你還在找適合全家出遊的南投親子景點嗎？餵食療癒動物＋DIY手作＋拍照美景＋咖啡美食一次滿足的地方真的存在！

位於南投鹿谷幕的【鹿芝谷生態景觀園區】擁有五千坪大空間

根本是2025最萌最療癒的小旅行首選 無論是想親手餵食水豚君、跟笑笑羊自拍、讓孩子放電玩沙、名產販售

、多肉植物手作DIY或是享受一場悠閒的山景下午茶 都能在這裡實現 重點是南投縣民還能免費、

門票還能全額折抵超划算 鄰近溪頭、妖怪村 快跟YUNO一起走進這片超可愛生態天地吧！

原文:鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮點懶人包(南投鹿谷景點)

鹿芝谷在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:鹿芝谷

鹿芝谷電話:04-9275-3377

鹿芝谷營業時間: 09:00-18:00 詳見官網或google商家資訊

鹿芝谷官網: 點我

鹿芝谷ＦＢ: 點我

鹿芝谷ＩＧ: 點我

鹿芝谷訂票: 點我

鹿芝谷地址:南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以鹿芝谷為主

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

鹿芝谷位於南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

在前往溪頭與杉林溪路上 斜對面有「菇神鹿谷店」、「省城甕缸雞」

🚗交通資訊＆門票小提醒：

📍地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段377號（鄰近溪頭＆妖怪村）

🚙 停車超方便，還有電動車充電樁

🚌 高鐵台中站＆台中火車站皆可轉乘公車直達

怎麼去鹿芝谷？

開車：

北部：國道三號 → 竹山交流道 → 151縣道

南部：國道三號 → 名間交流道 → 台16線 → 151縣道

提供免費停車場＋電動車充電樁

大眾交通：

高鐵台中站：轉乘「台灣好行溪頭線」→「中興茶園」下車

台中火車站：轉南投客運 → 「中興茶園」下車

還有超大的免費停車場

鹿芝谷主場館商場是免費入場，動物園區則需要門票

💡入園門票只需300元低消券（可全額折抵消費，咖啡館/菇神皆可使用）

🎉南投縣民、6歲以下、身障朋友 憑證免費入園

🍄菇神餐廳用餐滿500元也贈入園券

鹿芝谷｜優惠門票▶ 點我

之前一訪時剛開始試營運的文章 點我

鹿芝谷生態景觀園區的開放式咖啡廳 採光超棒、空間寬敞 光走進來就覺得心情放鬆許多 最讓人驚喜的 是那幾隻「巨型水豚君玩偶」安靜坐鎮在窗邊沙發區

無敵可愛的模樣立刻成為全場焦點 婷婷一看到就立刻撲過去抱緊處理（笑）不只小孩超愛 連大人也會瞬間少女心大爆發

坐在身邊彷彿真的有隻療癒萌寵陪你喝咖啡、吃點心 如果想要拍到牠乖乖坐在你身旁的模樣 建議一早開園就來卡位 畢竟這區人氣超高 常常一位難求

人氣推薦 家傳菇菇定食：與鹿谷在地知名「菇神」聯名 用心呈現鹿谷在地特色

主菜選用珍稀養生菇煎排湯＋招牌花菇肉燥飯（或麵）再搭配鹿耳菇黃金泡菜、季節時蔬、清爽配菜一同上桌

一份吃下來不但飽足、還有滿滿自然鮮味 吃得到山野香氣與古早風味





桌子上還有好幾款桌遊可以免費暢玩

驗票後會提供一盆飼料 裡面有牧草跟顆粒狀飼料可以餵食

上面還印有鹿芝谷專屬的圖案設計 每一區也都有放飼料杯回收的架子

這天意外遇上園區舉辦的魔術表演 整個氣氛瞬間被點燃 表演者穿著俐落魔術服裝、搭配繽紛羽毛飾 一出場就吸引了所有人的目光

孩子們一個個坐在地上 眼睛睜得大大地看著舞台 笑聲與驚呼聲此起彼落 連爸媽也忍不住被逗樂 真的非常加分 也讓整個園區更有活力和溫度

還有小孩最愛的沙坑 甚至還貼心地提供挖沙玩具

走進鹿芝谷園區 第一個映入眼簾的就是這座充滿綠意的「鏡面隧道」彷彿開啟一場通往童話森林的冒險旅程

隧道內側以不規則鏡面鋪陳出奇幻折射感 兩側點綴著各種空氣鳳梨、蕨類、綠植裝飾

再搭配頭頂上垂墜的吊掛植栽 整個空間立體又有層次 人人經過都會停下來拍好拍滿的熱門打卡點

才剛走出鏡面隧道 馬上就被眼前這片五顏六色的童話世界吸引 地上是色彩斑斕的彩石與繽紛植栽

交錯點綴著各式超大型香菇裝置 每一顆都可愛得像卡通裡跑出來的一樣 不只孩子們會衝上去合照 大人也會忍不住拍個不停

往前走到草地區 視野瞬間開闊！放眼望去是層層疊疊的山巒美景 草地一側設置了銀色球體與幾何裝置 兼具自然與未來感

站在這裡不只可以遠眺整片綠意山景 還能感受到空氣中的自由和寧靜 非常適合拍網美照、全家福、情侶合影

笑笑羊 ( 瓦萊黑鼻羊 )擁有一身蓬鬆白毛＋對比感十足的黑臉＋捲捲彎角 模樣像極了從童話故事走出來的角色





水豚君（卡皮巴拉） 水豚們或蹲坐於管子旁 或曬太陽放空發呆 有時還會主動靠近「討摸摸」

溫柔又呆萌的表情 真的讓人一秒融化 記得門票附贈的飼料一票一杯 用來餵水豚超剛好





走著走著還有這種座位區 好適合三五好友或是家人坐在這裡聊聊天 裡面還有象棋可以打發時間





羊駝（草泥馬）會從圍欄裡「探頭打招呼」看見人經過就滿臉期待 個性很溫和、互動度極高 超療癒





可愛的侏儒羊超小一隻

在池邊遊走、游泳模樣超自在 丟一點飼料過去 它們就會小跑步過來 好像在說「欸你今天也來啦！」





新誕生的小鴨鴨超古錐

梅花鹿超級親人 只要靠近手上有飼料 它們就會主動湊上來





在鹿芝谷 除了可愛動物、療癒造景、DIY體驗之外 還藏著一個充滿寓意的小角落——「撒下花的種子計畫」

只要你走到園區的指定區域 就會看到這個擺放著籐籃與玻璃瓶的小站 瓶裡裝著的是「大波斯菊種子」

可以免費取用並親手撒在園內的石頭步道區域 這個看似簡單的小舉動 其實背後有著滿滿的心意與用心

幫助園區營造友善生態 未來這裡將會長出片片大波斯菊 引來紫斑蝶、蜜蜂...等生物 讓鹿芝谷真正成為與自然共生的快樂場域

當撒下種子的那一刻 真的感受到「我正在成為這片土地的一份子」而不是只是匆匆經過的遊客





鹿芝谷生態景觀園區｜綠精靈植栽DIY區

走上閣樓 可以將鹿芝谷園區盡收眼底 還可以體驗多肉植物DIY

這邊有賣多肉植栽和裝飾品





還有空氣鳳梨&鹿角蕨

這座結合「枯木 × 綠意」的多肉植物展示區 用天然漂流木搭配各式空氣鳳梨、多肉、多樣植栽錯落點綴

讓整個空間就像戶外版的植物藝術展 陽光透過棚架灑落 木頭紋理和葉片輪廓交織出最柔和的自然光影 美得令人忍不住駐足欣賞

想把鹿芝谷的療癒綠意帶回家嗎？那你一定不能錯過園區的「多肉體驗區 Mini Garden」

這裡提供超彈性的 DIY 組合 可以依照自己喜好挑選植栽數量、盆器樣式、微造景配件 創作專屬於你的療癒小花園

🌵 DIY體驗價格表：

$300：塑膠盆 + 3株多肉 + $100微造景

$350：進階盆器（玻璃、陶盆等）+ 4株多肉 + $120微造景

$400：大進階盆器 + 5株多肉 + $140微造景

👉 每組都附贈特製PVC透明提袋 若需額外加購 每個+20元

🌟 零售價格也很合理：

多肉植物 $40 / 株

仙人掌 $60 / 株

微造景配件 $10～30元不等（依大小）

從盆器到擺飾、從植栽搭配到配色設計，每一步都是屬於你的療癒過程

有選擇障礙也別擔心 現場還有許多「完成示範款」可以參考靈感！

可用小夾子夾起小盆栽 放進盒子裡面 自由搭配

再到櫃台挑選沙土顏色跟微造景





教具齊全 上手簡單又好玩 可以看著步驟做

有不清楚的地方也可以請店員幫忙教學 微造景選物超可愛 療癒系滿點

完成後還能裝進專屬PVC透明提袋 帶回家當裝飾或送禮都超讚

遠眺層層疊疊的山巒 在藍天白雲的陪襯下 心也隨之舒展遼闊





在鹿芝谷園區裡 有一棟潔白的小屋靜靜佇立 那其實是園方沿用原有建築重新改造的空間 而現在

它有了個有趣的新身份：「石在友趣 ROCKING JOY」 這裡不只是拍照點 更是一個充滿創意的小天地





國外很流行的交換石頭遊戲





大人小孩都可以自由發揮 拿起畫筆在石頭上彩繪創作 畫下心情、畫上祝福 或是畫出專屬的奇幻小宇宙

完成後的石頭可以放進旁邊的沙堆裡與他人交流 也可以帶回家收藏 成為這趟旅程最獨一無二的紀念

鹿芝谷裡也有柑仔店 可以買到冰淇淋、飲料和零食餅乾

之前一訪時剛開始試營運的文章 點我

這次二訪【鹿芝谷生態景觀園區】真的讓人驚艷！全新升級的2.0版本 整體質感與細節通通到位 讓人玩得更放鬆、待得更久

一入園就直接發飼料 還新增了貼心的小樓梯給孩子餵食使用 水龍頭也加裝了延長器 洗手更方便

沙坑裡多了挖沙玩具 旁邊還有帳篷布簾與遮陽傘架 連象棋、桌遊、兒童影片、運動賽事播放布幕都幫你準備好 完全不怕無聊

還有超療癒的「彩繪石頭交換遊戲」可以畫下自己的創作 留在園區裡與他人交流或帶回家珍藏

動物區也不斷擴增 除了招牌的水豚君 還有柯爾鴨、羊駝…等等陪你玩耍

最吸睛的還是療癒巨型水豚玩偶 陪坐陪吃超可愛

體驗活動部分也升級 有手作電繡DIY、還能挑選多肉植物組合盆栽 從選品、植栽到裝飾都好療癒

館內更集合了小農契作茶葉、多款咖啡、各式點心、蛋糕、簡餐和菇類商品（常溫／冷藏／冷凍）

連獨家設計的可愛玩偶和生活小物也能帶回家

空間超大、坐位超多 全時段不限時 真的可以「慢慢待、慢慢玩」的一個完美親子景點

趁現在趕快出發吧！鹿芝谷訂票 點我

YUNO聲明：