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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #重裝制裁

劇情：皇家海軍陸戰隊退役的里文（傑森史塔森飾）在賈西亞家的建築公司做工頭，存錢努力爭取女兒梅莉的監護權。某天賈西亞家的大女兒珍妮離奇失蹤，里文運用技能幫忙找人，結果意外揭發了一個涉及政府探員與俄羅斯黑幫的犯罪陰謀……。

劇情淺顯易懂，傑森史塔森為解救人質不惜深入虎穴，拿著大大榔頭，近身格鬥展現拳腳功夫，本片更邀請獲得奧斯卡最佳原創劇本的動作巨星席維斯史特龍，所以電影裡的動作戲份真的讓人看了大呼過癮，看爽片就是讚！

改編長篇小說《里文系列》的#重裝制裁，是里文冒險的起點，也是小說的第一本作品。小說的作者恰克迪克森（Chuck Dixon），寫了多達十一本以里文為主角的小說，電影中也為埋有伏筆，超期待續集！

最強動作爽片 #重裝制裁，3月28日（五）全台戲院與全美同步上映！

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#重裝制裁 預告：https://www.youtube.com/watch?v=zZr-sDrNd0g

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