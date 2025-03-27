台中新社秘境！聚元營地懶人露營新體驗，美式露營車、北歐露營車任你選，星空下享受在地食材豪華烤肉



厭倦了都市的忙碌與吵雜嗎？

想找個地方靜靜地享受大自然，

同時又不想為了露營準備一大堆裝備？

台中新社的「聚元營地」絕對是你的首選！

這個隱身於山林間的營地，

提供多元的露營選擇，

從自搭帳篷到美式、北歐露營車，

再搭配精心設計的豪華烤肉套餐，

讓你輕鬆體驗懶人露營的樂趣

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台中露營趣 聚元營地 位置

聚元營地位於台中新社，

由山下開往聚元營地大約30分鐘，

離市區不遠，

對於想要暫時遠離塵囂，

又不想舟車勞頓的朋友來說，

真的是不錯的選擇。

導航+路邊指標的引導，

很容易就能找到聚元營地的位置。

這一段路比較小，

請大家小心慢行。



看到這一棟營本部，

前方有停車空間，

可以先停車登記入住，

下午茶、隔天早餐也是在這裡用餐，

了解園區設施、活動後，

就可以領取露營車鑰匙了。



台中露營趣 聚元營地 營區地圖

目前聚元營地開放美式露營車(B區)、北歐露營車(C區)、自搭帳/星光電影院&營火(E區)，

日後還會有度假小屋等模式登場，

真的讓人非常的期待。

近C、D區這邊有公廁與飲水機，

也是自搭帳朋友們用水、洗漱的地方。

營地右方是橘子果園，

下方是桃花園，

我們到訪的時候橘子已經採收完成，

而桃花開始綻放，

之後花況應該會更加。

台中露營趣 聚元營地 營區介紹

目前聚元營地的A區尚未開放，

B區的部分是美式露營車區，

目前有兩輛美式露營車。

北歐露營車區於下一層的C區，

這邊有三輛露營車。

自搭帳和星光電影院&營火位於E區。

晚上會撥放電影，

圍著營火，

大家可以自備棉花糖，

一邊烤火看電影、一邊吃著熱呼呼的棉花糖。

每帳都有供電，

電費計算方式請洽官方LINE了解。

還有洗手台和垃圾桶。

近C、D區這邊有公廁、冰箱和飲水機，

也是自搭帳朋友們用水、洗漱的地方，

所以架上提供吹風機，

也有大面鏡子方便大家梳妝。



整體空間很寬敞，

也很乾淨。

營地中不少秋冬季的變色葉植物，

不同的季節到訪，

景緻也大為不同。

園區下方的桃林雖不屬於聚元營地的範圍，

但還是能欣賞到逐漸綻放的桃花。



台中露營趣 聚元營地 露營車開箱

我們這一次入住的是B區的美式露營車，

圓潤的外型搭配上金屬光澤質感，

帶給人一種懷舊且溫馨的感覺。



戶外有一組專屬的桌椅，

和大型的遮陽傘。



傘的下方還有按鈕，

遮陽傘下方配有燈管，

晚上在露營車前燒烤也不用擔心暗摸摸。

露營車內的空間真的蠻寬敞的，

鋪上兩大張雙人床，

仍有活動空間。

躺在床上三面採光，

可以懶洋洋的發呆放空。

露營車旁圍繞著小樹，

雖然無法完全遮蔽，

在享受自然光線之際，

也有種被綠意圍繞的感覺。

話說聚元營地的床真的很速洗(台語)捏!!

寬敞柔軟，

但床體穩定度高，

旁邊的人翻身我都沒感覺。

大大的天窗晚上可以看看星空，

不過我們位於B區還有些周圍的光線影響，

所以當晚其實能看到的不多。

但在營火區那一帶比較暗，

所以是比較適合觀星的好位置。

露營車中有空調，

不管是炎熱的夏天或是冷颼颼的冬天都不用擔心。

還有一組小冰箱，

自備的食物也可以安心存放。

架上備有隔熱不鏽鋼杯、咖啡濾杯、磨豆機，

一旁還有露營燈、水壺和溫控手沖細口壺。

工業風的小鐵盒中還裝的零食、茶包、濾紙和咖啡豆。

露營車右邊是衛浴空間，

小巧的化妝鏡、洗手台，

未提供一次性用品，

像是牙刷、牙膏、刮鬍刀、梳子等，

這部分的用品請大家自行準備。



忘記帶也不用擔心，

營本部的櫃台可以購買喔!!

質感很好的杯子，

當漱口杯會不會太浪費!!

浴室是採乾溼分離，

一邊是淋浴間，

一邊是廁所，

淋浴空間還算蠻寬敞的。

沐浴產品使用的是我個人蠻喜歡的茶籽堂系列，

清新的草本香氣跟大自然的環境真的很搭。

免治馬桶~~

我們到訪這一天頗冷的，

看到有熱熱的馬桶坐墊，

真的是超開心的。

輕巧、風力又大的負離子吹風機，

沙龍級的設備，

這對於每天都要洗頭的我來說超級加分。

聚元營地露營車中的用品質感真的都很不錯，

讓人彷彿走進了一家可以住的質感選物店，

每一件物品都經過精心的搭配，

讓人忍不住想擁有同款商品。

C區的北歐露營車有三輛，

在退房整理後向現場人員詢問後，

讓我們可以拍一下北歐露營車的內部。

整體配置是差不多的，

我才發現第二張柔軟的大床其實是沙發床(感覺可以買~被毆)，

兩人入住的話，

就有小沙發和寬敞一些的活動空間，

在房間內窩沙發，

看著窗景喝咖啡，

感覺也很愜意。

台中露營趣 聚元營地 客房體驗+心靈小卡

享受園區內自然風光，

可以順道體驗聚元精心為大家準備的客房體驗-手搖磨 豆咖啡機、研磨漢方防蚊包。

營地屬自然環境，

難免會有蚊蟲，

所以自己DIY研磨漢方防蚊包，

馬上就可以派上用場。

【研磨漢方防蚊包】

以艾草、薄荷、白芷、丁香、藿香、菖蒲、銀花、香茅和紫蘇等草本植物，

倒入木缽中。

接著就開始搗藥材吧~

在反覆輾壓中，

草本的香氣越來越濃郁。

接著裝入棉布袋中。

掛在露營車裡，

就大功告成囉~~

【手搖磨豆咖啡機】

雖然我有兩台手搖的磨豆機，

但說真的手動磨豆對我來說已經是非常遙遠的記憶了。

聚元營地就是希望大家來這可以放慢腳步，

在齒輪的轉動中，

慢慢磨出咖啡豆的香氣，

也是一種沉澱自己的方式。

咖啡豆提供Wake up to Wilderness的橘色山嵐和黑色森林。



對小孩來說磨咖啡豆是很新鮮的體驗，

只是感覺她磨起來比較費力阿~

橘色山嵐的咖啡豆是走柑橘果香的路線，

而黑色森林而帶著渾厚的堅果巧克力香氣。

搭配溫控手沖細口壺，

一邊露營也能享受手沖的樂趣。

【心靈小卡】

來之前我就在google maps上的評論看到心靈小卡，

不少人直呼很厲害，

但沒有一個人有曬出照片，

本以為是抽卡之類的，

想不到超級的特別。

心靈小卡由營主"手寫"，

先知道名字後，

在很一般的聊天中，

他會接收到要傳遞給這個人的訊息，

然後以手寫的方式呈現。



所以每一個人的訊息都不會一樣，

我拿到之後我就懂為啥大家都沒曬出來了，

這真的是蠻個人、蠻內心的建議。

不過可以跟大家說的是Q比雖然看不懂我小卡上的內容，

但她說營主的字很漂亮，

值得收藏!!

【營火+星空電影院】

晚上19:30在E區會點起營火，

也會撥放電影，

讓大家在星空下享受看電影的晚間時光。

我們到訪這一天雖然比較冷，

但圍著營火，

看著電影，

其實還蠻溫暖的。

有營火怎麼能沒有棉花糖?

我們自備了韓國很熱門的可愛棉花糖，

五種口味都還不一樣!

一邊看電影、一邊吃熱呼呼軟綿綿的烤棉花糖，

對小朋友來說就是非常開心的親子時光。

話說這系列的棉花糖烤熟之後真的超可愛的啦~~

看完電影，

就窩回露營車洗個熱水澡，

就能舒舒服服地躺在床上，

一家人閒聊、好好睡個覺囉~

台中露營趣 聚元營地 一泊三食

餐食的部分聚元營地提供迎賓下午茶、晚餐和隔日的早餐，

下午茶和早餐在營本部享用，

提供的時段為:

下午茶:15:00-16:00；

晚餐17:30-19:30；

早餐的部分則是08:00-09:30。



營本部感覺就像是一間雅致的咖啡廳，

採光明亮，

用餐空間也很寬敞。

聚元營地的餐食全部採用新社在地食材，

讓大家走訪一趟，

享受新社美景、新鮮空氣，

並且享用山林薈萃的美食。

在營本部備飲水機、咖啡機，

也幫大家準備了TWININGS的茶包。

咖啡機中提供美式、拿鐵、卡布奇諾與牛奶，

小朋友想來杯熱牛奶也很方便。

進房前就在這悠閒的喝茶、喝咖啡休息片刻。

【迎賓下午茶】

迎賓下午茶的點心會依據季節以當季、當地新鮮食材製作，

今天我們吃到的是以新社當地產的嬌客-有機奶茶白木耳製作的甜品，

還沒料理前色澤是淡雅的奶茶色，

口感上滑嫩中帶脆感，

整體感比一般白木耳來的厚實。

以蘋果、紅棗和枸杞搭配，

淡雅的甜度、香氣潤澤了味蕾，

真的讓人很喜歡。

一旁搭配的小點心也是新社有名的旺來蓁展極品手工千層脆餅，

網路上都要提前預訂才買得到的，

來聚元營地露營一遊，

也可以順道品嘗一下在地的人氣伴手禮。

【晚餐-火鍋燒烤】

晚餐的用餐位置是在各自露營車前，

享用以當地食材製作的火鍋與燒烤，

在晚餐時段會有專人前來布置用具與食材。

燒烤爐架、火鍋、湯底，

新鮮食材、肉品和飲料陸續上桌。

飲料的部分是檸檬醋，

以有機無毒檸檬依據古法製成，

喝得到果香與微酸的口感，

而且好喝順喉，

但不會有刺激辣喉嚨的嗆感，

我是真的第一次看Sean喝果醋喝這麼多。

火鍋湯底是香菇高湯，

搭配蔬菜一起煮，

味道真的很不錯。

餐點準備的是三人份的餐點，

戶外容易有小蟲，

建議是要下鍋或是上烤架前再打開。

一人份的肉盤份量就蠻多的，

有一份已經以香料醃漬過的雞腿肉，

還有豬肉片和牛肉片。

食蔬的部分與新社在地小農合作，

以在地有機栽培的當季蔬菜為主，

還貼心的分成燒烤食蔬與火鍋菜盤。

燒烤食蔬準備了青椒、香菇、小馬鈴薯、南瓜、地瓜、玉米、玉米筍、米血、豆腐等。

火鍋菜盤也很豐富，

高麗菜、金針菇、香菇、木耳、玉米、玉米筍、蘿蔔、櫛瓜、凍豆腐、貢丸等。

燒烤吃肉很多人喜歡搭配生菜，

增添口感與清爽度。

聚元營地特選沙拉農場的水耕有機生菜，

無農藥、無蟲卵，

口感爽脆清甜，

Q比覺得直接吃就很美味!

烤肉怎麼能沒有醬料?

主廚特製的包肉醬和台式泡菜，

都是搭配燒烤的好夥伴喔~

帶著點味噌風味的包肉醬，

不管是沾蔬菜、沾肉品味道都很不錯。

我個人是蠻推薦再搭配上生菜，

爽脆中帶著鹹香滋味，

真的是我們三一致推薦的吃法。

不愛醬料類也沒關係，

提供玫瑰鹽、義大利香料、芥末胡椒和七味粉，

讓大家自行調味喔!!

山上偏冷的氣候，

來上一碗熱呼呼的蔬菜火鍋湯，

好喝又暖呼呼的。

一邊享受著山林間舒服自然的環境，

一邊吃著烤肉，

天空中繁星點點的，

真的是非常的放鬆。

餐點安排的時間其實蠻剛好的，

吃完飯休息片刻，

就可以到E區烤營火、看星空電影院囉~

【早餐】

本來想早起的，

但床鋪真的就很好睡，

加上山上的溫度真的太適合窩被窩了，

所以錯過了山林雲霧繚繞的美景。

不過起床後在園區內走走，

空氣新鮮、視野很棒，

再來份美味的早餐就更是享受了。

早餐的部分一樣到營本部報到，

主廚以當季的食材製作，

我們這一天吃到的是梅干燒肉搭配五樣小食。

清甜脆口的高麗菜，

簡單川燙、玫瑰鹽調味，

但那自然的甜脆感，

讓人很喜歡。



梅干也是來自於大坑，

曬法不是成綑成綑的曬，

而是一片一片的曬，

接受充足日光照射的梅乾菜香氣濃郁，

搭配肥瘦適中的燒肉，

味道真的很不錯。

以在地種植的紅蘿蔔、香菇，

搭配薑黃、麻油、薑入飯，

咀嚼中香氣在口中蔓延，

這飯糰Q比也搶著要吃。



製作麻藥蛋的雞蛋也是選用新社蛋農的心血，

養殖的過程中，

蛋農以咸豐草、魚腥草增加蛋雞的健康與抵抗力，

小小一顆富含滿滿卵磷脂。

製作前會先篩選蛋的大小，

一致的大小才能讓每一顆麻藥蛋都一樣入味啊!!

我個人很喜歡白蘿蔔，

白蘿蔔吃起來酸甜開胃，

讓整體風味新鮮了不少。

小朋友的早餐就跟我們的不一樣了，

以法國吐司的製作方式，

將吐司替換成法棍麵包，

再淋上香甜的蜂蜜，

就是小朋友喜歡的口味啊!!

蔬菜的部分川燙後，

以玫瑰鹽調味，

讓小朋友吃到最自然的美味。

如玉子燒一般厚實的煎蛋，

也是小朋友的心頭好。

早餐吃完已經很飽了，

沒想到還有甜點，

來聚元有種餓就是主廚很怕你吃不飽~XD

以濃郁的黑糖與老薑為基底，

加上台農57號地瓜。

喝下去整個身體都熱呼呼的，

祛寒又暖身啊!!

不過~好飽~~

吃完早餐還可以悠閒的在園區內漫步，

可以慢慢調整腳步，

順道走訪一下新社周邊的景點。

整體來說聚元營區離台中市區很近，

結合自然、舒適和在地美食，

只需要帶著簡單的行李，

就能來這感受懶人露營的全新體驗。

舒適的露營車、精緻的餐飲、以及令人放鬆的自然美景，

無論你是想獨自一人靜心冥想，

還是和好友家人共度歡樂時光，

聚元營地都能滿足你的需求喔~

台中露營趣 聚元營地 店家資訊

電話:0919 519 690

地址:台中市新社區崑南街29巷5號

粉絲團:聚元營地

IG:聚元營地-中部露營車住宿

聚元營地LINE@

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