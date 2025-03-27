近年來不停推陳出新的彰化景點，除了人氣的彰化扇形車庫、台灣玻璃館之外，更有愈來愈多好玩又好拍的網美IG打卡景點。提到最具代表性的彰化觀光景點，當然就是「八卦山大佛風景區」囉！來到八卦山除了指標性的八卦山大佛之外，更不能錯過2025彰化月影燈季 「emoji樂園」，本篇整理彰化月影燈季必看亮點、小提燈領取資訊和交通攻略，2025連假快安排一趟八卦山之旅吧。

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2025彰化月影燈季

2020年首次在彰化地標八卦山風景區推出的「月影燈季」，每年都廣受好評。2025年月影燈季以「emoji樂園」為主題，在2024/12/28登場，大家熟悉的emoji符號從手機蹦出來，搭配璀璨燈光，陪大家迎接嶄新的一年！

今年八卦山大佛風景區除了燈區佈滿各種表情符號，更結合大佛及夜空為背景，設計精采的燈光秀，有巨型emoji裝置，搭配電影授權歌曲及表情變化，充滿可愛逗趣的氛圍。每逢週五還有Energy的「星期五晚上」特別版音樂及燈光秀表演，可以來八卦山挑戰16蹲！展區有互動式、沉浸式、玩樂式等各種主題，到處都是打卡重點，2025元宵節就到八卦山美拍一番吧！

2025彰化月影燈季｜時間地點

2025月影燈季從2024年12月28日起開跑，燈會期間將一路展出到2025年的3月2日止，讓大家從跨年、農曆新年假期、元宵節到228都能前來賞燈。

2025彰化月影燈季 活動展期：2024/12/28-2025/3/2 活動地點：八卦山大佛風景區 亮燈時間：17:30-22:00 燈光秀時間：18:00-21:30（展演時間配合日落進行調整）

2025彰化月影燈季｜小提燈發放

去年發放的「多多龍小提燈」引起熱烈迴響，今年發放限量的emoji小提燈可別再錯過囉！除了點燈日當天，還有1/25「樂翻寒假」、2/8「歡慶元宵」、2/14「情人放閃」等節日，將發送不同表情的小提燈。另外今年也規畫「微笑emoji」快閃展區，接連在鹿港北區旅服中心、彰化自然生態教育中心、田尾公路花園、員林燈會等展區發放限量小提燈，2025過年帶著家裡小朋友來彰化開心提燈過春節吧！

小提燈發放日期： 2024/12/28：點燈日 2025/1/25：樂翻寒假 2025/2/8：歡慶元宵 2025/2/14：情人放閃 小提燈快閃日期：當週週六17:00起，各發放限量300個「emoji」小提燈 1/12前：鹿港北區旅服中心 1/13-1/19：彰化自然生態教育中心（白色海豚屋） 1/20-26：田尾公路花園 怡心園 1/27-2/2：員林燈會

2025彰化月影燈季｜賞燈地圖

2025彰化月影燈季｜必拍亮點

八卦山大佛風景區一直是許多彰化人心靈寄託，習慣會來參拜大佛為新年祈福。「2025彰化月影燈季」除了提供傳統歲末年初時節濃厚的過節氣氛，今年也設計不同以往的主題燈區讓大家前來賞燈哦！

emoji燈區

大佛燈光秀

圖片來源：月影燈季官網

燈光秀時間：18:00-21:30（每半小時一場）

2025彰化月影燈季｜交通攻略

彰化月影燈季周邊停車場及交通動線

自行開車

國道1號-彰化交流道下-省道臺19線-卦山路。

市區客運【18路】

MOOVO公共自行車

騎乘公共自行車至縣立圖書館站（文化局），再步行至燈區。（步行時間約10分鐘）

2025彰化月影燈季｜八卦山附近景點

彰化縣立美術館

採用樹枝狀鋼骨結構建造，彰化縣立美術館的建築外觀超美超好拍，更會搭配不同展覽或季節做期間限定的佈置或裝置藝術。

彰化生活美學館

為了推動生活美學而成立，前身為國立彰化社會教育館的「彰化生活美學館」就設在八卦山腳，四周蔥鬱綠意中特殊造型的建築，很適合來走走散心順便找找喜歡的角落拍拍美照。

地址：彰化縣彰化市卦山路 18 號 營業時間：09:00-17:00（週一公休） 詳細資訊：彰化生活美學館官網

南天宮十八層地獄

全台灣共有兩間電動機關鬼屋般的電動機關鬼屋，除了台南麻豆代天府，另一間就是在八卦山旁的南天宮。雖然部分設施有點老舊，但卻也因此更添加了一味驚悚感！

地址：彰化市公園路一段187巷12號 營業時間：08:00-18:30 門票：全票50元、學生軍警40元、兒童30元

2025彰化月影燈季｜彰化夜景餐廳

貓頭鷹廣場

「貓頭鷹廣場」乍看之下像是一般景點的名字，但其實是八卦山台139線上的一家景觀餐廳，主打可以邊泡腳邊賞彰化風景！泡腳區面對著遼闊的彰化山景加市景，夕陽跟夜景都是很搶手的時段喔～

地址：彰化縣彰化市大彰路65號 營業時間：平日17:00-00:00；週末14:00-00:00

卦山月園景觀餐廳

就坐落在大佛風景區旁的「卦山月園景觀餐廳」 可以說是來八卦山大佛風景區最方便的景觀餐廳！室內用餐空間裝潢簡約且高挑寬敞，除了設計有整片環繞玻璃窗就像是玻璃屋一般，二樓戶外用餐區更可以眺望彰化美麗的夜景。

地址：彰化縣彰化市卦山路23號 營業時間：週日到週四：11:00～23:00；週五六11:00-01:00（週二公休）

看完以上介紹，是不是也準備來一趟八卦山之旅呢？彰化月影燈季一路會展示到228連假後，快安排時間來跟大佛打招呼吧！

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