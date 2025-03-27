為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略

2025-03-27 16:20:11 文字：好好玩 FUNIT
share
好好玩 FUNIT

好好玩 FUNIT

近年來不停推陳出新的彰化景點，除了人氣的彰化扇形車庫台灣玻璃館之外，更有愈來愈多好玩又好拍的網美IG打卡景點。提到最具代表性的彰化觀光景點，當然就是「八卦山大佛風景區」囉！來到八卦山除了指標性的八卦山大佛之外，更不能錯過2025彰化月影燈季 「emoji樂園」，本篇整理彰化月影燈季必看亮點、小提燈領取資訊和交通攻略，2025連假快安排一趟八卦山之旅吧。

【2025燈會全攻略】
｜全台燈會2025台灣燈會台北燈節｜
｜南投燈會月影燈季台南燈會
彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片來源：2025彰化月影燈季

重點整理：

2025彰化月影燈季

2020年首次在彰化地標八卦山風景區推出的「月影燈季」，每年都廣受好評。2025年月影燈季以「emoji樂園」為主題，在2024/12/28登場，大家熟悉的emoji符號從手機蹦出來，搭配璀璨燈光，陪大家迎接嶄新的一年！

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片授權：IG@sunlightbai

今年八卦山大佛風景區除了燈區佈滿各種表情符號，更結合大佛及夜空為背景，設計精采的燈光秀，有巨型emoji裝置，搭配電影授權歌曲及表情變化，充滿可愛逗趣的氛圍。每逢週五還有Energy的「星期五晚上」特別版音樂及燈光秀表演，可以來八卦山挑戰16蹲！展區有互動式、沉浸式、玩樂式等各種主題，到處都是打卡重點，2025元宵節就到八卦山美拍一番吧！

2025彰化月影燈季｜時間地點

2025月影燈季從2024年12月28日起開跑，燈會期間將一路展出到2025年的3月2日止，讓大家從跨年農曆新年假期元宵節228都能前來賞燈。

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片來源：2025彰化月影燈季
2025彰化月影燈季
活動展期：2024/12/28-2025/3/2
活動地點：八卦山大佛風景區
亮燈時間：17:30-22:00
燈光秀時間：18:00-21:30（展演時間配合日落進行調整）

2025彰化月影燈季｜小提燈發放

去年發放的「多多龍小提燈」引起熱烈迴響，今年發放限量的emoji小提燈可別再錯過囉！除了點燈日當天，還有1/25「樂翻寒假」、2/8「歡慶元宵」、2/14「情人放閃」等節日，將發送不同表情的小提燈。另外今年也規畫「微笑emoji」快閃展區，接連在鹿港北區旅服中心、彰化自然生態教育中心、田尾公路花園、員林燈會等展區發放限量小提燈，2025過年帶著家裡小朋友來彰化開心提燈過春節吧！

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片來源：愛玩彰化
小提燈發放日期：
2024/12/28：點燈日
2025/1/25：樂翻寒假
2025/2/8：歡慶元宵
2025/2/14：情人放閃
小提燈快閃日期：當週週六17:00起，各發放限量300個「emoji」小提燈
1/12前：鹿港北區旅服中心
1/13-1/19：彰化自然生態教育中心（白色海豚屋）
1/20-26：田尾公路花園 怡心園
1/27-2/2：員林燈會

2025彰化月影燈季｜賞燈地圖

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片來源：2025彰化月影燈季

2025彰化月影燈季｜必拍亮點

八卦山大佛風景區一直是許多彰化人心靈寄託，習慣會來參拜大佛為新年祈福。「2025彰化月影燈季」除了提供傳統歲末年初時節濃厚的過節氣氛，今年也設計不同以往的主題燈區讓大家前來賞燈哦！

emoji燈區

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片來源：2025彰化月影燈季
彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片來源：2025彰化月影燈季

大佛燈光秀

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片來源：月影燈季官網
燈光秀時間：18:00-21:30（每半小時一場）

2025彰化月影燈季｜交通攻略

彰化月影燈季周邊停車場及交通動線

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片來源：2025彰化月影燈季

自行開車

  • 國道1號-彰化交流道下-省道臺19線-卦山路。

市區客運【18路】

MOOVO公共自行車

  • 騎乘公共自行車至縣立圖書館站（文化局），再步行至燈區。（步行時間約10分鐘）

2025彰化月影燈季｜八卦山附近景點

彰化縣立美術館

採用樹枝狀鋼骨結構建造，彰化縣立美術館的建築外觀超美超好拍，更會搭配不同展覽或季節做期間限定的佈置或裝置藝術。

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片授權：IG@ chu_madeline
地址：彰化縣彰化市卦山路3號
營業時間：09:00-17:00（週一公休）
詳細資訊：彰化縣立美術館官網

彰化生活美學館

為了推動生活美學而成立，前身為國立彰化社會教育館的「彰化生活美學館」就設在八卦山腳，四周蔥鬱綠意中特殊造型的建築，很適合來走走散心順便找找喜歡的角落拍拍美照。

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片授權：IG@ lnk_pp
地址：彰化縣彰化市卦山路 18 號
營業時間：09:00-17:00（週一公休）
詳細資訊：彰化生活美學館官網

南天宮十八層地獄

全台灣共有兩間電動機關鬼屋般的電動機關鬼屋，除了台南麻豆代天府，另一間就是在八卦山旁的南天宮。雖然部分設施有點老舊，但卻也因此更添加了一味驚悚感！

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片授權：IG@ chloenono
地址：彰化市公園路一段187巷12號
營業時間：08:00-18:30
門票：全票50元、學生軍警40元、兒童30元
推薦閱讀：彰化景點推薦

2025彰化月影燈季｜彰化夜景餐廳

貓頭鷹廣場

「貓頭鷹廣場」乍看之下像是一般景點的名字，但其實是八卦山台139線上的一家景觀餐廳，主打可以邊泡腳邊賞彰化風景！泡腳區面對著遼闊的彰化山景加市景，夕陽跟夜景都是很搶手的時段喔～

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片授權：IG @sensen.life
彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片授權：IG@ mei__wang
地址：彰化縣彰化市大彰路65號
營業時間：平日17:00-00:00；週末14:00-00:00

卦山月園景觀餐廳

就坐落在大佛風景區旁的「卦山月園景觀餐廳」 可以說是來八卦山大佛風景區最方便的景觀餐廳！室內用餐空間裝潢簡約且高挑寬敞，除了設計有整片環繞玻璃窗就像是玻璃屋一般，二樓戶外用餐區更可以眺望彰化美麗的夜景。

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片授權：IG@ t99922
地址：彰化縣彰化市卦山路23號
營業時間：週日到週四：11:00～23:00；週五六11:00-01:00（週二公休）

看完以上介紹，是不是也準備來一趟八卦山之旅呢？彰化月影燈季一路會展示到228連假後，快安排時間來跟大佛打招呼吧！

彰化縣彰化市2025彰化月影燈季｜八卦山「emoji樂園」燈區必看亮點、小提燈領取、交通攻略
圖片授權：IG@yunfendeng
彰化景點 彰化美食
彰化一日遊
田尾景點
鹿港景點
員林景點
溪湖景點
彰化登山步道
彰化觀光工廠 		彰化早午餐
彰化下午茶
彰化甜點
彰化月餅
彰化肉圓
彰化伴手禮
鹿港美食
精誠夜市美食

來彰化住一晚：彰化住宿推薦

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
台中市新社區2024新社花海|太空花境7大主題花卉裝置藝術超好拍!臺中國際花毯節活動、交通、周邊景點、住宿資訊|台中活動
 利歐娜樂生活 Leona Fun Life
台中市西屯區2025中臺灣元宵燈會｜臺中市教育局燈區 「蛇畫故事」光影交織的奇幻藝想之旅
 小企鵝生活趣
台中黃花風鈴木大爆發！廍子公園金色花海必拍攻略，交通停車資訊全公開。
 饅頭弟
南投縣魚池鄉【2025九族薰衣草季】帶你直奔歐洲，欣賞紫戀薰衣草浪漫花海｜花季時間、活動優惠、交通資訊
 好好玩 FUNIT
彰化縣彰化市彰化就醬玩｜來場香路輕旅的卷軸式旅行帶你悠遊彰化在地秘境景點、小吃香路美食網羅！
 Kiwi
推薦商品
keyboard_arrow_up