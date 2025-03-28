大家都知道在學區附近的美食都會讓人驚艷，尤其是價格非常對得起餐點的份量！

今天要推薦給大家的這間東海商圈美食——岩橙豐饌湯鍋， 擁有了40種的鍋物選擇、自熬的湯底、以及多種不同的熟食選項 ，可以說是物超所值的平價鍋物，一起來看看吧 :)

岩橙豐饌鍋物的環境我很喜歡，一開始很擔心平價的鍋物店會很擁擠， 結果裡面的空間很舒服、桌邊間距也很充足，最棒的是還有個人座位，一個人用餐也不尷尬。

還有沾醬區我也很愛，尤其是看到喜歡的香菜真的是好感動！

當然還有像是一些飲料區、爆米花等等都是可以自取，豐富的種類讓人覺得這間岩橙豐饌湯鍋真的好讚。

痛痛鍋

這次選擇的痛痛鍋真的是滿滿的驚喜，鍋裡有著五種不同的海鮮， 像是新鮮的扇貝、鯛魚片、干貝、鮮蝦和蛤蠣，每一樣海鮮都鮮嫩可口，無論是口感還是味道都讓人十分滿足。

將這些海鮮放入鍋中，簡單的高湯底再搭配上新鮮食材的自然鮮味，經過煨煮後湯頭更加濃郁，海鮮的鮮美完全融入湯中，每一口都感覺到海洋的味道。

尤其是每一種海鮮都煮得恰到好處，無論是扇貝的細嫩，干貝的鮮甜，還是蛤蠣的鮮美，所有的味覺都得到了極大的滿足，這一鍋簡單卻又豐富的痛痛鍋，真的是讓人很難不愛。

提供的牛肉片也不馬乎，厚度也足、片數也足夠。

吃到一半發現裡面的鮑魚，一口咬下也真的是很Ｑ彈！

蛤蠣蒜頭雞湯鍋

當這鍋痛痛鍋上桌時，我真的被蛤蠣的數量驚呆了，滿滿的一層海鮮和雞肉塊，讓人根本無法相信這是平價火鍋。這樣的豐富料足，真的是物超所值！

湯頭一煮滾，蛤蠣的鮮美味道迅速融入湯中，與雞湯本身的濃郁相互融合，口感更是層次分明，讓人每一口都充滿驚喜。

而湯中加入的蒜頭也煮得十分入味，變軟後釋放出濃烈的香氣。對於喜歡蒜香的朋友， 建議可以稍微壓一下蒜頭，這樣更能釋放出蒜香的風味，讓湯頭變得更加濃郁 ，更加令人回味。這碗火鍋，無論是從鮮味、層次還是價格，都讓我非常滿意！

起司牛奶鍋

牛奶起司鍋的湯頭是以牛奶和起司粉為基底，再加上乳酪條，整體味道十分濃郁。

在熬煮過程中，要適時翻動鍋中的食材，避免湯頭燒焦，這樣可以保持湯的順滑和香醇。

我原本擔心這樣的湯底會過於膩口，但意外地非常順口，不會有過重的油膩感，反而每一口都讓人感覺溫和又濃郁，吃得津津有味！

尤其是加入了拉麵後，麵條完美吸收湯頭的濃郁奶香，吃上一口，湯味和麵條的結合真是絕妙，兒子也對這湯底口味的拉麵愛不釋口，完美搭配，讓整體味道更加豐富和滿足。

除此之外我也點了一些火鍋可以搭配的配料，最喜歡的絕對是可以點到季節限定的茼蒿。

這份豆皮真的讓我印象深刻，完全沒有炸過的痕跡，呈現出自然的色澤和口感。

這樣的豆皮吃起來既清爽又不油膩，保留了食材最原本的風味，口感柔軟且帶有輕微的嚼勁，店家顯然在選材和製作上非常用心，這樣的食材搭配更能讓人感受到健康與清新，完美地融入了這道鍋物中。

不僅如此，這樣的豆皮也讓整個鍋物的風味更加多元，無論是搭配海鮮還是湯頭，都能很好地吸收湯汁，提升整體的味覺享受。

熟食的部分我選擇的唐揚雞與椒麻雞腿排，份量上來說很充足之外，調味上我也很喜歡！

岩橙豐饌湯鍋提供豐富的鍋物選擇，海鮮豐富的痛痛鍋、濃郁湯底的蛤蠣蒜頭雞湯鍋，以及不膩口的牛奶起司鍋，都讓人滿足。每道鍋物湯頭濃郁，食材新鮮，特別是加入拉麵，吸收湯味後口感絕佳。

店內環境寬敞舒適，適合家庭或單人用餐。配料如季節限定茼蒿、清爽豆皮等，讓味覺層次更加豐富。熟食如唐揚雞與椒麻雞腿排也非常美味，整體性價比高，適合鍋物愛好者一試再試。

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