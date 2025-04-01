參觀完泰國最大坐佛的帕蒙空博碧寺後
就來到旁邊的阿瑜陀耶古城
這也是我們這日在大城的最後一個景點了
在14~18世紀的時候
大城 也就是阿瑜陀耶古城
是當時世界最大的城市之一
但是後來的戰爭都將這裡摧毀了
後來才將曼谷改為首都
這裡是泰國最有名的歷史遺跡
其文化及建築的意義將這裡被列入了世界遺產
這裡被遺留的佛塔仍然是那麼的雄偉
不知道全盛時期會有多壯觀
殘缺的佛像
放一段小短片給大家
因為影片太短
只能放連結
請動動手指點進去囉！
https://youtube.com/shorts/2ZnyjV_z3aQ
需要洗手間的朋友要找到這棟建築
然後需付$5清潔費就可以使用了
阿瑜陀耶古城的城牆外有一條商店街
可以小小的逛一下
其中很多攤販都在賣我手上這個東西
裡面的餡如同照片背景有很多顏色
可以一條一條買
所以我先買一條試吃看看
一吃 驚為天人
好吃！！！
(必須用三個驚嘆號)
是一個不會太甜膩的甜點
因為太好吃了又找到別攤繼續買來吃
原來這個叫做糖絲春捲 โรตีสายไหม
用春捲皮包著有花生糖味的糖絲
吃完真的會回味無窮想再來一捲
有看到的朋友可以買來吃吃看
推推~
大城之旅就在這裡告一個段落
這個充滿文化歷史的古鎮
令人流連忘返
希望我能再度造訪(♡˙︶˙♡)
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2023.08.05 (Sat.)
2023.08.06 (Sun.)
2023.08.07 (Mon.)
崖差蒙空寺→瑪哈泰寺→Saithong River Restaurant→柴瓦塔那蘭寺→帕席桑碧寺→阿瑜陀耶古城
2023.08.08 (Tue.)
2023.08.09 (Wed.)
2023.08.10 (Thur.)
2023.08.11 (Fri.)
2023.08.12 (Sat.)
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