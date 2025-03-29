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《泰國清邁自由行》Beans Liquor│尼曼區主打開口吐司的韓系咖啡館

2025-03-29 11:23:00 文字：Malu
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咖啡：Beans Liquor

地址：14 Siri Mangkalajarn Rd, Tambon Su Thep, Mueang Chiang Mai District

電話：+66 82 564 6161

營業時間：8:30~18:30

FB：https://www.facebook.com/beansliquorchiangmai/

IG：https://www.instagram.com/beans.liquor/

 

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在清邁選擇早餐是一個很有趣的挑戰，要依照行程出發時間來尋找適合的店，還要有得吃和好咖啡，這天我們早上第一個行程是Jing Jai Market，不用太早出門，於是在飯店附近找了這間Beans Liquor，八點半營業，來吃完早餐再搭車前往真心市集剛剛好。

 

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Beans Liquor雖是一個狹長形的空間但卻有三層樓高，一二層有點像樓中樓的感覺，店內全白色的設計又結合了金屬的剛硬感，吧檯更是有趣的不規則泥作面，整體有些時尚的韓系風格氛圍。

 

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其實Beans Liquor的位置有點奇妙，是一個大樓中間穿堂後方有停車場的位置，店內剛好就在穿堂處，於是變成三面玻璃對外，後方就是停車場的位置，靠後方的這座鐵架意外的這樣擺放起來還挺好看的。

 

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它們的店貓有夠可愛，白色毛整理的超漂亮，同時還有異色瞳，一眼黃一眼藍，戴的項鍊也是有夠浮誇，真的很難不讓人喜愛阿！

 

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Beans Liquor的二樓有一些多人的類似小包廂格局，三樓則是比較寬敞的大面積空間，整片的玻璃牆可以看到戶外的景致，整體的擺設會讓我想到之前去首爾漢南洞的Anthracite Coffee

 

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Beans liquor店內販售的飲品還算多，咖啡機使用的是這裡常見的大眾品牌la marzocco，價格也還算便宜，可以選擇一些套餐的組合更划算。

 

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沙拉我們自己是覺得不值得點，本來這天稍後就要去真心市集，中午有農夫市集可以吃，所以只打算簡單吃點東西，但這沙拉不是不好吃，只是從賣相到CP值都略低了些，畢竟不管是moon cafe或是後來吃過的幾間，雖然貴些卻是整體的質感和口味都更好。

 

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倒是他們主打的開口吐司系列反而挺值得點來試試，我們點了兩款分別是雞肉和牛肉的，雞肉的雖然帶辣卻更加好吃，是說開口吐司應該也是從韓國紅起來的，泰國真的也是深受日韓文化的影響，另外Beans Liquor除了吐司之外，也有賣一些正餐像是義大利麵等等，甜點部分從IG上看似乎也是相當不錯，如果有機會的話也是可以嘗試看看。

 

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★★★★布萊美旅團★★★★ (咖啡、美食、建築、設計、旅行)

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