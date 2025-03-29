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溪湖拾貳｜溪湖超有特色露營風咖啡廳，平價早午晚餐，可包場看電影。 - 螞蟻幫的櫥櫃

2025-03-29 00:55:00 文字：螞蟻幫的櫥櫃/曉帆
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螞蟻幫的櫥櫃/曉帆

螞蟻幫的櫥櫃/曉帆

溪湖拾貳｜溪湖超有特色露營風咖啡廳，平價早午晚餐，可包場看電影。

溪湖拾貳 | 溪湖特色餐館推薦，鄰近巫家捏麵館這家網美露營式下午茶餐廳相當有特色，試營運的時候我就被他們的IG照片吸引住，上午十點營業，可以在這裡吃早午餐，下午時段不休息，也有販售點心飲料，還可以包場看電影，主食套餐附贈茶飲無限續，餐點平價份量足，有提供充電和Wi-Fi！單身者友善，可一個人在這裡自在放空，享受自己的chill時光。

溪湖拾貳｜溪湖超有特色露營風咖啡廳，平價早午晚餐，可包場看電影。 - 螞蟻幫的櫥櫃

溪湖美食下午茶推薦

溪湖拾貳位在富貴街裡，鄰近彰水路，店前面路邊都很好停車，而且是溪湖唯一可以包場看電影的餐館，一個人想看電影也可以，記得提早一天跟店家預約，下午時段沒有休息，幾乎一整天都可以來這裡用餐，對於我這種喜歡睡晚一點吃飯的人真的是很貼心。

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溪湖拾貳販售平價早午晚餐，還可以包場聚會，附近有巫家捏麵館溪湖軍機公園，離埔鹽順澤宮也不遠，到溪湖玩來這裡用餐也可以到上面幾個景點走走逛逛。

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內用空間很寬敞，第一次看到露營風格的餐廳設置，因為是邊間所以採光相當明亮，我在用餐的時候陸續都有客人上門，感覺都被這樣露營風格驚豔，慢活感十足。

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牆上也有不少有趣的標語，會讓人會心一笑。

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溪湖拾貳菜單

定食鍋物｜韓式拉麵｜飯麵水餃｜義大利麵｜鬆餅披薩｜蛋糕甜點｜炸物小點 | 飲料等，價格大約一百多元。相當平價，特別推薦一鍋三吃，辣辣的湯底喝起來挺過癮，還有我喜歡吃的韓國QQ拉麵。

溪湖拾貳｜溪湖超有特色露營風咖啡廳，平價早午晚餐，可包場看電影。 - 螞蟻幫的櫥櫃

  • 一鍋三吃(非常辣)(附蘿蔔糕、蝦餅、茶飲可續)160。
  • 炸雞炒飯(附蘿蔔糕、蝦餅、茶飲可續)160。
  • 歡樂拼盤(日式輕乳酪蛋糕、飲料任選(氣泡飲+10元))120。

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炸雞炒飯(附蘿蔔糕、蝦餅、茶飲可續)160。

炒飯量其實不少，炸雞酥脆不油膩，附的蘿蔔糕吃起來QQ的口感很特別，讓我蠻驚喜的，炒飯吃起來乾爽不會太鹹，粒粒分明口感不錯，蝦片很酥脆，無油膩味，麥茶可以無限續杯，真的很棒。

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蘿蔔糕炸起來外皮居然吃起來QQ的，口感很有趣，第一次吃到這種蘿蔔糕。

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一鍋三吃(非常辣)(附蘿蔔糕、蝦餅、茶飲可續)160。

這式小火鍋的概念，加入了韓國拉麵跟各式配料，雖然湯頭選擇非常辣，我覺得辣度剛剛好，大約是小辣的口感，韓國拉麵跟白飯組合，吃起來真的有夠飽。

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貢丸、鑫鑫腸、豬肉片、甜不辣、雞蛋、凍豆腐、玉米筍、魚板等，料給的不少，搭配辣辣的湯頭很夠味。

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Q彈的韓國拉麵吸附了湯汁，口感很Q，久泡也不會軟爛。

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蝦片很酥脆好吃，口感新鮮無腥味。

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歡樂拼盤(日式輕乳酪蛋糕、飲料任選(氣泡飲+10元))120。

輕乳酪蛋糕吃起來口感細緻，搭配復古感十足的飛機餅，飲料則是百香果汁，冰涼酸甜。

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這麼有趣的網美打卡餐廳真的很吸引目光，從早午餐時段營業到晚上，想吃東西隨時來都沒問題，一個人放鬆也很適合。

溪湖拾貳

營業時間：10:00~18:00(週一公休)

電話：0981-724-759

地址：彰化縣溪湖鎮富貴街180號

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溪湖拾貳

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place彰化縣溪湖鎮富貴街180號
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美味度
4.25
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.25
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