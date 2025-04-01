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南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮

2025-04-01 12:10:17 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

YUNO的吃喝玩樂日記

 南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮 

你還在找適合全家出遊的南投親子景點嗎？餵食療癒動物＋DIY手作＋拍照美景＋咖啡美食一次滿足的地方真的存在！

位於南投鹿谷幕的【鹿芝谷生態景觀園區】擁有五千坪大空間 

根本是2025最萌最療癒的小旅行首選  無論是想親手餵食水豚君、跟笑笑羊自拍、讓孩子放電玩沙、名產販售

多肉植物手作DIY或是享受一場悠閒的山景下午茶 都能在這裡實現 重點是南投縣民還能免費、

門票還能全額折抵超划算 鄰近溪頭、妖怪村 快跟YUNO一起走進這片超可愛生態天地吧！

原文:鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮點懶人包(南投鹿谷景點)

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鹿芝谷在哪裡?怎麼去?

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南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮名稱:鹿芝谷

南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮鹿芝谷電話:04-9275-3377

南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮鹿芝谷營業時間: 09:00-18:00   詳見官網或google商家資訊

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南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮鹿芝谷訂票:南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮  點我

南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮鹿芝谷址:南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以鹿芝谷為主

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮

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鹿芝谷位於南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

在前往溪頭與杉林溪路上 斜對面有「菇神鹿谷店」、「省城甕缸雞」

🚗交通資訊＆門票小提醒：

📍地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段377號（鄰近溪頭＆妖怪村）

🚙 停車超方便，還有電動車充電樁

🚌 高鐵台中站＆台中火車站皆可轉乘公車直達

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怎麼去鹿芝谷？

開車：

北部：國道三號 → 竹山交流道 → 151縣道

南部：國道三號 → 名間交流道 → 台16線 → 151縣道

提供免費停車場＋電動車充電樁

大眾交通：

高鐵台中站：轉乘「台灣好行溪頭線」→「中興茶園」下車

台中火車站：轉南投客運 → 「中興茶園」下車

還有超大的免費停車場

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鹿芝谷主場館商場是免費入場，動物園區則需要門票

💡入園門票只需300元低消券（可全額折抵消費，咖啡館/菇神皆可使用）

🎉南投縣民、6歲以下、身障朋友 憑證免費入園

🍄菇神餐廳用餐滿500元也贈入園券

鹿芝谷｜優惠門票▶ 南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮點我

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之前一訪時剛開始試營運的文章  南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮  點我

鹿芝谷生態景觀園區的開放式咖啡廳 採光超棒、空間寬敞 光走進來就覺得心情放鬆許多 最讓人驚喜的 是那幾隻「巨型水豚君玩偶」安靜坐鎮在窗邊沙發區

無敵可愛的模樣立刻成為全場焦點 婷婷一看到就立刻撲過去抱緊處理（笑）不只小孩超愛 連大人也會瞬間少女心大爆發

坐在身邊彷彿真的有隻療癒萌寵陪你喝咖啡、吃點心 如果想要拍到牠乖乖坐在你身旁的模樣 建議一早開園就來卡位 畢竟這區人氣超高 常常一位難求

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人氣推薦 家傳菇菇定食：與鹿谷在地知名「菇神」聯名    用心呈現鹿谷在地特色

主菜選用珍稀養生菇煎排湯＋招牌花菇肉燥飯（或麵）再搭配鹿耳菇黃金泡菜、季節時蔬、清爽配菜一同上桌

一份吃下來不但飽足、還有滿滿自然鮮味 吃得到山野香氣與古早風味 

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桌子上還有好幾款桌遊可以免費暢玩

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驗票後會提供一盆飼料 裡面有牧草跟顆粒狀飼料可以餵食

上面還印有鹿芝谷專屬的圖案設計   每一區也都有放飼料杯回收的架子

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這天意外遇上園區舉辦的魔術表演 整個氣氛瞬間被點燃 表演者穿著俐落魔術服裝、搭配繽紛羽毛飾 一出場就吸引了所有人的目光

孩子們一個個坐在地上 眼睛睜得大大地看著舞台 笑聲與驚呼聲此起彼落 連爸媽也忍不住被逗樂   真的非常加分 也讓整個園區更有活力和溫度

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還有小孩最愛的沙坑 甚至還貼心地提供挖沙玩具 

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走進鹿芝谷園區 第一個映入眼簾的就是這座充滿綠意的「鏡面隧道」彷彿開啟一場通往童話森林的冒險旅程

隧道內側以不規則鏡面鋪陳出奇幻折射感 兩側點綴著各種空氣鳳梨、蕨類、綠植裝飾

再搭配頭頂上垂墜的吊掛植栽 整個空間立體又有層次 人人經過都會停下來拍好拍滿的熱門打卡點

 

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才剛走出鏡面隧道 馬上就被眼前這片五顏六色的童話世界吸引 地上是色彩斑斕的彩石與繽紛植栽

交錯點綴著各式超大型香菇裝置 每一顆都可愛得像卡通裡跑出來的一樣 不只孩子們會衝上去合照 大人也會忍不住拍個不停

往前走到草地區 視野瞬間開闊！放眼望去是層層疊疊的山巒美景 草地一側設置了銀色球體與幾何裝置 兼具自然與未來感

站在這裡不只可以遠眺整片綠意山景 還能感受到空氣中的自由和寧靜 非常適合拍網美照、全家福、情侶合影

 

 

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笑笑羊 ( 瓦萊黑鼻羊 )擁有一身蓬鬆白毛＋對比感十足的黑臉＋捲捲彎角 模樣像極了從童話故事走出來的角色

 

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水豚君（卡皮巴拉） 水豚們或蹲坐於管子旁 或曬太陽放空發呆 有時還會主動靠近「討摸摸」

溫柔又呆萌的表情 真的讓人一秒融化 記得門票附贈的飼料一票一杯 用來餵水豚超剛好

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走著走著還有這種座位區 好適合三五好友或是家人坐在這裡聊聊天   裡面還有象棋可以打發時間

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羊駝（草泥馬）會從圍欄裡「探頭打招呼」看見人經過就滿臉期待 個性很溫和、互動度極高 超療癒

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可愛的侏儒羊超小一隻

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在池邊遊走、游泳模樣超自在 丟一點飼料過去 它們就會小跑步過來 好像在說「欸你今天也來啦！」

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新誕生的小鴨鴨超古錐

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梅花鹿超級親人 只要靠近手上有飼料 它們就會主動湊上來

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在鹿芝谷 除了可愛動物、療癒造景、DIY體驗之外 還藏著一個充滿寓意的小角落——「撒下花的種子計畫」

只要你走到園區的指定區域 就會看到這個擺放著籐籃與玻璃瓶的小站 瓶裡裝著的是「大波斯菊種子」

可以免費取用並親手撒在園內的石頭步道區域 這個看似簡單的小舉動 其實背後有著滿滿的心意與用心

幫助園區營造友善生態 未來這裡將會長出片片大波斯菊   引來紫斑蝶、蜜蜂...等生物 讓鹿芝谷真正成為與自然共生的快樂場域

當撒下種子的那一刻 真的感受到「我正在成為這片土地的一份子」而不是只是匆匆經過的遊客

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南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮鹿芝谷生態景觀園區｜綠精靈植栽DIY

走上閣樓 可以將鹿芝谷園區盡收眼底 還可以體驗多肉植物DIY

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這邊有賣多肉植栽和裝飾品

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還有空氣鳳梨&鹿角蕨

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這座結合「枯木 × 綠意」的多肉植物展示區 用天然漂流木搭配各式空氣鳳梨、多肉、多樣植栽錯落點綴

讓整個空間就像戶外版的植物藝術展 陽光透過棚架灑落 木頭紋理和葉片輪廓交織出最柔和的自然光影 美得令人忍不住駐足欣賞

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想把鹿芝谷的療癒綠意帶回家嗎？那你一定不能錯過園區的「多肉體驗區 Mini Garden」

這裡提供超彈性的 DIY 組合 可以依照自己喜好挑選植栽數量、盆器樣式、微造景配件 創作專屬於你的療癒小花園

🌵 DIY體驗價格表：

$300：塑膠盆 + 3株多肉 + $100微造景

$350：進階盆器（玻璃、陶盆等）+ 4株多肉 + $120微造景

$400：大進階盆器 + 5株多肉 + $140微造景

👉 每組都附贈特製PVC透明提袋 若需額外加購 每個+20元

🌟 零售價格也很合理：

多肉植物 $40 / 株

仙人掌 $60 / 株

微造景配件 $10～30元不等（依大小）

從盆器到擺飾、從植栽搭配到配色設計，每一步都是屬於你的療癒過程

有選擇障礙也別擔心 現場還有許多「完成示範款」可以參考靈感！

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可用小夾子夾起小盆栽   放進盒子裡面   自由搭配

再到櫃台挑選沙土顏色跟微造景

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教具齊全 上手簡單又好玩 可以看著步驟做

有不清楚的地方也可以請店員幫忙教學   微造景選物超可愛 療癒系滿點

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完成後還能裝進專屬PVC透明提袋 帶回家當裝飾或送禮都超讚

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遠眺層層疊疊的山巒 在藍天白雲的陪襯下 心也隨之舒展遼闊

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在鹿芝谷園區裡 有一棟潔白的小屋靜靜佇立 那其實是園方沿用原有建築重新改造的空間 而現在

它有了個有趣的新身份：「石在友趣 ROCKING JOY」 這裡不只是拍照點 更是一個充滿創意的小天地

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國外很流行的交換石頭遊戲

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大人小孩都可以自由發揮 拿起畫筆在石頭上彩繪創作 畫下心情、畫上祝福 或是畫出專屬的奇幻小宇宙

完成後的石頭可以放進旁邊的沙堆裡與他人交流 也可以帶回家收藏 成為這趟旅程最獨一無二的紀念

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鹿芝谷裡也有柑仔店 可以買到冰淇淋、飲料和零食餅乾

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這次二訪【鹿芝谷生態景觀園區】真的讓人驚艷！全新升級的2.0版本 整體質感與細節通通到位 讓人玩得更放鬆、待得更久

一入園就直接發飼料 還新增了貼心的小樓梯給孩子餵食使用 水龍頭也加裝了延長器 洗手更方便

沙坑裡多了挖沙玩具 旁邊還有帳篷布簾與遮陽傘架 連象棋、桌遊、兒童影片、運動賽事播放布幕都幫你準備好 完全不怕無聊

還有超療癒的「彩繪石頭交換遊戲」可以畫下自己的創作 留在園區裡與他人交流或帶回家珍藏

動物區也不斷擴增 除了招牌的水豚君 還有柯爾鴨、羊駝…等等陪你玩耍

最吸睛的還是療癒巨型水豚玩偶 陪坐陪吃超可愛

體驗活動部分也升級 有手作電繡DIY、還能挑選多肉植物組合盆栽 從選品、植栽到裝飾都好療癒

館內更集合了小農契作茶葉、多款咖啡、各式點心、蛋糕、簡餐和菇類商品（常溫／冷藏／冷凍）

連獨家設計的可愛玩偶和生活小物也能帶回家

空間超大、坐位超多 全時段不限時 真的可以「慢慢待、慢慢玩」的一個完美親子景點

趁現在趕快出發吧！鹿芝谷訂票南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮點我南投縣鹿谷鄉鹿芝谷生態景觀園區｜南投超夯親子景點Top1！餵水豚、羊駝＋多肉DIY＋景觀咖啡 門票優惠、交通方式、必拍亮

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