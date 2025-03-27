愛吃燒肉的我們這天來到的是【烤必勝日式燒肉(出一張嘴南京店)】，
提供三種價位吃到飽方案，選用頂級肉品、海鮮及多種新鮮食材，
以炭火燒烤增添香氣，主打不需太多調味就能吃出燒肉的鮮美味，
還有卡比索、莫凡彼等四大品牌冰淇淋無限供應，豐富餐點內容讓人飽足而歸。
【烤必勝日式燒肉(出一張嘴南京店)】位在中山區南京東路二段上，
錢櫃KTV附近，店面入口位在二樓，距捷運松江南京站步行約5分鐘左右即達，
主打單點式頂級炭火燒肉吃到飽。
二樓用餐環境舒適，桌面及座椅寬大，以木製材質為主，用餐起來很舒適，
而且每桌都有長型抽油煙系統，店家還配有先進的送餐機器人更有效率。
店內使用木炭慢火燒烤，燒烤後食物會帶點炭香氣味，
但使用超強的抽排風系統，用餐完畢身上居然沒有油煙味耶！
店家提供三種價位燒烤吃到飽，方案699元(限平日中午12-15點進場)，
及799、999元方案(全日供應)，國定假日皆以999元以上方案收費，
消費另外加一成服務清潔費10%，用餐限時120分鐘，點餐時間80分鐘，
用餐時間以第1位入場者計算。
採QR CODE線上點餐很方便。
我們今日享用的是「999元方案」，相較其它方案多了和牛小米龍、
和牛漢堡排、牛小排、美國沙朗、A5菲力等頂級肉品，
以及扇貝、澎湖小卷、酒蒸蛤蜊、鹽烤草蝦等海鮮。
飲料有決明子茶、冬瓜檸檬、汽水、奶茶、紅茶等無限暢飲，
另有每人加價69元可享生啤無限暢飲，同桌人員需同一方案。
「禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒」
冰淇淋則提供四種品牌：俄羅斯卡比索、日本LOTTE、泰國Mingo、瑞士莫凡彼，
有超多種口味可無限享用。
餐具及醬料自取，因為【烤必勝日式燒肉(出一張嘴南京店)】肉質都很鮮美，
自助醬料區僅提供蒜泥、辣椒醬、味增醬、燒肉醬油及七味粉，
每桌桌上的調味則有海鹽及胡椒粉可簡單調味，其實他們家的食物新鮮，
不沾醬吃原味就很好吃。
飲料我拿了熱決明子茶，另加價69元享生啤無限暢飲，生啤沁涼爽快配燒肉正適合。
「禁止酒駕／未滿18歲請勿飲酒」
自助吧還有供應「阿嬤的滷肉」及白飯，滷肉是整塊肥美厚實的焢肉，
滷的色澤逼人，可搭配白飯變成焢肉飯好合味。
點餐後會先送上炭火烤爐，燒烤過程中也會不時來更換烤網。
我們的燒烤食材陸續送上桌囉，點了滿滿一桌好豐盛！
【A5肩胛菲力】
「999元方案」的A５肩胛菲力上頭佈滿細緻油花，鮮紅色澤著實誘人口舌。
A５肩胛菲力烤到半熟，嚐來軟嫩香甜，有肉汁香氣，一入口就能感受到美味滋味。
【和牛小米龍】
和牛小米龍有均均分布的油花，色澤紅潤，
可以看到【烤必勝日式燒肉(出一張嘴南京店)】的肉品都切的大片厚實，很大器。
和牛小米龍口感軟嫩香甜，富有油脂香氣，真是太好吃啦！
【PR美國沙朗】
選用Prime等級的美國沙朗牛，肉質較為細緻。
沙朗牛烤至5-6分熟，肉質紮實嫩口，口感也非常美味啊！
【上選牛舌】
上選牛舌切成薄片方便燒烤，再附上店家特製的蔥鹽。
Ｑ彈的牛舌烤至半熟後舖上蔥鹽，鹹香的蔥鹽更襯脫出牛舌的美味，讓人意猶未盡。
【照燒牛五花】
半肥半瘦的牛五花有先用照燒醬提味。
牛五花油脂較為豐富，入口有肉汁香氣，還多了點照燒醬的甜香滋味。
【伊比利豬梅花】
伊比利豬梅花色澤也是紅潤誘人，帶有豐富油花。
伊比利豬經燒烤後富有油脂，加點蒜泥及辣椒醬沾燒肉醬油，嚐來肉實紮實軟嫩。
【包肉生菜】
搭配燒肉的的包肉生菜也來一份。
【四川麻辣牛肉湯】
這碗四川麻辣牛肉湯味道好讚啊！佐以大量牛肉片、豆皮及鴨血等食材，
湯底辣香濃醇，嚐來是豐富的多層次美味，喝來很涮嘴。
【柳葉魚／椒香飛卷／椒鹽扇貝／鹽烤草蝦／懶人愛吃蝦】
這盤海鮮拚盤看來好豐富！有柳葉魚、椒香飛卷、椒鹽扇貝、鹽烤草蝦、懶人愛吃蝦，
擺盤精緻，光看就忍不住吞口水了！
先烤椒香飛卷及懶人愛吃蝦，懶人愛吃蝦店家有事先剝好蝦殼方便食用，味道鮮美；
椒香飛卷有先灑上七味粉，略烤一下即可食用，口感Ｑ彈有勁。
再來烤柳葉魚及鹽烤草蝦，草蝦肉質飽滿，口感彈牙，吃原味就很可口了；
柳葉魚比較難烤，建議可請服務人員協助烤比較不會沾網。
椒鹽扇貝口感Q彈，嚐來鮮嫩美味。
【美國帶骨牛小排／美式漢堡排／極品骰子菲力】
這盤有兩大塊美國帶骨牛小排、兩塊美式漢堡排及5塊極品骰子菲力。
美國帶骨牛小排一整片非常之厚實啊！放在烤盤上都快滿出來了！
燒烤至5-6分熟後分切成塊，嚐來軟嫩多汁，油香滿益，非常美味！
美式漢堡排肉質軟嫩綿密，入口有肉汁香甜，加上炭烤滋味更具香氣；
極品骰子菲力切成骰子形狀易入口的大小，嚐來香氣十足，帶點嚼勁，
本身就有先灑上椒鹽及醬汁提味，滋味可口。
【野菜】
野菜盤有香菇、青椒、杏鮑菇、櫛瓜、洋蔥及甜不辣。
甜不辣軟Ｑ，青椒鮮脆爽口，香菇、杏鮑菇軟嫩Ｑ彈；
洋蔥香甜多汁，野菜類不用沾醬吃原味就很好吃。
【雪花豬頸肉／浩克豬頸肉／羅勒雞軟骨】
接下來進入第二輪的點餐，我們點了雪花豬頸肉、浩克豬頸肉、及羅勒雞軟骨。
雪花豬頸肉肉質紮實帶點Q勁，燒烤到微微焦香，輕沾點燒肉醬油入口就很美味。
雪花豬頸肉也可以包在生菜肉食用，口感更為豐富。
浩克豬頸肉就是以綠色青醬調味，燒烤後鮮美嫩口，帶有濃郁青醬塔香氣味。
我最愛的雞軟骨帶些許肉，烤的香脆帶勁，有淡淡羅勒香氣，好好吃啊！
【酒蒸蛤蜊】
大顆蛤蜊加入酒、薑絲及水放在烤爐上煮，湯頭充滿海味甘甜帶點淡淡酒香，
新鮮吃原味就很美味。
【雪花霜降牛】
第二輪還加點了這油脂分布細緻，口感會較嫩的雪花霜降牛。
雪花牛入口油香滿溢，嚐來鮮嫩可口，好吃沒話說。
最後再來幾球香甜的冰淇淋，我們拿了卡比索的蘭姆葡萄、巧克力布朗尼，
及莫凡彼的法式蜂蜜、芒果及薄荷巧克力，每種口味都很可口而且不會太甜膩，
我們大推法式蜂蜜、蘭姆葡萄及巧克力布朗尼，
美味冰淇淋也為今日頂級的燒肉饗宴做完美結尾。
【烤必勝(出一張嘴南京店)】精選頂級肉品及海鮮品質，新鮮美味，種類眾多，
環境舒適，服務人員也親切有禮，加上多達20種以上口味的冰淇淋，
既能吃到美味燒肉又能品嚐香甜冰淇淋真是太幸福啦！
【烤必勝(出一張嘴南京店)】
地址：台北市中山區南京東路二段49號2樓
電話: 02 2571 4805
營業時間：週日至週四12:00-23:00，週五、週六 12:00~00:00
FB：出一張嘴日式燒肉
烤必勝(出一張嘴)分店：
【出一張嘴日式燒肉(烤必勝)南京】 台北市中山區南京東路二段49號2樓
【出一張嘴日式燒肉(烤必勝)公館】 台北市中正區羅斯福路四段44號2樓
【出一張嘴日式燒肉(烤必勝)台中】 台中市西區公益路77號12樓
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