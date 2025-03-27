帶著蔬果姐妹走跳完泰安洗水坑豆腐街後，原本是要直接離開前往大湖採草莓，巧遇熱心的停車場老闆娘，她大力推薦要我們全家人還有時間的話就去泰雅原住民文化產業園區走走，在那可泡腳也還體驗溫泉水煮蛋，重點還是免費景點喔！不加思索的我們就直接前往泰雅原住民文化產業園區來瞧瞧囉！

Table of Contents Toggle

泰雅原住民文化產業園區-交通位置

泰雅原住民文化產業園區位在苗栗泰安鄉，鄰近泰安洗水坑豆腐街，周邊也有不少露營區、溫泉會館等等！開車前來的朋友，泰雅原住民文化產業園區設有免費的路邊停車格，但數量不算多，建議早點來才會有車位停，否則就是要路邊白線停車，請記得不要隨意停在紅線上，以免被開罰。

泰雅原住民文化產業園區-園區介紹

泰雅文物館

泰雅文物館內分為1、2樓，1樓有化妝室、育嬰室、飲水機等服務，館內分為幾個展區可在這了解不少有關泰雅族及其他原住民族群的文化、生活等等，最讓我們印象深刻的是螢火蟲隧道，來到這一定要走訪一趟，拍照打卡真的很不錯。

攤販區

假日才有的攤販區，販售著不少原住民特色小吃、租借服務(原住民服飾、煮蛋的竹籠)等。

煮蛋區.泡腳池

假日才有開放的煮蛋區、泡腳池，開放時間為假日早上十點到下午四點，這一區可是大受歡迎，根本就是清水地熱的復刻版，想體驗煮蛋、泡腳來苗栗泰安就可以體驗到，而在攤販區可以租借到竹籠及購買雞蛋喔！

親子公園

小朋友們最愛的親子公園，這裡有盪鞦韆、溜滑梯、滑索、沙坑等且地板都有舖設軟墊，也設有洗手洗澡的區域，讓小朋友在這消耗體力真的很不錯！

檸檬妹這天也在這玩到捨不得離開！

泰雅原住民文化產業園區-周邊景點

泰雅原住民文化產業園區的周邊景點有泰安洗水坑豆腐街、汶水老街、大湖酒莊、大湖採草莓、巧克力雲莊、仙山登山步道等等，也可安排到南庄老街走走、卓蘭花露農場、卓蘭市區吃吃喝喝、銅鑼大補內彈珠汽水觀光工廠、銅鑼茶廠等地方走走。

泰雅原住民文化產業園區-園區資訊