，非常方便！

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走到飯店前會先遇到一間7-11，買東西很方便，飯店正對面還有一間全家便利商店，補給超級便利！

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再往前走就會看到了！以交通來說真的超方便，通常自由行都會選擇單軌電車附近的飯店，就看你怎麼安排行程囉！

那霸西鐵渡假客棧｜環境介紹

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飯店一樓還蠻寬敞的，一共有三個Check in的櫃台。

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一樓也有提供休息區可以使用，讓家人在你辦理 Check-in 或 Check-out 時，可以在這裡稍微休息一下！

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現在飯店不主動提供備品，建議出國時自行準備。不過，飯店還是會在大廳放一些備品供旅客自取，像是刮鬍刀、棉花棒、梳子等，方便需要的人使用。

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大廳也有提供一些旅遊資訊，有需要的話可以自行拿取哦！

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最貼心的是，如果有帶小朋友，飯店人員還會主動拿糖果出來分享，讓人感覺非常窩心！像我們家愷愷一拿到糖果就超級開心，立刻拆開來吃，笑得超滿足。

那霸西鐵渡假客棧｜房型介紹

雙人房

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這次我們在沖繩待了6天，住了5個晚上，其中第一晚和第三~五晚都住在。第一晚是住雙人床，所以我們一家三口就稍微擠一下啦！整體空間雖然不算很大，但還可以接受！

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除了床之外，還有提供一張沙發可以休息，另外還有一張小桌子可以使用哦！

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床頭櫃上都有插座，充電超方便，完全不用擔心沒電！

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盥洗室是乾溼分離的設計，使用起來很方便，而且還有提供浴缸，可以舒服地泡澡放鬆一下，玩了一整天回來泡個熱水澡真的超享受！

雙床房

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第三天到第五天我們換住雙床房，原本還想說中間的床頭櫃應該可以拿開，把兩張床併在一起，空間會感覺更大、更好睡。結果一試才發現床頭櫃是固定的，根本動不了！有點小失望，不過房間整體還算舒適。

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雙床房一樣有提供一張沙發椅和一張小桌子，可以用來休息或放東西，還蠻實用的！

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房間裡有基本的快煮壺和杯子可以使用，不過沒有附茶包。如果需要茶包的話，可以自己到一樓的備品區拿取哦！

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感覺雙床房型的浴室好像比單床房的小一點，不過還算夠用，洗澡還是蠻方便的！

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最棒的是飯店風景很棒，可以看到那霸港喔，也因為距離機場不遠，時不時就會看到飛機起飛的畫面。

那霸西鐵渡假客棧｜停車場(飯店正後方)

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最方便的是飯店有提供立體停車場，每晚收費1200日圓。不過車位數量有限，所以是先到先停，開車來的話要早點卡位比較保險！

那霸西鐵渡假客棧｜投幣式洗衣機(3F.4F)

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飯店的3樓和4樓都有提供投幣式洗衣機，對自由行的旅客來說真的很方便，這樣就不用帶太多衣服，還可以隨時清洗換穿！

那霸西鐵渡假客棧｜自動販賣機(1F.8F.12F)

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飯店的1樓、8樓和12樓都有販賣機可以使用，想喝飲料或零食解饞的話，隨時都很方便！

那霸西鐵渡假客棧｜早餐

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早餐的用餐時間是早上6:30到10:00（最後入場時間是9:30）。

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建議大家可以早點來，因為餐廳空間其實不大，我們前兩天去吃早餐的時候還等了一下才有位子。

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早餐的菜色以日式風格為主，像是味噌湯、烤魚、漬物、玉子燒等經典日式料理都有提供，還有一些西式選項可以搭配，選擇算是蠻多樣的。我們沒有特別拍照，不過整體口味還不錯，料理看起來也很新鮮。如果喜歡日式早餐的話，應該會吃得蠻滿足的！另外，還有提供咖啡、果汁和茶類飲品，可以搭配享用，早上吃完覺得很有元氣！

那霸西鐵渡假客棧｜訂房資訊

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