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有一天跟我大學長到66快速道路旁的高榮路附近去做監視器，到中午吃飯時間他就開著工程車載我來到這家高榮小吃店，雖然旁邊就有空地可以停車，但是中午時段人車都爆多的！吃過之後我覺得高榮小吃店的CP值實在太高了，所以過沒幾天我又揪了月月跟我再來吃一次。

高榮小吃店

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桃園市楊梅區幼獅路二段390號 請點我開始高榮小吃店導航

星期一～五 10:30–18:45

每週六日公休，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：旁邊啟明宮廟前廣場可停。

高榮小吃店店內環境

這裡早上有在賣漢堡之類的早餐，十點半才開始賣小吃。店裡大約十來桌～人多的時候請接受併桌喔謝謝大家。

我們到的時候大約是十一點，門口已經有好多人在排隊點餐了～也有不少人是直接外帶的。

高榮小吃店菜單

第一次來的時候我點了鴨肉麵，超好吃！！！所以我今天也決定要再點一碗鴨肉黃麵～

店裡的滷味種類很多，而且超便宜的！

哇滿桌的滷味小菜實在太吸引人了～我本來想夾那個豬舌頭的，結果被月月阻止了ＸＤ

豬血糕豆皮百頁也都很推薦。

豬皮也來一份……不，夾兩份好了。

看著很辣但是非常香的辣椒醬油記得弄一碟，沾滷味超棒。

特調的辣椒醬味道也不錯。

餐點品項

就說了不要讓獅子座的去點菜嘛！而且還一次兩個獅子座！我們兩個人點了滿滿一桌，邊吃邊聊的時候我就發現只要是從我們桌邊經過的客人啊，都會忍不住多看我們一眼…（謎之音：應該覺得沒看過這麼會吃的獅子座吧？

鴨肉湯麵：70元

我吃麵比較習慣吃這種黃麵啦，這裡的麵煮得很好不會太軟，重點是那個油蔥！大家看到這麼多的油蔥加在麵裡一定會覺得吃起來很油膩對吧？告訴你們並不會喔！！

我會愛上這裡的原因之一就是她的油蔥很香但不油～連月月這種超級怕油蔥的人都覺得湯頭好喝呢，而且肉也給得很多大約有四五塊。

滷味拼盤：150元

店裡的滷味就是你夾多少然後拿去給櫃檯小妹妹去切一切算錢～我們點這樣一大盤有豬皮！肝連！百頁！大腸！豬血糕！

啊你看，還有天梯耶～天梯就是豬的上腭，比較少見但是口感非常的好喔～脆脆的超好吃。

加一點辣椒醬油超美味！

炒粄條：70元

上回來吃的時候我看隔壁桌一個大哥正在吃炒粄條，看起來超好吃的又很大份！這回我也點來吃看看，嗯～好吃而且粄條又Q～料也很豐富。

炒飯：70元

我跟我學長工作完來吃中飯的時候啊，他就點了這個炒飯，看著就是色香味俱全的樣子

果然現炒的炒飯就是好吃，料多味美鑊氣也夠！

鴨肉盤（１/4隻秤重）：230元

櫃檯小妹妹有說1/4的鴨肉盤大約是200多塊，但實際多少還是要秤重後才確定～這様230元我覺得很可以啦。

還有鴨腿的部份多棒啊～每塊鴨肉都鮮嫩多汁，超迷人的。

餛飩：大約40元??

總之就是月月想再試一下店裡的餛飩味道，但是我們兩個人已經點了整桌了怕再叫個餛飩麵真的吃不完，但櫃檯小妹妹說可以就點這樣一份單純的煮餛飩再加點滷肉這樣ＸＤ

店裡的餛飩個頭不大，但味道還不錯～個人覺得加點辣更香喔。

店家/景點資訊

店家名稱：高榮小吃店

所在地址：臺灣桃園市楊梅區幼獅路二段390號

營業時間：一 二 三 四 五 10:30-18:45

店家電話：

評價：★★★★★





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