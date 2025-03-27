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台中市新社區台中新社秘境！聚元營地懶人露營新體驗，美式露營車、北歐露營車任你選，星空下享受在地食材豪華烤肉

2025-03-27 16:20:35 文字：利歐娜樂生活 Leona Fun Life
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

利歐娜樂生活 Leona Fun Life

台中新社秘境！聚元營地懶人露營新體驗，美式露營車、北歐露營車任你選，星空下享受在地食材豪華烤肉
台中市新社區台中新社秘境！聚元營地懶人露營新體驗，美式露營車、北歐露營車任你選，星空下享受在地食材豪華烤肉

厭倦了都市的忙碌與吵雜嗎？
想找個地方靜靜地享受大自然，
同時又不想為了露營準備一大堆裝備？
台中新社的「聚元營地」絕對是你的首選！
這個隱身於山林間的營地，
提供多元的露營選擇，
從自搭帳篷到美式、北歐露營車，
再搭配精心設計的豪華烤肉套餐，
讓你輕鬆體驗懶人露營的樂趣

台中露營趣 聚元營地  文章目錄
台中露營趣 聚元營地 位置
台中露營趣 聚元營地 營區地圖
台中露營趣 聚元營地 營區介紹
台中露營趣 聚元營地 露營車開箱
台中露營趣 聚元營地 客房體驗+心靈小卡
台中露營趣 聚元營地 一泊三食
台中露營趣 聚元營地 店家資訊
台中美食景點推薦
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台中市新社區台中新社秘境！聚元營地懶人露營新體驗，美式露營車、北歐露營車任你選，星空下享受在地食材豪華烤肉

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台中露營趣 聚元營地 位置

聚元營地位於台中新社，
由山下開往聚元營地大約30分鐘，
離市區不遠，
對於想要暫時遠離塵囂，
又不想舟車勞頓的朋友來說，
真的是不錯的選擇。
導航+路邊指標的引導，
很容易就能找到聚元營地的位置。

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這一段路比較小，
請大家小心慢行。
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看到這一棟營本部，
前方有停車空間，
可以先停車登記入住，
下午茶、隔天早餐也是在這裡用餐，
了解園區設施、活動後，
就可以領取露營車鑰匙了。
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台中露營趣 聚元營地 營區地圖

目前聚元營地開放美式露營車(B區)、北歐露營車(C區)、自搭帳/星光電影院&營火(E區)，
日後還會有度假小屋等模式登場，
真的讓人非常的期待。
近C、D區這邊有公廁與飲水機，
也是自搭帳朋友們用水、洗漱的地方。
營地右方是橘子果園，
下方是桃花園，
我們到訪的時候橘子已經採收完成，
而桃花開始綻放，
之後花況應該會更加。

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台中露營趣 聚元營地 營區介紹

目前聚元營地的A區尚未開放，
B區的部分是美式露營車區，
目前有兩輛美式露營車。

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北歐露營車區於下一層的C區，
這邊有三輛露營車。

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自搭帳和星光電影院&營火位於E區。

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晚上會撥放電影，
圍著營火，
大家可以自備棉花糖，
一邊烤火看電影、一邊吃著熱呼呼的棉花糖。

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每帳都有供電，
電費計算方式請洽官方LINE了解。

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還有洗手台和垃圾桶。

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近C、D區這邊有公廁、冰箱和飲水機，
也是自搭帳朋友們用水、洗漱的地方，
所以架上提供吹風機，
也有大面鏡子方便大家梳妝。
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整體空間很寬敞，
也很乾淨。

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營地中不少秋冬季的變色葉植物，
不同的季節到訪，
景緻也大為不同。

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園區下方的桃林雖不屬於聚元營地的範圍，
但還是能欣賞到逐漸綻放的桃花。
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台中露營趣 聚元營地 露營車開箱

我們這一次入住的是B區的美式露營車，
圓潤的外型搭配上金屬光澤質感，
帶給人一種懷舊且溫馨的感覺。

戶外有一組專屬的桌椅，
和大型的遮陽傘。
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傘的下方還有按鈕，
遮陽傘下方配有燈管，
晚上在露營車前燒烤也不用擔心暗摸摸。

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露營車內的空間真的蠻寬敞的，
鋪上兩大張雙人床，

仍有活動空間。

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躺在床上三面採光，
可以懶洋洋的發呆放空。

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露營車旁圍繞著小樹，
雖然無法完全遮蔽，
在享受自然光線之際，
也有種被綠意圍繞的感覺。

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話說聚元營地的床真的很速洗(台語)捏!!
寬敞柔軟，
但床體穩定度高，
旁邊的人翻身我都沒感覺。

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大大的天窗晚上可以看看星空，
不過我們位於B區還有些周圍的光線影響，
所以當晚其實能看到的不多。
但在營火區那一帶比較暗，
所以是比較適合觀星的好位置。

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露營車中有空調，
不管是炎熱的夏天或是冷颼颼的冬天都不用擔心。
還有一組小冰箱，
自備的食物也可以安心存放。

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架上備有隔熱不鏽鋼杯、咖啡濾杯、磨豆機，
一旁還有露營燈、水壺和溫控手沖細口壺。

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工業風的小鐵盒中還裝的零食、茶包、濾紙和咖啡豆。

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露營車右邊是衛浴空間，
小巧的化妝鏡、洗手台，
未提供一次性用品，
像是牙刷、牙膏、刮鬍刀、梳子等，
這部分的用品請大家自行準備。
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忘記帶也不用擔心，
營本部的櫃台可以購買喔!!

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質感很好的杯子，
當漱口杯會不會太浪費!!

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浴室是採乾溼分離，
一邊是淋浴間，
一邊是廁所，
淋浴空間還算蠻寬敞的。

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沐浴產品使用的是我個人蠻喜歡的茶籽堂系列，
清新的草本香氣跟大自然的環境真的很搭。

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免治馬桶~~
我們到訪這一天頗冷的，
看到有熱熱的馬桶坐墊，
真的是超開心的。

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輕巧、風力又大的負離子吹風機，
沙龍級的設備，
這對於每天都要洗頭的我來說超級加分。
聚元營地露營車中的用品質感真的都很不錯，
讓人彷彿走進了一家可以住的質感選物店，
每一件物品都經過精心的搭配，
讓人忍不住想擁有同款商品。

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C區的北歐露營車有三輛，
在退房整理後向現場人員詢問後，
讓我們可以拍一下北歐露營車的內部。

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整體配置是差不多的，
我才發現第二張柔軟的大床其實是沙發床(感覺可以買~被毆)，

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兩人入住的話，
就有小沙發和寬敞一些的活動空間，
在房間內窩沙發，
看著窗景喝咖啡，
感覺也很愜意。

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台中露營趣 聚元營地 客房體驗+心靈小卡

享受園區內自然風光，
可以順道體驗聚元精心為大家準備的客房體驗-手搖磨 豆咖啡機、研磨漢方防蚊包。
營地屬自然環境，
難免會有蚊蟲，
所以自己DIY研磨漢方防蚊包，
馬上就可以派上用場。

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【研磨漢方防蚊包】

以艾草、薄荷、白芷、丁香、藿香、菖蒲、銀花、香茅和紫蘇等草本植物，
倒入木缽中。

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接著就開始搗藥材吧~
在反覆輾壓中，
草本的香氣越來越濃郁。

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接著裝入棉布袋中。

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掛在露營車裡，
就大功告成囉~~

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【手搖磨豆咖啡機】

雖然我有兩台手搖的磨豆機，
但說真的手動磨豆對我來說已經是非常遙遠的記憶了。
聚元營地就是希望大家來這可以放慢腳步，
在齒輪的轉動中，
慢慢磨出咖啡豆的香氣，
也是一種沉澱自己的方式。

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咖啡豆提供Wake up to Wilderness的橘色山嵐和黑色森林。

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對小孩來說磨咖啡豆是很新鮮的體驗，
只是感覺她磨起來比較費力阿~

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橘色山嵐的咖啡豆是走柑橘果香的路線，
而黑色森林而帶著渾厚的堅果巧克力香氣。

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搭配溫控手沖細口壺，
一邊露營也能享受手沖的樂趣。

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【心靈小卡】

來之前我就在google maps上的評論看到心靈小卡，
不少人直呼很厲害，
但沒有一個人有曬出照片，
本以為是抽卡之類的，
想不到超級的特別。
心靈小卡由營主"手寫"，
先知道名字後，
在很一般的聊天中，
他會接收到要傳遞給這個人的訊息，
然後以手寫的方式呈現。

所以每一個人的訊息都不會一樣，
我拿到之後我就懂為啥大家都沒曬出來了，
這真的是蠻個人、蠻內心的建議。
不過可以跟大家說的是Q比雖然看不懂我小卡上的內容，
但她說營主的字很漂亮，
值得收藏!!

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【營火+星空電影院】

晚上19:30在E區會點起營火，
也會撥放電影，
讓大家在星空下享受看電影的晚間時光。

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我們到訪這一天雖然比較冷，
但圍著營火，
看著電影，
其實還蠻溫暖的。

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有營火怎麼能沒有棉花糖?
我們自備了韓國很熱門的可愛棉花糖，
五種口味都還不一樣!

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一邊看電影、一邊吃熱呼呼軟綿綿的烤棉花糖，
對小朋友來說就是非常開心的親子時光。

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話說這系列的棉花糖烤熟之後真的超可愛的啦~~
看完電影，
就窩回露營車洗個熱水澡，
就能舒舒服服地躺在床上，
一家人閒聊、好好睡個覺囉~

 

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台中露營趣 聚元營地 一泊三食

餐食的部分聚元營地提供迎賓下午茶、晚餐和隔日的早餐，
下午茶和早餐在營本部享用，
提供的時段為:
下午茶:15:00-16:00；
晚餐17:30-19:30；
早餐的部分則是08:00-09:30。

營本部感覺就像是一間雅致的咖啡廳，
採光明亮，
用餐空間也很寬敞。

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聚元營地的餐食全部採用新社在地食材，
讓大家走訪一趟，
享受新社美景、新鮮空氣，
並且享用山林薈萃的美食。

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在營本部備飲水機、咖啡機，
也幫大家準備了TWININGS的茶包。

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咖啡機中提供美式、拿鐵、卡布奇諾與牛奶，
小朋友想來杯熱牛奶也很方便。

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進房前就在這悠閒的喝茶、喝咖啡休息片刻。

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【迎賓下午茶】

迎賓下午茶的點心會依據季節以當季、當地新鮮食材製作，
今天我們吃到的是以新社當地產的嬌客-有機奶茶白木耳製作的甜品，
還沒料理前色澤是淡雅的奶茶色，
口感上滑嫩中帶脆感，
整體感比一般白木耳來的厚實。

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以蘋果、紅棗和枸杞搭配，
淡雅的甜度、香氣潤澤了味蕾，
真的讓人很喜歡。

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一旁搭配的小點心也是新社有名的旺來蓁展極品手工千層脆餅，
網路上都要提前預訂才買得到的，
來聚元營地露營一遊，
也可以順道品嘗一下在地的人氣伴手禮。

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【晚餐-火鍋燒烤】

晚餐的用餐位置是在各自露營車前，
享用以當地食材製作的火鍋與燒烤，
在晚餐時段會有專人前來布置用具與食材。

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燒烤爐架、火鍋、湯底，
新鮮食材、肉品和飲料陸續上桌。
飲料的部分是檸檬醋，
以有機無毒檸檬依據古法製成，
喝得到果香與微酸的口感，
而且好喝順喉，
但不會有刺激辣喉嚨的嗆感，
我是真的第一次看Sean喝果醋喝這麼多。

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火鍋湯底是香菇高湯，
搭配蔬菜一起煮，
味道真的很不錯。

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餐點準備的是三人份的餐點，
戶外容易有小蟲，
建議是要下鍋或是上烤架前再打開。

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一人份的肉盤份量就蠻多的，
有一份已經以香料醃漬過的雞腿肉，
還有豬肉片和牛肉片。

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食蔬的部分與新社在地小農合作，
以在地有機栽培的當季蔬菜為主，
還貼心的分成燒烤食蔬與火鍋菜盤。
燒烤食蔬準備了青椒、香菇、小馬鈴薯、南瓜、地瓜、玉米、玉米筍、米血、豆腐等。

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火鍋菜盤也很豐富，
高麗菜、金針菇、香菇、木耳、玉米、玉米筍、蘿蔔、櫛瓜、凍豆腐、貢丸等。

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燒烤吃肉很多人喜歡搭配生菜，
增添口感與清爽度。
聚元營地特選沙拉農場的水耕有機生菜，
無農藥、無蟲卵，
口感爽脆清甜，
Q比覺得直接吃就很美味!

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烤肉怎麼能沒有醬料?
主廚特製的包肉醬和台式泡菜，
都是搭配燒烤的好夥伴喔~

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帶著點味噌風味的包肉醬，
不管是沾蔬菜、沾肉品味道都很不錯。
我個人是蠻推薦再搭配上生菜，
爽脆中帶著鹹香滋味，
真的是我們三一致推薦的吃法。

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不愛醬料類也沒關係，
提供玫瑰鹽、義大利香料、芥末胡椒和七味粉，
讓大家自行調味喔!!

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山上偏冷的氣候，
來上一碗熱呼呼的蔬菜火鍋湯，
好喝又暖呼呼的。

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一邊享受著山林間舒服自然的環境，
一邊吃著烤肉，
天空中繁星點點的，
真的是非常的放鬆。
餐點安排的時間其實蠻剛好的，
吃完飯休息片刻，
就可以到E區烤營火、看星空電影院囉~

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【早餐】

本來想早起的，
但床鋪真的就很好睡，
加上山上的溫度真的太適合窩被窩了，
所以錯過了山林雲霧繚繞的美景。
不過起床後在園區內走走，
空氣新鮮、視野很棒，
再來份美味的早餐就更是享受了。

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早餐的部分一樣到營本部報到，
主廚以當季的食材製作，
我們這一天吃到的是梅干燒肉搭配五樣小食。
清甜脆口的高麗菜，
簡單川燙、玫瑰鹽調味，
但那自然的甜脆感，
讓人很喜歡。
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梅干也是來自於大坑，
曬法不是成綑成綑的曬，
而是一片一片的曬，
接受充足日光照射的梅乾菜香氣濃郁，
搭配肥瘦適中的燒肉，
味道真的很不錯。

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以在地種植的紅蘿蔔、香菇，
搭配薑黃、麻油、薑入飯，
咀嚼中香氣在口中蔓延，
這飯糰Q比也搶著要吃。

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製作麻藥蛋的雞蛋也是選用新社蛋農的心血，
養殖的過程中，
蛋農以咸豐草、魚腥草增加蛋雞的健康與抵抗力，
小小一顆富含滿滿卵磷脂。
製作前會先篩選蛋的大小，
一致的大小才能讓每一顆麻藥蛋都一樣入味啊!!

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我個人很喜歡白蘿蔔，
白蘿蔔吃起來酸甜開胃，
讓整體風味新鮮了不少。

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小朋友的早餐就跟我們的不一樣了，
以法國吐司的製作方式，
將吐司替換成法棍麵包，
再淋上香甜的蜂蜜，
就是小朋友喜歡的口味啊!!
蔬菜的部分川燙後，
以玫瑰鹽調味，
讓小朋友吃到最自然的美味。

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如玉子燒一般厚實的煎蛋，
也是小朋友的心頭好。

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早餐吃完已經很飽了，
沒想到還有甜點，
來聚元有種餓就是主廚很怕你吃不飽~XD
以濃郁的黑糖與老薑為基底，
加上台農57號地瓜。

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喝下去整個身體都熱呼呼的，
祛寒又暖身啊!!
不過~好飽~~

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吃完早餐還可以悠閒的在園區內漫步，
可以慢慢調整腳步，
順道走訪一下新社周邊的景點。

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整體來說聚元營區離台中市區很近，
結合自然、舒適和在地美食，
只需要帶著簡單的行李，
就能來這感受懶人露營的全新體驗。

舒適的露營車、精緻的餐飲、以及令人放鬆的自然美景，
無論你是想獨自一人靜心冥想，
還是和好友家人共度歡樂時光，
聚元營地都能滿足你的需求喔~

台中露營趣 聚元營地 店家資訊

電話:0919 519 690
地址:台中市新社區崑南街29巷5號
粉絲團:聚元營地
IG:聚元營地-中部露營車住宿
聚元營地LINE@

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**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*

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