來過一次泰國曼谷，就知道曼谷的百貨公司商場有多麼的好逛且浮誇，我們今年2025泰國曼谷自由行，第一天就入住全新飯店 Grande Centre Point Lumphini Bangkok ，對面就是泰國曼谷全新商場 One Bangkok ，這商場一開幕就成為曼谷地區最熱門最夯的打卡新地標！！

曼谷One Bangkok交通方式

★ 請搭乘MRT地鐵至Lumphini倫披尼站，下車後，沿著指標走，步行約2~3分鐘即可直通One Bangkok B1美食區唷！

★ 搭乘BTS到Phloen Chit 菲隆奇站，有專屬的免費接駁巴士直達One Bangkok，每15分鐘約有1班車，接駁時間最晚至晚上10點。

強烈建議搭MRT地鐵至Lumphini倫披尼站，下車後，沿著指標走，步行約2~3分鐘即可直通One Bangkok，這是最便利的選擇！

一走下來兩邊的雙影幕牆會不定時的變化圖案，都是很華麗繽紛且設計感足的視覺效應，想當然還沒有進入One Bangkok，就已經在這邊拍上一輪了XD

往上走就是直通到One Bangkok B1的美食街~~

一旁就有樓層介紹以及美食餐廳等資訊！

我們直接上三樓找One Bangkok購物商場內，大家都很推薦的這一家泰式料理＂Cafe Chilli＂，這裡以品嚐正宗的泰國東北伊森美食，所以在口味上比較偏重，對於平常就愛吃辣與酸的朋友們會相當喜歡唷！

以當代東北氛圍裝潢為主，並精心打造出精緻的舒適用餐環境！

我們一行人將店家特色料理都點上，大家一起分食更能品嘗到 正宗泰北依善料理餐廳

小凉特愛這家的青木瓜沙拉，醬汁調的好，吃起來相當清爽又脆口、相當開胃！右邊的是選以炭烤來烤嚴選的牛肉，牛肉吃起來很鮮嫩唷！來泰國小凉每次都會點的就是左下角的泰式海鮮炒粿條，不只是鮮蝦去殼又肥美彈牙，粿條入味又滑Ｑ，一定要在淋上些許檸檬汁更涮嘴！！當然吃飯少不了的就是炸物，這邊的炸雞翅很夠味又涮嘴！！

就連甜點刨冰也都很有特色好吃唷！

泰國最大啤酒品牌Chang，這麼大瓶只要799元，你說怎麼能不來一瓶呢？但記得要先預約唷！畢竟只有這邊才喝的到！！！！

（未滿18歲，請勿喝酒，喝酒不開車）

享受完Cafe Chilli道地東北泰菜美味以後，我們到餐廳對面的 SARAPAD THAI ，這邊主要是以泰國設計品牌複合式選物為主，到這裡你可以看到許多當地設計師的品牌，有香氛、服飾、工藝品、紀念小物、飾品、伴手禮以及裝飾品、料理包等商品眾多，很特別的是裡面還有一家咖啡店，逛累了可以小坐下喝杯咖啡，重點還有拍照打卡地標就在這裡面唷！！！

好啦！其實小凉當下的少女心又爆發，因為這邊超多可愛的泰國小物，是真的一不小心就會爆買！！然後千萬不要以為店小，走進來要整個逛完也要花上不少時間，更強烈建議大家多花點時間在這邊尋寶，絕對會讓你逛得很開心、買得很滿足，拍得很快樂唷！

這一區TOP THAI TALES的商品排行牆面，都是展示著泰國最受歡迎的商品，更是許多外國觀光客來泰國必買的商品之一，所以小涼建議你可以先從這一區看看，尤其是第一次來泰國玩的朋友，你絕對能買到熱門伴手禮給親朋好友唷！

這一區以其獨特設計與個性化風格結合泰國文化繪製出來的圖案，並印製在抱枕、香膏、T恤、襯衫以及各式隨身包，這不僅是商品，更是文化與情感的表達。

這是小凉帶回來送給姊妹們的伴手禮，每一款香膏的圖案都很有特色吧！且口味有原味、芒果糯米飯、冬蔭功以及榴槤很酷吼～～ 每一種味道都很有特色，但小凉個人比較偏愛冬蔭功、感覺就是酸酸辣辣的咩XDD

不得不說榴槤香膏真的很榴槤味，這感覺也可以在４／１日愚人節或聖誕節交換禮物來惡整一下好朋友ＸＤ

在T恤的部分也有很多圖案可選，其實啊！上面列印的泰國文字是有意義的，包含愛情、財運、幸運等～～就連隨身小包也很好看捏！！

Ｓ穿起來一點都不違和，還很有個性與特色唷～

再來小凉一定要先跟大家分享One Bangkok內最吸引人最夯的必拍照打卡區！！這邊宛如是繽紛燈光秀，且造景都相當的有特色，可以欣賞到不停變換色彩的隧道，又彷彿像是走進了哆啦A夢的時光隧道中，不管怎樣拍都好好看！！

而且我們人站在這邊拍起來也顯瘦，只能說這空間設計得太貼心了！！

在這一區裡的產品真得很多，就連擺設的公仔、模型等通通有，而且還有很多裝飾小物唷！

還有不少泰國拳王的周邊商品唷！歡迎大家參考這篇→ 泰拳迷必朝聖！Rajadamnern 體育場，體驗豐富的泰國文化傳統！

這一區有超多大象相關的商品有大象購物包、大小玩偶通通都有，而且造型都相當的可愛！而且還有Care Bears彩虹熊包包捏！

很酷吧！在中間竟然還有一間咖啡店，逛累的就可以選擇小歇一下，喝杯咖啡或其他飲品在繼續尋寶囉！

這一整區都是泰國相關的伴手禮有山竹、榴槤、芒果以及椰子果乾等，還有不少常見的海苔或其它各式泰國餅乾、泰國料理醬料等伴手禮在這邊通通都可以買到唷！！

再來就是色彩繽紛的編織包以及不同材質多元化的大小包包還有手飾等女孩最愛的區域。

這邊則是泰國品牌的衣服、T恤、洋裝、帽子、襪子等商品，且顏色上都很跳也很有設計感！

對應今年2025是蛇年，這蛇牌爽身粉還特別推出蛇年版圖案的爽身粉，真的很貼切又可愛捏！

這一區飾以泰拳品牌為主的個性化商品，小涼就拍了T恤以及覺得很酷的包包，其他就等大家來分享！

這個是以四耳五眼之神為主的相關產品～～

這邊還有提供一區可讓旅客自行包裝所買的商品唷！

這一大區以香氛為主，有擴香瓶、滾珠、香水、吸鼻器、化妝品、保養品、餐具、碗盤生活用品等等

沿著手扶梯往下去，可以在中庭看到不少造景唷～

還有可愛的西洋棋，但這邊只能在外面拍照喔！

一樓也有市集可以逛逛！

這家飲料店很可愛，生意也超好！

這一面牆是許多孩子停留最久的地方，以不同色澤加上拼畫，讓人可以在上面變化出不同的圖案或字體。

另一區的星巴克也很多人，且這邊造景很獨特，建議來看看

在星巴克一旁還有泰國知名的金湯普森 Jim Thompson專櫃！對於這品牌有興趣的朋友也可以看看這一篇（ 泰絲之王故居‵金湯普森博物館′｜泰國曼谷必訪景點美食，沈浸在傳統泰式建築中，品嚐道地泰式料理及夢幻調酒真是泰幸福 ）

走到室外廣場這邊還有咖啡控必朝聖的＂% Arabica 咖啡＂

廣場中間有噴水池，周邊則是有許多綠意，就像是一座小型公園般，難怪在下午時光也很多人在室內逛後，就到戶外區來走走看看水舞！

廣場裡還有一面哈哈鏡，反射出來是顛倒的鏡像，很有趣喔！

如果你有機會逛到晚上，也很建議在走到戶外區，看看夜間的水舞秀更棒喔！！

One Bangkok

電話：+6624835555

住址：Witthayu Rd & Wireless Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

營業時間：10:00~22:00

官網： https://www.onebangkok.com/

臉書粉絲頁： https://www.facebook.com/onebangkokth

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