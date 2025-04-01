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T4清茶達人| 挑戰你的味蕾！豐原限定「菱角手搖飲」，到底是驚喜還是驚嚇？ - 肉依小姐吃什麼

2025-04-01 07:43:00 文字：肉依小姐吃什麼
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肉依小姐吃什麼

肉依小姐吃什麼

T4清茶達人| 挑戰你的味蕾！豐原限定「菱角手搖飲」，到底是驚喜還是驚嚇？

講到豐原廟東夜市就會想到菱角酥，沒想到現在竟然還有菱角飲料！台中豐原老字號飲料店T4清茶達人，飽受在地老饕們及觀光客的喜愛，不定期推出創意豐富的新口味，這次將豐原廟東夜市人氣的菱角元素，尬手搖飲蹦出新滋味，變成咀嚼控最愛的配料，同時結合香濃奶霜、鮮奶和梅子，打造前所未見的味覺新體驗!

T4清茶達人| 挑戰你的味蕾！豐原限定「菱角手搖飲」，到底是驚喜還是驚嚇？ - 肉依小姐吃什麼

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

T4清茶達人 環境分享

▼擁有20多年歷史的T4清茶達人，在台中、宜蘭、澎湖等等有分店，海外許多國家也有門市，是許多海外留學生的最愛，這次來到的廟東總店位於台中豐原廟東夜市的最尾端，夢幻純白搭配Tiffany綠色系，浪漫又時髦的風格超好拍，開車可停放於附近的停車場！

T4清茶達人| 挑戰你的味蕾！豐原限定「菱角手搖飲」，到底是驚喜還是驚嚇？ - 肉依小姐吃什麼
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T4清茶達人| 挑戰你的味蕾！豐原限定「菱角手搖飲」，到底是驚喜還是驚嚇？ - 肉依小姐吃什麼

T4清茶達人打破刻板印象，推出豐原最有創意的手搖飲，把菱角變飲料超特別！

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T4清茶達人 菜單

點我看菜單

T4清茶達人 飲品介紹

菱菱葫蘆鮮奶 M💰65 元/ L💰80元
▼超涮嘴的菱菱葫蘆鮮奶，以香甜的冬瓜與鮮奶完美調和，還能吸到超特別的菱角泥及菱圓，獨特香味充滿口感及層次~

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菱圓浮光穀麥 M💰45 元/ L💰55元 菱圓九分梅綠 M💰50元 / L💰65元

▼咀嚼控會愛的兩款新品，菱圓浮光穀麥菱圓九分梅綠，同樣加入Q彈帶有嚼勁的菱角圓，隨著咀嚼越能感受到菱角的香氣，搭配無咖啡因的穀麥茶，或是酸甜清爽的九分梅綠都很適合!

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菱角奶蓋清茶 💰M55元 / 💰L70元
▼濃到不行的菱角奶蓋清茶，頂頭蓋上厚厚的的菱角奶蓋，咬的到菱角顆粒和香氣，綿密細緻就像在吃蛋糕一樣，配上招牌清爽的翠玉清茶，整杯喝完也不覺得膩口~

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T4清茶達人 心得分享

沒想到菱角尬手搖可以這麼搭!T4清茶達人這次推出的新品太強了，把菱角獨特的香氣充分發揮，融入飲料或做成配料都超搭，菱角圓+菱角泥一吸超過癮，咀嚼控們一定會愛上！

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T4清茶達人 店家資訊

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地址： 台中市豐原區復興路50號 更多分店資訊
電話 :  04- 2526- 9848

營業時間 : 10:00-21:30

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T4清茶達人-廟東總店

phone04-25269848
place台中市豐原區復興路50號
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.44
服務品質
4.38
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.38
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