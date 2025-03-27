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台中市和平區【2025武陵農場露營】武陵露營區介紹、住宿種類、預訂資訊攻略

2025-03-27 16:15:07 文字：好好玩 FUNIT
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好好玩 FUNIT

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還在煩惱武陵農場住宿嗎? 就來武陵農場露營吧！四季都很繽紛的武陵農場，絕美的景色配上超愜意的環境，一生中一定要來露營一次！武陵露營每到花季都一位難求，櫻花季的露營區若碰到228連假更是秒殺！先看完這次露營區的介紹，下次就能在滿開的櫻花下仰望星空，或是在充滿氣氛的落羽松下喝杯熱可可，度過一個美好的夜晚。

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台中市和平區【2025武陵農場露營】武陵露營區介紹、住宿種類、預訂資訊攻略
圖片授權：IG @lovely_mimi_ho
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重點整理：

武陵農場露營｜露營區簡介

台中市和平區【2025武陵農場露營】武陵露營區介紹、住宿種類、預訂資訊攻略
圖片授權：IG@no1305

位在高海拔區的武陵農場在台中宜蘭交界處，有著豐富的自然生態與壯闊的山間景色可以欣賞，涼爽的舒適氣候也成為天然的避暑樂園。到武陵農場除了入住梨山賓館之外，露營也是種非常熱門的玩法唷！除了有一般的營地之外，還有提供不需搭帳的露營屋，不需要大包小包也能體會到露營的趣味。

台中市和平區【2025武陵農場露營】武陵露營區介紹、住宿種類、預訂資訊攻略
圖片來源：武陵農場露營區

武陵農場露營｜露營區種類

棧板區

抵達露營區後要先到管理中心登記處去報到，然後選擇營位並將餘款付清。露營區A、A1、C、D、D1及E區為木棧板營位，每個營位有一個專屬車位，不過棧板有分成300*300、300*320和420*420大小，可視自己的帳篷大小決定。A區有一整排落羽松樹，在秋冬之際被黃橙紅色落羽松包圍，別有一番風味，也是最多網友推薦的營區。

台中市和平區【2025武陵農場露營】武陵露營區介紹、住宿種類、預訂資訊攻略
圖片授權：IG @isping1018

小木屋區

除了自己搭帳之外，武陵農場露營區也有小木屋可以選擇，雖然睡袋、露營用品還是要自己準備，但是省去了搭帳、收帳的麻煩。A1區最裡面有5間景觀小木屋，後方有個景觀平台可以眺望山景，擁有極佳景觀、視野遼闊，是很熱門的房型。B區營位的彩色露營小屋，雖然沒有獨立車位，可愛繽紛的模樣超吸睛，露營屋後方種植很多櫻花樹，每到櫻花季期間這區超熱門的，會比較難訂，很適合給大學生辦活動。不過要注意露營屋內是沒有衛浴設備的，一樣需要到公用區使用！

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圖片授權：IG @sss540418

空中帳篷

B區除了彩色小木屋之外還提供離地空中帳篷，也是懶人露營的好選擇，整齊排列好的帳篷被放在架高的棧板上，裡頭附上睡墊，雖然有架高但到清晨帳面上還是會返潮，盡量不要把物品靠著帳篷才不會弄得溼答答的！在空中帳篷中央還有小朋友最愛的兒童遊戲區，寬闊的遊戲空間裡有翹翹板、溜滑梯等設施，也能就近照看孩子對家長來說很方便。

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圖片授權：IG @dodoerkk

武陵農場露營｜預約資訊&注意事項

預約資訊

武陵農場露營區採網路訂位，進入網頁必須先註冊登入才可訂位，只能選擇要訂哪區，實際營位需至現場劃位，下訂後預付訂金，剩下的款項至管理中心劃位時再付清。

每月1日上午08:00會開放含當月3個月的系統訂位。例如 : 12月1日上午08:00開放訂位12月到次年2月底。
武陵農場露營區專線：04-25901470 / 04-25901265

注意事項

武陵農場露營區因位於雪霸國家公園範圍內，詳細注意事項參考武陵農場露營區官網

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圖片授權：IG @jain_yi 
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