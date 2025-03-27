新店健康輕食推薦《輕靚美》健康餐盒，相當適合，外食族、運動員，體重管理或想吃的健康均衡，瘦身減重的族群， 「輕飲食」 文化已逐漸成為大家追求樂活健康的主流飲食方向，少油、減糖、控醣、盡量吃食物的原型，也是營養師不斷呼籲國人，必須改變過往過多調味及添加物的不健康食物，而《輕靚美》推出的健康便當，可以說是目前吃過的養身餐口味中相當好吃的，能在美味及健康中達到食物原型的平衡，這部分真的很不容易。

印象中自己在運動的尖峰期，對飲食相當注意且要求，尤其健身過後要攝取大量的蛋白質來養肌肉，所以無調味雞胸肉成了當時運動過後的主要餐點之一，但其實還真的有點食不下嚥，因為好吃的雞胸肉真的好少啊! 尤其口感，很多地方賣的雞胸肉真是又硬又柴，光吃一塊雞胸肉可能都要去打肉毒來放鬆咬肌了！



這次有機會接觸到《輕靚美》樂活輕食，真是美麗的意外插曲，來到新店出差拜訪客戶，下雨天躲進了騎樓，看到這間外觀跟取名有點臉部保養的店家，近看才發現《輕靚美》是便當店 而且晚上用餐時間，好多外送員來外送，想必是附近相當受歡迎的店家。看到裏頭有別緻的簡易座位，肚子餓來嘗鮮探店看看，也順勢讓自己養身一下！

上網查了一下《輕靚美》原來在 台北世貿 跟 內湖內科 都有分店，地點開的挺不錯，看準了周邊都是上班族、學生及科技新貴，多數對健康管理意識已抬頭，對養身餐、健康餐的接受度也高。

《輕靚美》新店莊敬店在門市裝潢布置上別具巧思，採用大面積的白為主色調，紫色點綴，綠植擺飾，營造出偏韓系的清新文青風，店內放有代言人形象照，簡約大氣，推開店門，彷彿置身於瘦身中心或美妝店，有別於一般便當店、健康輕食餐盒品牌，特別顯得專業。

【輕靚美-新店莊敬店】健康餐盒 機能蔬果飲

電 話：02 8667 5099

地 址：新北市新店區中正路537號1樓

時 間：周一至周五 11:00~19:00

店休：週六、周日

官網：https://www.jing-beauty.com/

ＦＢ：https://www.facebook.com/jinglighterbeauty

ＩＧ：@jinlightbeauty/

Line：https://line.me/R/ti/p/@378teord

簡簡單單文青的座位，剛好能讓自己放鬆內用享受一下



整大排的果汁牆實在太吸眼球，會不會繽紛的過份美麗，這可是100%純原汁萃取的耶！使用的原料獲得多項有機認證，喝起來肯定能補充日常因忙碌外食所忽略的蔬果營養！



這蔬果原汁是透過專利冷壓慢磨技術萃取，完整保留蔬果營養成分，是無加糖、非濃縮的100%蔬果原汁。如果每天都能來上一杯，是如此天然蔬果的補充，最適合忙碌的現代人。



《輕靚美》健康餐盒的口味還真不少，多達快二十種，每天這樣分配的吃也不膩，而且店裡的活動還真多，還有集點優惠，

《輕靚美》新店莊敬店-門市活動-

(1.)會員消費滿 100 送 1 點，點數可另外兌換商品或折價券；新會員註冊享$100 折價券($20x5)

(2.)一公里內，訂單滿$500；三公里內，訂單滿$1000，免費外送

(3.)週三會員日-會員升級全顆溏心蛋

(4.)週四限定-99 元雙拼餐盒

(5.)週五寵粉日-會員點數兩倍贈

每一款口味的便當都有營養標示，這也太仔細了，熱量、蛋白質、脂肪量、碳水化合物，都清清楚楚的標示，主要都是水煮、無油、無糖、少鹽的方式製作，另外再搭配100%的蔬果飲及堅果，真的不只飲控助攻，還是健康助攻



《輕靚美》新店莊敬店支持多元支付方式，無現金交易的趨勢在走，店家也需要與時俱進~更加便利



選了一個美麗的角落位置，還有飲食三部曲耶！好講究喔！且看起來好似都是有道理的

1. 先飲用機能蔬果飲，抗醣、穩定波動、纖維飽足，並提升營養吸收

2. 再食用輕食餐盒(食用順序：蔬菜、蛋、肉、地瓜、黑米飯)，

3. 最後在補上好的油脂-腰果隨手包。

現在買套餐加購+69 元，就可以升級保健營養套餐，可獲得任選一瓶機能蔬果飲+腰果隨手包。

肯定要升級為套餐的！餐盒好豐盛，三款蔬菜，還有半顆溏心蛋及地瓜，主菜的肉款也是用特殊方式無負擔調味



特別強調，追求樂活的同時，也要兼顧環保。《輕靚美》的餐盒都是使用高成本的環保衛生牛皮紙碗與稻穀製成的環保筷，除了質感好之外，環保兼具衛生，筷子拿起來真的非常有質感，都可以當自身隨身筷好好使用了



第一步驟就是先喝果汁「機能蔬果飲」這可是有多款針對各種蔬菜、水果、莓果的特性，調配出功能性的蔬果飲，原料取自采園有機認證字號 1-008-208651，無加糖、非濃縮、百分百原汁 。別看這小小一瓶，裏頭可是有豐富的植化素、抗氧化物、酵素、礦物質、維生素，平時因為工作忙碌沒有補充到的營養都可以靠這一瓶搞定！一瓶需要約 306 公克蔬果冷壓慢磨，原汁原液，一瓶就能搞定您所需的蔬果能量，非常適合長期蔬果攝取不足的人



每一瓶的蔬果飲都有不同的內涵，喝起來非常的濃郁～很純的莓果味，跟之前買還需要加水稀釋還原的濃縮果汁味道差很多，這小小瓶的機能蔬果飲，直接喝就可以～冰冰的喝超好喝！喝到了滿滿多元的蔬果！不自覺都健康起來～



「辛香水煮雞胸餐盒」 看起來就沒什麼負擔，真心覺得外食族要往這樣的健康養生餐為主，不然過三十歲代謝慢又高油膩、高熱量，很快就會三高，



《輕靚美》餐盒的三樣菜都是以綠菜蔬菜為主，而不是外頭常見的澱粉或精緻澱粉，例如：很多便當店會以炒冬粉、玉米作為配菜，這樣就又失去了養身的根本意義



脆口的白蘿蔔，咬下去清爽的口感，很開胃，不是那種醃過的蘿蔔泡菜感，吃得出蘿蔔自己本身帶有的野生味



喜歡《輕靚美》的一點，就是口味真的很多，讓養身餐不再這樣無趣，反而令人食慾大開，竟然還有辛香口味



而且這是我吃過最嫩的雞胸肉啊！！！超嫩的口感，完全不乾柴，也不會硬的難以咀嚼



《輕靚美》在水煮雞胸肉的過程中，保持了肉質的緊實 Q 彈，口感鮮嫩多汁。而且是使用秘製蔬果鮮高湯來水煮雞胸肉，專業火候掌控了絕佳時間，才能保持住肉質的細嫩，再撒上特製的微辛香風味，完美與雞肉結合，好吃到這雞胸肉的嫩香會刻印在腦海裡



完美溏心蛋，裏頭的蛋黃濃稠流心，吃起來滑順濃郁，好好吃～溏心蛋其實還富含多種營養素，像高蛋白質、卵磷脂、維生素D與鈣，對健康有許多好處！



口感極佳且具有較多抗性澱粉的冰烤地瓜，吃起來香甜綿密，被譽為超級食物之一的地瓜，富含膳食纖維、維生素、礦物質與抗氧化物，無疑是減重、控血糖、促進腸道健康，地瓜都是極佳的選擇！且還能增加飽足感。





同樣也是《輕靚美》餐盒最大特色的地方是，米飯選用的是含花青素較多的黑糙米飯，而不是易脹氣的紫米或黑糯米，這點也感受到有用心在製作健康餐盒的指標。



「清爽水煮壽喜豬餐盒」 有辦法在追求健康的同時，把壽喜燒的味道注入到豬肉裡，真的很強。



《輕靚美》的主廚匠心獨具，以秘製蔬果鮮高湯水煮豬肉，堅持當日現煮，讓每一口豬肉保持著柔軟嫩滑的口感，



搭配獨家秘製的調味醬汁，融合洋蔥、蔥花等天然香料，清爽而不膩，且肉質也相當軟嫩，吃的到那鮮香味，



一樣有冰心地瓜，非常的綿密香甜，就是地瓜本身的甜味。



黑米吃起來沒有太奇妙的味道，就是米味帶有點穀物感



最後就要來上一份小包裝的腰果，每日適量的堅果，真的對人體很好，想必大家都知道，腰果富含單元不飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸，能降低壞膽固醇（LDL），提高好膽固醇（HDL）的存在，對心血管疾病很有幫助。



吃完了好吃的健康養身便當《輕靚美》，也要來瞭解一下這創辦人「小邱哥」的來歷及背後故事，

蝦皮人氣直播主：小邱哥 於 2022年成立「7 日輕靚美健康週」，7 日找回窈窕，憑藉著健康管理師及健康保健諮詢師雙認證，專業營養師與醫學研發團隊，推出機能蔬果飲。小邱哥引領 2000多位粉絲成功改變體態與飲食習慣，並於 2024 年開設首家「輕靚美 新店莊敬店」健康餐盒、機能蔬果飲、機能霜淇淋，將天然、有機、健康融入每一餐。



原來「輕靚美 新店莊敬店」是第一間店，有一年多的時間，也培養了很多熱愛養身的客群，



《輕靚美》致力於把健康輕食餐盒打造成新食代潮流，以 「一飲一食，飲食新型態」、「不只飲控助攻，更要健康助攻」的理念出現在大眾的視線中，帶給每個

家庭健康滿分的餐食新選擇！而這樣一次的偶然，也讓人深深感受到，其實健康是可以與美味畫上等號的。

【輕靚美-新店莊敬店】健康餐盒 機能蔬果飲

電 話：02 8667 5099

地 址：新北市新店區中正路537號1樓

時 間：周一至周五 11:00~19:00

店休：週六、周日

官網：https://www.jing-beauty.com/

ＦＢ：https://www.facebook.com/jinglighterbeauty

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Line：https://line.me/R/ti/p/@378teord

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