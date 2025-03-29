台中曉翮流域｜台中伴手禮推薦爆漿滿餡蛋捲.厚度滿分的厚餡夾心.方方甜心.蝴蝶酥專賣店，近台中中央公園、台中逢甲夜市周邊美食

台中最強的伴手禮推薦這家曉翮流域Beletriver，台中伴手禮很多人都會想要詢問，除了逢年過節，找朋友聚會時都會想帶點午茶點心?這時候台中曉翮流域Beletriver就會是你的最佳伴手禮！台中伴手禮中不外乎常看見就是乳酪蛋糕、太陽餅、蛋黃酥、鳳梨酥、曲奇餅…等，台中伴手禮會想推薦曉翮流域正是因為覺得比較特別就是滿餡蛋捲、厚餡夾心，光這兩款就能無敵，吃過後完全上癮，再加上他們原物料都有特別挑選，甜度降低使用海藻糖之餘，餡料上也都是真材實料，一口便知一二啦！曉翮流域Beletriver家還有其他明星商品像是方方甜心、雪花牛軋、牛軋糖、蝴蝶酥、米果、地瓜酥、南棗核桃糕都很厲害，憑藉著網路好口碑，品嚐過的紛紛回購，曉翮流域Beletriver鄰近台中逢甲夜市周邊美食商圈、台中中央公園周邊，想買點伴手禮回家，很推薦這家曉翮流域Beletriver，跟我一樣愛嚐鮮又喜歡吃手工餅乾的朋友，一定要試試看呀！

曉翮流域Beletriver 粉絲專頁不定期推出新品，立馬追蹤：https://www.facebook.com/Beletriver/

曉翮流域Beletriver 官網：https://www.beletriver.com/

台中曉翮流域Beletriver 在哪？

台中最強的伴手禮推薦這家曉翮流域Beletriver，他們家位在台中市西屯區河南路二段91-2號，旁邊還有韓式咖啡館，店門外也都可以停車，來這不用擔心停車問題啦。

台中最強伴手禮，推這家曉翮流域，外觀環境很有質感，而且童趣的搭襯顯得十分可愛，從外觀到裡面擺設都走清新風格～完全就深得人心呀！

台中美食推薦曉翮流域內部環境

台中美食推薦曉翮流域鄰近於台中中央公園，入內後，會發現招牌跟自家LOGO都很有質感，好美～

第一次來訪不曉得如何購買都可以詢問工作人員呦！店裡很貼心的還有試吃的部分，在電視牆旁也有提供店裡小餅乾供客人試吃～品嚐過才曉得這餅乾的美味，與坊間的伴手禮店做個區隔。

店裡以純樸自然為設計感，動線規劃很簡單明瞭，商品陳列上也都寫得十分詳細，在這裡都找到自己喜愛的商品呢！

台中曉翮流域Beletriver在烘焙已有40年歷史，不僅在食材上用料上都嚴格把關，包裝上也下足功伕，禮盒款式都不盡相同，我自己還挺喜歡的，偶爾送禮就會想購買超人氣商品，聚會送朋友很得體又大方。

我很喜歡店裡的禮盒設計，清新脫俗拿在手上都好貴氣，曉翮流域Beletriver門店好逛也可以看得到工作室，店裡產品以滿餡蛋捲、厚餡夾心、曲奇餅、方方甜心、蝴蝶酥為主要販售商品，周邊商品也都很好吃，可以好好品嚐後再購買。

我很愛單片包裝的小餅乾，攜帶方便也可以在餓的時候解嘴饞～真的很棒呢！

台中伴手禮推薦曉翮流域Beletriver開箱

台中美食曉翮流域款式眾多，Kiwi就推薦近期很厲害的商品呦！商品有滿餡蛋捲、厚餡夾心、曲奇餅、蝴蝶酥、夾心餅乾。

曉翮流域 厚餡夾心 蕎麥脆脆

厚餡夾心也是店裡的熱銷款，目前有兩款分別是蕎麥脆脆、經典海鹽OREO，旁邊放的盒子裡就是讓客人試吃～

蕎麥與白巧克力的結合下，脆脆香氣直撲鼻，店家很用心，選用台灣原生種黃金蕎麥，內餡是滿滿的蕎麥顆粒，天阿！不僅漂亮也可以享受健康。

曉翮流域 厚餡夾心 經典海鹽OREO

厚餡夾心使用奧利奧巧克力做成的夾心，那兩塊餅乾就很厚，捧著時我們都覺得略重，一打開鐵盒完全太誇張！下巴都要掉下來惹，又厚實又看得到滿滿餡料，視覺馬上被吸引過去～

厚餡夾心的外層餅乾適用法國進口諾曼第發酵奶油、日本進口麵粉來製作，講究的原物料與繁複的做工真的很香又好好吃啦！這款買來送朋友，喜歡巧克力的朋友會愛上呦！

曉翮流域 滿餡蛋捲

採用獨立包裝的滿餡蛋捲，以設計的隔板作為固定，餅乾也不用擔心會撞到破裂或者不美觀，完全可以感受店家的用心。

滿餡蛋捲以獨立包裝為主，想吃直接從盒子裡取出就能食用，也很適合像Kiwi偶爾會突然餓或嘴饞，帶在包包裡隨時都可以輕鬆享用，多便利呀！完全不佔空間，品嘗到快樂美食也能感到心情愉悅！

滿餡蛋捲有分紅茶檸檬、顆粒草莓、檸檬、黑巧克力、牛奶巧克力、花生、芝麻、肉鬆、顆粒香蕉，這幾款，想要入手綜合也可以呢！

上方為草莓口味，外衣酥脆就是個完美的黃金比例，內餡包覆著草莓凍乾，層次感十足，使用海藻糖，甜度大幅減少45%，扎實又飽滿，細細品嚐這讓你完全會上癮的餅乾。

我很喜歡巧克力口味，有種自然香甜的氣味在，我們要扳開看這內層與外衣層層包覆的樣貌，以吃奶的力氣才能扳開，完全爆餡根本不用擔心有空虛感。

曉翮流域 蝴蝶酥

蝴蝶餅直接單片包裝真強大，想要送禮也不用擔心整盒沒吃完會受潮，一次帶兩盒也不為過呀！

Kiwi本身就很喜歡吃餅乾，蝴蝶酥香氣十足，拆開的那一刻，完全撲鼻香！餅乾不油膩而且原味香氣也太誘惑了，很難不一口氣吃兩個，如蝴蝶酥般有種輕飄飄的魔力好討喜。

愛心造型可以感受幸福滿滿，蝴蝶酥薄又酥脆卻又不甜膩，細緻的口感跟其他家還真的不同，喜歡就快點來入手啦。

方方甜心的草莓跟蔓越莓口味，新品上市我們就能第一時間品嘗到，哇！這簡直就是太幸福了啦～

方方系列的商品使用低糖配方，草莓系列製程繁複，每100公斤的草莓只能製程10公斤的草莓凍乾，不惜花上大成本，用料完全沒在省，給的就是很霸氣！

美國加州進口的蔓越莓，蔓越莓口味也很特別，吃起來皆不油膩，搭配午茶真的好愜意！

抹茶、黑巧克力風味、原味這三款都是店家人氣商品，每一家的曲奇餅都不盡相同，這樣的鐵盒方式呈現很適合當伴手禮，去朋友家作客，不用帶水果、甜點，午茶饗宴也可以一起拿出來分享～瞬間覺得好幸福呦！

嚴格把關過的曲奇餅，出品時也會封膜，打開後也要快點食用～常溫可以直接不用放冰箱，但要注意保存期限呦！

我們本身就很喜歡巧克力，巧克力那般的甜膩，一入口就好難以忘懷，深受女孩兒的喜愛。

曲奇餅的原味有著經典奶香味，不油膩，多層次的香酥脆讓整個味蕾喜愛不已，一口接一口吃不停耶！

還在想逢年過節想要送什麼樣的禮盒最合適嗎？不妨就來買這台中最強伴手禮曉翮流域Beletriver，滿餡蛋捲、厚餡夾心，光這兩款就能無敵，款款都很動人也很吸引人的目光，用料很紮實不用擔心吃完後有空虛感，而且憑藉網路好口碑奠定曉翮流域Beletriver的地位，如果你跟我一樣喜歡吃餅乾又想要輕鬆無負擔，那Kiwi很推薦這家曉翮流域Beletriver，來門市品嚐看看就知道了呀！

曉翮流域Beletriver

住址：台中市西屯區河南路二段91-2號

電話：04 2315 8097

營業時間：10:00–18:00週日休

曉翮流域Beletriver 粉絲專頁不定期推出新品，立馬追蹤：https://www.facebook.com/Beletriver/

曉翮流域Beletriver 官網：https://www.beletriver.com/