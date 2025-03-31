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桃園楊梅高CP值小吃店推薦-高榮小吃店，經濟實惠的代名語！便宜好吃的餐點讓店裡總是門庭若市

桃園楊梅美食小吃推薦 高榮小吃店 楊梅平價美食
2025-03-31 18:22:00 文字：圍事小哥
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圍事小哥

圍事小哥

桃園楊梅高CP值小吃店推薦-高榮小吃店，經濟實惠的代名語！便宜好吃的餐點讓店裡總是門庭若市 @圍事小哥的幸福相框

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有一天跟我大學長到66快速道路旁的高榮路附近去做監視器，到中午吃飯時間他就開著工程車載我來到這家高榮小吃店，雖然旁邊就有空地可以停車，但是中午時段人車都爆多的！吃過之後我覺得高榮小吃店的CP值實在太高了，所以過沒幾天我又揪了月月跟我再來吃一次。

 

高榮小吃店

034962115

桃園市楊梅區幼獅路二段390號 請點我開始高榮小吃店導航

星期一～五 10:30–18:45

每週六日公休，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：旁邊啟明宮廟前廣場可停。

高榮小吃店店內環境

這裡早上有在賣漢堡之類的早餐，十點半才開始賣小吃。店裡大約十來桌～人多的時候請接受併桌喔謝謝大家。

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我們到的時候大約是十一點，門口已經有好多人在排隊點餐了～也有不少人是直接外帶的。

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高榮小吃店菜單

第一次來的時候我點了鴨肉麵，超好吃！！！所以我今天也決定要再點一碗鴨肉黃麵～

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店裡的滷味種類很多，而且超便宜的！

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哇滿桌的滷味小菜實在太吸引人了～我本來想夾那個豬舌頭的，結果被月月阻止了ＸＤ

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豬血糕豆皮百頁也都很推薦。

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豬皮也來一份……不，夾兩份好了。

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看著很辣但是非常香的辣椒醬油記得弄一碟，沾滷味超棒。

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特調的辣椒醬味道也不錯。

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餐點品項

就說了不要讓獅子座的去點菜嘛！而且還一次兩個獅子座！我們兩個人點了滿滿一桌，邊吃邊聊的時候我就發現只要是從我們桌邊經過的客人啊，都會忍不住多看我們一眼…（謎之音：應該覺得沒看過這麼會吃的獅子座吧？

鴨肉湯麵：70元

我吃麵比較習慣吃這種黃麵啦，這裡的麵煮得很好不會太軟，重點是那個油蔥！大家看到這麼多的油蔥加在麵裡一定會覺得吃起來很油膩對吧？告訴你們並不會喔！！

我會愛上這裡的原因之一就是她的油蔥很香但不油～連月月這種超級怕油蔥的人都覺得湯頭好喝呢，而且肉也給得很多大約有四五塊。

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滷味拼盤：150元

店裡的滷味就是你夾多少然後拿去給櫃檯小妹妹去切一切算錢～我們點這樣一大盤有豬皮！肝連！百頁！大腸！豬血糕！

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啊你看，還有天梯耶～天梯就是豬的上腭，比較少見但是口感非常的好喔～脆脆的超好吃。

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加一點辣椒醬油超美味！

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炒粄條：70元

上回來吃的時候我看隔壁桌一個大哥正在吃炒粄條，看起來超好吃的又很大份！這回我也點來吃看看，嗯～好吃而且粄條又Q～料也很豐富。

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炒飯：70元

我跟我學長工作完來吃中飯的時候啊，他就點了這個炒飯，看著就是色香味俱全的樣子

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果然現炒的炒飯就是好吃，料多味美鑊氣也夠！

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鴨肉盤（１/4隻秤重）：230元

櫃檯小妹妹有說1/4的鴨肉盤大約是200多塊，但實際多少還是要秤重後才確定～這様230元我覺得很可以啦。

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還有鴨腿的部份多棒啊～每塊鴨肉都鮮嫩多汁，超迷人的。

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餛飩：大約40元??

總之就是月月想再試一下店裡的餛飩味道，但是我們兩個人已經點了整桌了怕再叫個餛飩麵真的吃不完，但櫃檯小妹妹說可以就點這樣一份單純的煮餛飩再加點滷肉這樣ＸＤ

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店裡的餛飩個頭不大，但味道還不錯～個人覺得加點辣更香喔。

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：高榮小吃店
  • 所在地址：臺灣桃園市楊梅區幼獅路二段390號
  • 營業時間：一 二 三 四 五 10:30-18:45
  • 店家電話：
  • 評價：★★★★★


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高榮小吃店

phone03-4962115
place桃園市楊梅區幼獅路二段390號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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