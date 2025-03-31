懷著對「霧社櫻王」和「雲霧步道」的期待，再度踏上雪霸國家公園的旅程，卻遭逢大雨。當車隊抵達觀霧遊客中心(山椒魚生態中心)時，雨勢更加滂沱。

↓但是車隊剛接近目的，遠遠就發現白梅綻放如雪——喔不，都3月了，不可能是梅花？那是霧社櫻？茫茫白雪落於山椒魚生態中心前。

真是意外的驚喜，不顧雨勢，一下車立刻趨前查看，啊～原來是笑靨花！在武陵農場曾有過一面之緣，但那次只見並不高大的一叢灌木，串串白花，卻沒想到能生長得如梅樹般高大！

趕快驗明其資料——臺灣笑靨花(Spiraea prunifolia)，為常見於中國沿海各省的「李葉繡線菊」的變種，故也被稱之為「假李葉繡線菊」。屬薔薇科繡線菊屬，所以雪白小花和常見的珍珠繡線菊、麻葉繡線菊、樺葉繡線菊……等非常類似。唯樹高可達兩公尺，小枝纖細如柳，當花綻滿枝上時，猶如覆雪般，所以別稱為「雪柳」。又因花朵細密瑩白有如珍珠，萬花齊放如同噴雪，故又有「珍珠花」或「噴雪花」之稱。

這麼美的花樹，卻只生長在中至高海拔約1,500~2,800公尺的向陽山坡地，難怪平地不見蹤跡啊！無法如梅花、櫻花般為人追捧，孤芳自賞似的，靜靜地在山中美麗。

枝條如垂柳般婀娜，簇滿潔白小花，每一朵都似微笑的面龐，盈盈含笑。遠觀，如雲霞低垂，輕柔覆蓋枝頭；近賞，繁花疊簇，精緻細巧，宛若白瓷雕琢的藝術品。

↓柔美花瓣片片飄落。

春寒料峭，大雨傾盆，雨絲落下，水珠依戀，仿若撥動琴弦，使這片白色花海奏響春日絮語。三月雪，無寒意，只有溫柔的清麗，如詩如畫，如夢如幻。

才這麼一下子，我的鞋襪已經濕透了，山上的氣溫也出乎意料的低，先暫避入山椒魚生態中心，順便享用旅行社準備的便當。

↓今天上山來，除了想見霧社櫻王一面，最主要是想完成上次失之交臂的「雲霧步道」，果然，再度飲恨了，雲霧步道，本日關閉。

失之東隅，收之桑榆。原本期望的，再次失望，卻補償了我三月雪的絕景，恍若橫空出世的新花種，這份驚喜可是遠遠超值。雨大就大吧，把握最後一點時間流連於串串花瀑中，許下心願，下次再見，必定是晴空下的笑顏。

↓最後一瞥，雪柳晶瑩如冰了。

↓要回家時的晚晴，來年再見。

☆延伸閱讀：

《雨霧之巔，【霧社櫻王】——新竹雪霸國家公園【觀霧山莊】傳奇之樹》

《新竹雪霸國家公園：觀霧【檜山巨木群步道】可遠眺雲海的唯美迷霧森林》

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