愛吃燒肉的我們這天來到的是【烤必勝日式燒肉(出一張嘴南京店)】，

提供三種價位吃到飽方案，選用頂級肉品、海鮮及多種新鮮食材，

以炭火燒烤增添香氣，主打不需太多調味就能吃出燒肉的鮮美味，

還有卡比索、莫凡彼等四大品牌冰淇淋無限供應，豐富餐點內容讓人飽足而歸。

【烤必勝日式燒肉(出一張嘴南京店)】位在中山區南京東路二段上，

錢櫃KTV附近，店面入口位在二樓，距捷運松江南京站步行約5分鐘左右即達，

主打單點式頂級炭火燒肉吃到飽。

二樓用餐環境舒適，桌面及座椅寬大，以木製材質為主，用餐起來很舒適，

而且每桌都有長型抽油煙系統，店家還配有先進的送餐機器人更有效率。

店內使用木炭慢火燒烤，燒烤後食物會帶點炭香氣味，

但使用超強的抽排風系統，用餐完畢身上居然沒有油煙味耶！

店家提供三種價位燒烤吃到飽，方案699元(限平日中午12-15點進場)，

及799、999元方案(全日供應)，國定假日皆以999元以上方案收費，

消費另外加一成服務清潔費10%，用餐限時120分鐘，點餐時間80分鐘，

用餐時間以第1位入場者計算。

採QR CODE線上點餐很方便。

我們今日享用的是 「999元方案」 ，相較其它方案多了和牛小米龍、

和牛漢堡排、牛小排、美國沙朗、A5菲力等頂級肉品，

以及扇貝、澎湖小卷、酒蒸蛤蜊、鹽烤草蝦等海鮮。

飲料有決明子茶、冬瓜檸檬、汽水、奶茶、紅茶等無限暢飲，

另有 每人加價69元可享生啤無限暢飲 ，同桌人員需同一方案。

「禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒」

冰淇淋則提供四種品牌：俄羅斯卡比索、日本LOTTE、泰國Mingo、瑞士莫凡彼，

有超多種口味可無限享用。

餐具及醬料自取，因為【烤必勝日式燒肉(出一張嘴南京店)】肉質都很鮮美，

自助醬料區僅提供蒜泥、辣椒醬、味增醬、燒肉醬油及七味粉，

每桌桌上的調味則有海鹽及胡椒粉可簡單調味，其實他們家的食物新鮮，

不沾醬吃原味就很好吃。

飲料我拿了熱決明子茶，另 加價69元享生啤無限暢飲 ，生啤沁涼爽快配燒肉正適合。

「禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒」

自助吧還有供應「阿嬤的滷肉」及白飯，滷肉是整塊肥美厚實的焢肉，

滷的色澤逼人，可搭配白飯變成焢肉飯好合味。

點餐後會先送上炭火烤爐，燒烤過程中也會不時來更換烤網。

我們的燒烤食材陸續送上桌囉，點了滿滿一桌好豐盛！

【A5肩胛菲力】

「999元方案」 的A５肩胛菲力上頭佈滿細緻油花，鮮紅色澤著實誘人口舌。

A５肩胛菲力烤到半熟，嚐來軟嫩香甜，有肉汁香氣，一入口就能感受到美味滋味。

【和牛小米龍】

和牛小米龍有均均分布的油花，色澤紅潤，

可以看到【烤必勝日式燒肉(出一張嘴南京店)】的肉品都切的大片厚實，很大器。

和牛小米龍口感軟嫩香甜，富有油脂香氣，真是太好吃啦！

【PR美國沙朗】

選用Prime等級的美國沙朗牛，肉質較為細緻。

沙朗牛烤至5-6分熟，肉質紮實嫩口，口感也非常美味啊！

【上選牛舌】

上選牛舌切成薄片方便燒烤，再附上店家特製的蔥鹽。

Ｑ彈的牛舌烤至半熟後舖上蔥鹽，鹹香的蔥鹽更襯脫出牛舌的美味，讓人意猶未盡。

【照燒牛五花】

半肥半瘦的牛五花有先用照燒醬提味。

牛五花油脂較為豐富，入口有肉汁香氣，還多了點照燒醬的甜香滋味。

【伊比利豬梅花】

伊比利豬梅花色澤也是紅潤誘人，帶有豐富油花。

伊比利豬經燒烤後富有油脂，加點蒜泥及辣椒醬沾燒肉醬油，嚐來肉實紮實軟嫩。

【包肉生菜】

搭配燒肉的的包肉生菜也來一份。

【四川麻辣牛肉湯】

這碗四川麻辣牛肉湯味道好讚啊！佐以大量牛肉片、豆皮及鴨血等食材，

湯底辣香濃醇，嚐來是豐富的多層次美味，喝來很涮嘴。

【柳葉魚／椒香飛卷／椒鹽扇貝／鹽烤草蝦／懶人愛吃蝦】

這盤海鮮拚盤看來好豐富！有柳葉魚、椒香飛卷、椒鹽扇貝、鹽烤草蝦、懶人愛吃蝦，

擺盤精緻，光看就忍不住吞口水了！

先烤椒香飛卷及懶人愛吃蝦，懶人愛吃蝦店家有事先剝好蝦殼方便食用，味道鮮美；

椒香飛卷有先灑上七味粉，略烤一下即可食用，口感Ｑ彈有勁。

再來烤柳葉魚及鹽烤草蝦，草蝦肉質飽滿，口感彈牙，吃原味就很可口了；

柳葉魚比較難烤，建議可請服務人員協助烤比較不會沾網。

椒鹽扇貝口感Q彈，嚐來鮮嫩美味。

【美國帶骨牛小排／美式漢堡排／極品骰子菲力】

這盤有兩大塊美國帶骨牛小排、兩塊美式漢堡排及5塊極品骰子菲力。

美國帶骨牛小排一整片非常之厚實啊！放在烤盤上都快滿出來了！

燒烤至5-6分熟後分切成塊，嚐來軟嫩多汁，油香滿益，非常美味！

美式漢堡排肉質軟嫩綿密，入口有肉汁香甜，加上炭烤滋味更具香氣；

極品骰子菲力切成骰子形狀易入口的大小，嚐來香氣十足，帶點嚼勁，

本身就有先灑上椒鹽及醬汁提味，滋味可口。

【野菜】

野菜盤有香菇、青椒、杏鮑菇、櫛瓜、洋蔥及甜不辣。

甜不辣軟Ｑ，青椒鮮脆爽口，香菇、杏鮑菇軟嫩Ｑ彈；

洋蔥香甜多汁，野菜類不用沾醬吃原味就很好吃。

【雪花豬頸肉／浩克豬頸肉／羅勒雞軟骨】

接下來進入第二輪的點餐，我們點了雪花豬頸肉、浩克豬頸肉、及羅勒雞軟骨。

雪花豬頸肉肉質紮實帶點Q勁，燒烤到微微焦香，輕沾點燒肉醬油入口就很美味。

雪花豬頸肉也可以包在生菜肉食用，口感更為豐富。

浩克豬頸肉就是以綠色青醬調味，燒烤後鮮美嫩口，帶有濃郁青醬塔香氣味。

我最愛的雞軟骨帶些許肉，烤的香脆帶勁，有淡淡羅勒香氣，好好吃啊！

【酒蒸蛤蜊】

大顆蛤蜊加入酒、薑絲及水放在烤爐上煮，湯頭充滿海味甘甜帶點淡淡酒香，

新鮮吃原味就很美味。

【雪花霜降牛】

第二輪還加點了這油脂分布細緻，口感會較嫩的雪花霜降牛。

雪花牛入口油香滿溢，嚐來鮮嫩可口，好吃沒話說。

最後再來幾球香甜的冰淇淋，我們拿了卡比索的蘭姆葡萄、巧克力布朗尼，

及莫凡彼的法式蜂蜜、芒果及薄荷巧克力，每種口味都很可口而且不會太甜膩，

我們大推法式蜂蜜、蘭姆葡萄及巧克力布朗尼，

美味冰淇淋也為今日頂級的燒肉饗宴做完美結尾。

【烤必勝(出一張嘴南京店)】精選頂級肉品及海鮮品質，新鮮美味，種類眾多，

環境舒適，服務人員也親切有禮，加上多達20種以上口味的冰淇淋，

既能吃到美味燒肉又能品嚐香甜冰淇淋真是太幸福啦！

【烤必勝(出一張嘴南京店)】

地址：台北市中山區南京東路二段49號2樓

電話: 02 2571 4805

營業時間：週日至週四12:00-23:00，週五、週六 12:00~00:00

FB：出一張嘴日式燒肉

烤必勝(出一張嘴)分店：

【出一張嘴日式燒肉(烤必勝)南京】 台北市中山區南京東路二段49號2樓

【出一張嘴日式燒肉(烤必勝)公館】 台北市中正區羅斯福路四段44號2樓

【出一張嘴日式燒肉(烤必勝)台中】 台中市西區公益路77號12樓

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