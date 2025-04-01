參觀完泰國最大坐佛的帕蒙空博碧寺後

就來到旁邊的阿瑜陀耶古城

這也是我們這日在大城的最後一個景點了

在14~18世紀的時候

大城 也就是阿瑜陀耶古城

是當時世界最大的城市之一

但是後來的戰爭都將這裡摧毀了

後來才將曼谷改為首都

這裡是泰國最有名的歷史遺跡

其文化及建築的意義將這裡被列入了世界遺產

這裡被遺留的佛塔仍然是那麼的雄偉

不知道全盛時期會有多壯觀

殘缺的佛像

放一段小短片給大家

因為影片太短

只能放連結

請動動手指點進去囉！

https://youtube.com/shorts/2ZnyjV_z3aQ

需要洗手間的朋友要找到這棟建築

然後需付$5清潔費就可以使用了

阿瑜陀耶古城的城牆外有一條商店街

可以小小的逛一下

其中很多攤販都在賣我手上這個東西

裡面的餡如同照片背景有很多顏色

可以一條一條買

所以我先買一條試吃看看

一吃 驚為天人

好吃！！！

(必須用三個驚嘆號)

是一個不會太甜膩的甜點

因為太好吃了又找到別攤繼續買來吃

原來這個叫做糖絲春捲 โรตีสายไหม

用春捲皮包著有花生糖味的糖絲

吃完真的會回味無窮想再來一捲

有看到的朋友可以買來吃吃看

推推~

大城之旅就在這裡告一個段落

這個充滿文化歷史的古鎮

令人流連忘返

希望我能再度造訪(♡˙︶˙♡)

𓂃 . . . . 𓂃𓅸 𓂂◌ 𓅸❁𓆉𓃟𓅟𓃠 𓂃 . . . . 𓂃𓅸 𓂂◌ 𓅸❁𓆉𓃟𓅟𓃠

2023.08.05 (Sat.)

ibis Bangkok IMPACT

2023.08.06 (Sun.)

賽佛瑞野生動物園→ Cosmo Bazaar

2023.08.07 (Mon.)

崖差蒙空寺→瑪哈泰寺→Saithong River Restaurant→柴瓦塔那蘭寺→帕席桑碧寺→阿瑜陀耶古城

2023.08.08 (Tue.)

2023.08.09 (Wed.)

2023.08.10 (Thur.)

2023.08.11 (Fri.)

2023.08.12 (Sat.)

洽圖洽市集寄放行李→

𓂃 . . . . 𓂃𓅸 𓂂◌ 𓅸❁𓆉𓃟𓅟𓃠 𓂃 . . . . 𓂃𓅸 𓂂◌ 𓅸❁𓆉𓃟𓅟𓃠