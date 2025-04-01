

在台北民生社區的幸福甜日式珍珠紅豆餅，他們家的紅豆餅雖然一顆單價大概在25-30元，是比一般的貴一點點，但是你知道嗎？他們可是真材實料，吃起來味道真的沒話說，所以還是很多人甘願掏錢買單呢。

幸福甜日式珍珠紅豆餅 105台北市松山區新東街20號

0985 867 112

14:00–19:30(週六日休息)

這間「幸福甜日式珍珠紅豆餅」的地點其實很好找，就在台北市松山區的新東街20號。傍晚的時候新東街這邊超多人會來買吃的，而「幸福甜日式珍珠紅豆餅」也是其中一家人氣很高的店。如果你從民生東路轉進新東街，不用走太遠就可以看到他們的溫馨小攤位囉。

他們家的料可是放得超級多的，而且都是現場新鮮製作，視覺跟味覺都照顧到了，真的是不容錯過的美味甜點。

他們的營業時間是下午兩點到晚上七點半，不過要注意喔，週六日是休息的。如果你想去的話，記得別撲空了！他們也有提供外帶服務。「幸福甜日式珍珠紅豆餅」一顆單價是25-30元，雖然貴了一點點，但就像我說的，他們用料實在，所以我覺得還算可以接受，而且他們每天還會有今日限定的口味，每次去都可能有不同的驚喜。

我這次就吃到了一個超特別的「芋頭紅豆餅」，是限定版的，所以不是每次去都吃得到喔。

這個芋頭口味真的沒讓我失望，芋頭夠鬆軟又很綿密，熱熱吃超級讚，而且甜度也剛剛好，不會膩。

總體來說，「幸福甜日式珍珠紅豆餅」還蠻好吃的，雖然價格稍微高了一點，但想到它在民生社區這個地段，加上他們看起來用料也很實在，就覺得算是正常的價位啦。

店家/景點資訊

店家名稱： 幸福甜日式珍珠紅豆餅

所在地址：105臺灣台北市松山區新東街20號

營業時間：一 二 三 四 五 14:00-19:30

店家電話：0985 867 112

評價：★★★★★

備註資訊：

幸福甜日式珍珠紅豆餅

105台北市松山區新東街20號

0985 867 112

14:00–19:30(週六日休息) Google即時導航

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