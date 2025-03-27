這間鶴昇町拉麵，是我平常午餐的愛店，份量足、價格實惠，絕對是我口袋名單的前幾名。今天特別帶新同事們一起來，希望他們也會喜歡！

▼店內環境輕鬆，很適合和同事、朋友一起來聚餐。

▼餐具、冰水自取。

▼鶴昇町拉麵菜單。

野菜叉燒豚骨拉麵

▼這是我每次來必點的招牌！同樣推薦給同事，豚骨熬製得恰到好處，不會太油膩，還能品嚐到蔬菜的清甜。叉燒肉很特別，經過舒肥手法，軟嫩多汁，入口即化，配上滑順的麵條，真是絕配！

蔥盛醬油豚骨拉麵

▼這是另一個同事點的，上面鋪滿了大量的蔥花，香氣十足，醬油豚骨湯頭鹹香夠味，搭配Q彈的麵條，麵條也吸附了醬油豚骨的香氣，讓人一口接一口停不下來，同事最後吃得連湯都不剩，看來是真的喜歡。

地獄麻辣叉燒乾拌麵(微辣)

▼今天我想吃辣，微辣的程度對我來說剛剛好，麻辣醬汁附著在麵條上，拌開後越吃越香，叉燒一樣軟嫩，還多了一股炙燒過的香氣。

叉燒飯

▼白飯上鋪滿叉燒肉塊，醬汁鹹香，還有兩片厚實的玉子燒，一碗拉麵＋一碗叉燒飯，大食量的最適合這樣搭配！

玉子燒

▼口感軟嫩綿密，甜甜的蛋香味，美乃滋經過炙燒，吃起來很順口。

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台式泡菜

▼爽脆微酸，解膩好搭配。

阿里山冷泡茶、莓果醋

▼冷泡茶回甘、莓果醋酸甜開胃，吃重口味拉麵剛好沖淡油膩感。

今天帶新同事來，他們都很滿意，尤其是蔥盛醬油豚骨拉麵和叉燒飯，評價特別高！如果是愛吃辣的，地獄麻辣乾拌麵可以試試中辣版本，應該更帶勁。鶴昇町拉麵湯頭濃郁、麵量足，加上小菜、飲品可以搭配，整體CP值不錯，推薦給大家我的午餐好選擇！

鶴昇町拉麵

地址：台南市永康區東橋二街140號

電話： 06 302 3607

粉專： https://www.facebook.com/profile.php?id=100063638337101

營業時間：固定週一休息／週二到日 11:30-14:00、17:30-21:30

每月最後一個禮拜休週一&二

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