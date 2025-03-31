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中壢伴手禮推薦｜芋頭控絕對要試的「蓁古早味」😍

中壢伴手禮推薦 蓁古早味 芋頭蛋糕
2025-03-31 13:09:00 文字：小兔奈奈♥吃喝玩樂
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小兔奈奈♥吃喝玩樂

小兔奈奈♥吃喝玩樂

中壢伴手禮推薦｜芋頭控絕對要試的「蓁古早味」😍

上週末約了住在中壢的大學朋友，決定到中壢玩個兩天一夜

順便回味一下學生時期的日常

結果才剛見面沒多久，朋友就超興奮的說：

「欸！你不是很愛吃芋頭？這間古早味蛋糕你一定要吃吃看！」

 

「蓁古早味」這個名字我有印象！

之前去彰化玩的時候有吃過一次，印象中還不錯吃

沒想到它不只彰化有，原來中壢、新竹、嘉義都有分店

感覺根本是低調的蛋糕名店啊🤔

但最讓我興奮的是蓁古早味有～芋！頭！口！味！

記得之前去彰化門市的時候只買過蜂蜜口味

所以這次我絕對不能再跟芋頭口味擦身而過了🙏🏻

中壢伴手禮推薦｜芋頭控絕對要試的「蓁古早味」😍

蓁古早味的這款芋頭蛋糕，芋頭內餡完全真材實料👍

一拿起來就是芋頭的香氣直接撲鼻～

而且它的蛋糕體超級鬆軟，咬下去還有一點點微微的彈性，完全不是那種乾巴巴的蛋糕！

最加分的是，它的芋頭是用大甲芋頭，吃起來不會死甜

是那種天然的芋頭香搭配蛋糕的奶香，讓人忍不住一口接一口🤤

然後他們家的蛋糕都是當天現烤出爐，拿到手還是溫熱的！

光是抱著那一盒，心情都變好了☺️

中壢伴手禮推薦｜芋頭控絕對要試的「蓁古早味」😍

原本想說就是來彌補之前沒吃到芋頭口味的遺憾

沒想到太對我的胃～

隔天回台中前我又跑去買了一盒帶回家！芋頭控的執念你懂吧XD

而且它不只是適合自己吃，拿來當伴手禮也很可以！

份量剛剛好，重點是當天買回家，家人也都大讚：

「這間的蛋糕好鬆軟，芋頭內餡也很綿密ㄟ！」

中壢伴手禮推薦｜芋頭控絕對要試的「蓁古早味」😍

如果你跟我一樣喜歡芋頭，又剛好有來中壢玩的話

真的很推薦試試「蓁古早味」的芋頭蛋糕！ 

不只是中壢，在新竹、彰化、嘉義也都買得到

當然他們也有宅配的選擇喔～

愛芋頭的朋友，蓁古早味真的可以衝🤩

➡️這邊附上蓁古早味官網

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蓁古早味現烤蛋糕中壢中正店

phone03-4020805
place桃園市中壢區中正路364號
4.88 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.83
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