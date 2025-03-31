大桃園美食,桃園楊梅美食小吃推薦,楊梅平價美食國民小吃
有一天跟我大學長到66快速道路旁的高榮路附近去做監視器，到中午吃飯時間他就開著工程車載我來到這家高榮小吃店，雖然旁邊就有空地可以停車，但是中午時段人車都爆多的！吃過之後我覺得高榮小吃店的CP值實在太高了，所以過沒幾天我又揪了月月跟我再來吃一次。
高榮小吃店
034962115
桃園市楊梅區幼獅路二段390號 請點我開始高榮小吃店導航
星期一～五 10:30–18:45
每週六日公休，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。
停車資訊：旁邊啟明宮廟前廣場可停。
高榮小吃店店內環境
這裡早上有在賣漢堡之類的早餐，十點半才開始賣小吃。店裡大約十來桌～人多的時候請接受併桌喔謝謝大家。
我們到的時候大約是十一點，門口已經有好多人在排隊點餐了～也有不少人是直接外帶的。
高榮小吃店菜單
第一次來的時候我點了鴨肉麵，超好吃！！！所以我今天也決定要再點一碗鴨肉黃麵～
店裡的滷味種類很多，而且超便宜的！
哇滿桌的滷味小菜實在太吸引人了～我本來想夾那個豬舌頭的，結果被月月阻止了ＸＤ
豬血糕豆皮百頁也都很推薦。
豬皮也來一份……不，夾兩份好了。
看著很辣但是非常香的辣椒醬油記得弄一碟，沾滷味超棒。
特調的辣椒醬味道也不錯。
餐點品項
就說了不要讓獅子座的去點菜嘛！而且還一次兩個獅子座！我們兩個人點了滿滿一桌，邊吃邊聊的時候我就發現只要是從我們桌邊經過的客人啊，都會忍不住多看我們一眼…（謎之音：應該覺得沒看過這麼會吃的獅子座吧？
鴨肉湯麵：70元
我吃麵比較習慣吃這種黃麵啦，這裡的麵煮得很好不會太軟，重點是那個油蔥！大家看到這麼多的油蔥加在麵裡一定會覺得吃起來很油膩對吧？告訴你們並不會喔！！
我會愛上這裡的原因之一就是她的油蔥很香但不油～連月月這種超級怕油蔥的人都覺得湯頭好喝呢，而且肉也給得很多大約有四五塊。
滷味拼盤：150元
店裡的滷味就是你夾多少然後拿去給櫃檯小妹妹去切一切算錢～我們點這樣一大盤有豬皮！肝連！百頁！大腸！豬血糕！
啊你看，還有天梯耶～天梯就是豬的上腭，比較少見但是口感非常的好喔～脆脆的超好吃。
加一點辣椒醬油超美味！
炒粄條：70元
上回來吃的時候我看隔壁桌一個大哥正在吃炒粄條，看起來超好吃的又很大份！這回我也點來吃看看，嗯～好吃而且粄條又Q～料也很豐富。
炒飯：70元
我跟我學長工作完來吃中飯的時候啊，他就點了這個炒飯，看著就是色香味俱全的樣子
果然現炒的炒飯就是好吃，料多味美鑊氣也夠！
鴨肉盤（１/4隻秤重）：230元
櫃檯小妹妹有說1/4的鴨肉盤大約是200多塊，但實際多少還是要秤重後才確定～這様230元我覺得很可以啦。
還有鴨腿的部份多棒啊～每塊鴨肉都鮮嫩多汁，超迷人的。
餛飩：大約40元??
總之就是月月想再試一下店裡的餛飩味道，但是我們兩個人已經點了整桌了怕再叫個餛飩麵真的吃不完，但櫃檯小妹妹說可以就點這樣一份單純的煮餛飩再加點滷肉這樣ＸＤ
店裡的餛飩個頭不大，但味道還不錯～個人覺得加點辣更香喔。
店家/景點資訊
- 店家名稱：高榮小吃店
- 所在地址：臺灣桃園市楊梅區幼獅路二段390號
- 營業時間：一 二 三 四 五 10:30-18:45
- 店家電話：
- 評價：★★★★★
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