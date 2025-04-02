宜蘭礁溪的「西江水坊」最讓人驚豔的就是它的獨家特色「宜蘭茶酒」啦，他們可是把專業評茶師和調酒師的功力完美結合，創造出一杯杯以茶為底，調和出讓你一喝就愛上的創意茶酒。而且啊，店裡還打造了一個充滿禪意的生活空間，在熱鬧的礁溪街上，這裡真的是一個非常不一樣的休憩好去處，說它是泡完溫泉後讓心靈沉澱的好地方，經營了快三年的「西江水坊」，現在還特別在週末下午推出了超棒的礁溪下午茶時段，讓你可以在這裡享用到層次豐富的手沖茶，還有那些風味獨特的調酒，再加上店家精心製作的創意小點心和茶香甜點，保證讓每一位來到「西江水坊」的旅人，都能徹底放鬆身心，享受那極致的品飲體驗。

名稱：西江水坊

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷6號

營業時間： 星期一 19:00–00:00

星期二 休息

星期三 休息

星期四 19:00–00:00 星期五 19:00–01:00

星期六 13:00–17:00, 19:00–01:00

星期日 13:00–17:00, 19:00–00:00

電話： 03 988 0266

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西江水坊交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「西江水坊」即可到達

停車場：附近有付費停車場，開車來很方便

大眾運輸：礁溪火車站走路5分鐘。附近酒店、民宿林立都在步行範圍裏

西江水坊菜單價位

套餐之外，每一樣品項也可以另外單點

西江水坊空間環境

「西江水坊」位於熱鬧非凡的礁溪鄉德陽路上，對面就是川湯春天溫泉飯店，寒沐酒店，礁溪晶泉丰旅也在一旁。

店名可是很有意思的，它取自《禪宗公案》中「一口吸盡西江水」的意境喔，光是站在店門口，你就能感受到它那股與眾不同的氣息。

門口還擺放了一對石獅子，感覺超氣派，如果在古代，這肯定是大戶人家啦。

一走進店裡，你會發現這是一個充滿中式風情的禪意生活空間，那獨樹一格的東方美學，真的會讓人眼睛一亮。最吸睛的莫過於那面專業的酒吧牆了（提醒大家喝酒不開車，未成年請勿飲酒喔）。

不過特別的是，在這裡你還能看到很多中式的茶具，這也是「西江水坊」的一大特色。

酒吧的空間大約有七十坪，佈置得非常雅緻，充滿濃濃的中式風格。這樣的環境，真的能帶給旅人一種很不一樣的生活情境，非常特別，真的是現代社會中很少見的沉浸式氛圍呢。

這裡的氣氛很適合一個人靜靜地放鬆，也很適合和三五好友一起來聊天聚會，相信一定能讓來礁溪度假、泡溫泉的你，多了一種很不一樣的生活體驗。

「西江水坊」原本主要的營業時間是在晚上，但現在為了讓更多旅人可以來這裡歇息，特別擴大營業，在星期六和星期日的下午也開放囉。這次紫色微笑也品嚐了幾款他們不同的套餐，每一款都讓人覺得非常驚豔啊。

首先要介紹的是「清爽解膩包種茶套組」。這個組合裡面包含了兩杯小團圓茶酒shot、三顆包種茶窩窩頭和一份法式包種茶塔。

小團圓茶酒融合了檸檬、包種茶和琴酒，喝起來口感很輕盈，還帶點微微的氣泡感，包種茶的清香一入口就打開了我們的味蕾，真的非常不平凡。

窩窩頭是很有名的北方點心，這裡特別選用包種茶和獨門配料做成內餡，再放到窩窩頭裡面炸過，所以吃起來口感比較酥脆，咬下去鬆軟可口，還帶有淡淡的茶葉清香，非常特別，在其他地方可是吃不到的喔。

法式包種茶塔也是讓人忍不住想拍手叫好，塔皮非常酥軟，用包種茶做成的內餡軟香滑嫩，帶有包種茶的清香，真的超級好吃，而且也是別的地方沒有的獨特口味。

「濃郁炭焙烏龍茶套組」裡面有兩杯色戒茶酒shot、一碗鐵觀音茶干貝雞湯和一份炭焙烏龍達克瓦茲。

色戒茶酒shot的名字很特別，這裡的茶酒品名都是取自張愛玲的小說，讓喝茶也多了幾分文學氣息。這款茶酒選用的是焙香型的烏龍茶和琴酒結合，特別的是裡面還加了一點薑，所以喝起來多了不同的風味，口感也比較厚重一些。

那碗鐵觀音茶干貝雞湯也很厲害，在傳統的雞湯中，你可以品嚐到溫暖的茶香，雞湯喝起來溫潤可口，暖胃又暖心。雞肉也燉煮得非常軟嫩入味，很好入口。

達克瓦茲本來就是我們很喜歡的西式甜點，中間再用鐵觀音茶做成內餡，和前面的法式包種茶塔一樣，都是中西合璧的美味，而且風味絕佳、層次豐富，入口即化，真的好吃到不行。

「特殊獨有風味套組」有兩杯金鎖記茶酒shot、四片鮮蝦腐皮捲和三片香酥三角盒（葷素可以選喔）。這次我們品嚐的是用生普洱茶搭配港式點心（這個套組的搭配主要是以店家當天的安排為主喔）。

這款生普洱茶保留了很自然的茶葉香氣和很鮮明的口感，沒有明顯的茶澀味，反而是一種很獨特的香味和層次感。

香酥三角盒的外型有點像印度或中東一帶常見的三角餅，裡面有包餡，其實也蠻像春捲的。

葷的口味是韭菜內餡包蝦肉，真的很有春捲的感覺，外皮炸得金黃香酥，內餡的鮮味很飽滿，吃起來不油不膩，真的會讓人忍不住一口接一口。

素的三角餅也很好吃，如果沒有特別說，你可能還不知道它是素的呢。

鮮蝦腐皮捲是在港式點心中很常見的點心，裡面包了鮮蝦和魚漿，腐皮炸得外皮金黃薄脆，搭配內餡的鮮蝦海味，吃起來鹹香夠味，非常涮嘴。

「輕盈優雅白茶套組」也很棒。裡面有一壺熱泡冷藏的白茶、一份古早味滷味拼盤（有三種滷味喔）和一份日式抹茶最中餅。

白茶是一種採摘後沒有經過綠茶的殺青或揉捻步驟，只經過日曬或文火乾燥後製成的茶葉，所以風味更清新自然，更能品嚐出茶葉原始的香氣和口味。那盤滷味的三種都滷製了很久，非常鹹香入味。

「溫潤甜美蜜香茶套組」則是很適合喜歡甜香風味的朋友。裡面有茶師現沖的東方美人茶一壺、一份法式茶香蛋香酥（有紅玉紅茶和阿里山烏龍茶兩種口味可以選喔）和一份日式昭和重乳紅茶布丁。

東方美人茶沖泡後的茶湯呈現琥珀色，喝的時候可以很明顯地感受到那股花果蜜香，這都要歸功於小葉綠蟬的功勞啊。上次看了「茶金」這部戲劇，才知道原來東方美人的稱號是當時的英國女王命名的呢。吃著精緻的茶點，再配上一口溫熱的茶飲，這真的是一種享受。

法式茶香蛋香酥上桌的時候還是溫熱的，一入口甜而不膩，香酥可口，除了蛋黃酥原有的風味之外，還多了淡淡的茶香，真的可以獨立成為店裡的招牌商品，太邪惡啦！

昭和重乳紅茶布丁，也就是俗稱的硬布丁，這在日本飲食文化中是非常經典和復古的甜點，吃起來口感比較Q彈。這是因為在製作過程中，雞蛋的比例比較高，所以口感才會這麼Q彈，上面還會加上一層輕柔的奶油，吃起來甜而不膩，是很成熟大人系的甜點喔。

如果你喜歡特別一點的，「洛神花茶+青花椒鹽酥雞」這個組合也很推薦。店家獨家調配的洛神花茶，酸酸甜甜的，小朋友一定會很喜歡。

青花椒鹽酥雞吃起來有淡淡的麻香，但不會辣，賦予了炸雞全新的風味，口感鮮嫩酥脆又多汁，非常涮嘴，保證讓你一吃就愛不釋手。

「西江水坊」真的是一個讓人非常驚豔的生活空間！如果你有機會來到礁溪，一定要來這裡走走，好好品味店家用心創造出來的生活氛圍喔。

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店家/景點資訊

店家名稱： 西江水坊

所在地址：臺灣宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷6號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 19:00-24:00

店家電話：03 988 0266

評價：★★★★★

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