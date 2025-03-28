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【電影首映會】霸氣工頭暴力制裁黑幫犯罪組織，傑森史塔森最強救援任務 #重裝制裁【電影欣賞】【電影推薦】

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2025-03-28 17:54:00 文字：～17七公主的小天地～
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【電影首映會】霸氣工頭暴力制裁黑幫犯罪組織，傑森史塔森最強救2-重裝制裁_海報

劇情：皇家海軍陸戰隊退役的里文（傑森史塔森飾）在賈西亞家的建築公司做工頭，存錢努力爭取女兒梅莉的監護權。某天賈西亞家的大女兒珍妮離奇失蹤，里文運用技能幫忙找人，結果意外揭發了一個涉及政府探員與俄羅斯黑幫的犯罪陰謀……。

3-重裝制裁_劇照01_傑森史塔森4-重裝制裁_劇照05_麥可潘納（左）、傑森史塔森（右）5-重裝制裁_劇照04_傑森史塔森6-重裝制裁_劇照06_傑森史塔森（左）、大衛哈伯（右）

劇情淺顯易懂，傑森史塔森為解救人質不惜深入虎穴，拿著大大榔頭，近身格鬥展現拳腳功夫，本片更邀請獲得奧斯卡最佳原創劇本的動作巨星席維斯史特龍，所以電影裡的動作戲份真的讓人看了大呼過癮，看爽片就是讚！

【電影首映會】霸氣工頭暴力制裁黑幫犯罪組織，傑森史塔森最強救8-重裝制裁_劇照07_傑森史塔森

改編長篇小說《里文系列》的#重裝制裁，是里文冒險的起點，也是小說的第一本作品。小說的作者恰克迪克森（Chuck Dixon），寫了多達十一本以里文為主角的小說，電影中也為埋有伏筆，超期待續集！

9-重裝制裁_劇照02_傑森史塔森10-重裝制裁_劇照08_傑森史塔森

最強動作爽片 #重裝制裁，3月28日（五）全台戲院與全美同步上映！

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